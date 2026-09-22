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Il y avait des jets de lait à la Fashion Week

La créatrice Di Petsa a repoussé les limites de la mode en transformant le podium de la Fashion Week de Londres en une célébration spectaculaire de la maternité.

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C'est dans le cadre de la Fashion Week de Londres, lors de la présentation de la collection printemps-été 2027, ce lundi 21 septembre, que la marque Di Petsa a dévoilé sa ligne intitulée «HOLY MILK». Loin d'un simple défilé de mode traditionnel, le show s'est affirmé comme une véritable performance artistique surréaliste centrée sur la métamorphose et le corps féminin.

Au cœur de cette mise en scène, la chanteuse Leigh-Anne Pinnock (ancienne membre du groupe Little Mix), enceinte de son troisième enfant avec son époux le footballeur Andre Gray, a créé la surprise sur le podium. Arborant un look blanc angélique, elle portait un soutien-gorge sculptural doté d'effets spéciaux libérant des jets de liquide pour simuler la lactation.

Entourée de mères, de mannequins enceintes et de bébés évoluant dans un décor aquatique, la collection célébrait le lait comme symbole de soin, de sensualité et de renouveau. Comme le détaille le média Hypebea, la créatrice a exploré ce fluide sous toutes ses formes, à la fois matière physique et vecteur de métamorphose.

La palette a fait la part belle au blanc, aux drapés mouillés emblématiques de la maison, aux superpositions translucides et à la dentelle, rehaussés par des touches de bleu profond, de noir et d’or liquide. Pour parfaire ces silhouettes solennelles, des bijoux réalisés en collaboration avec Awe Inspired (ras-de-cou sculpturaux, perles et motifs solaires) sont venus épouser directement la peau des mannequins.

A n'en point douter, Di Petsa a livré l'un des moments les plus marquants de la semaine de la mode londonienne.