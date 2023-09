Mathieu Kassovitz s'est fait une grosse frayeur avec son accident de moto. Image: KEYSTONE

«Le médecin était sûr qu’il allait m’amputer»

L'acteur Mathieu Kassovitz s'est confié sur son terrible accident de moto dans une vidéo sur Instagram. Il promet de ne plus (trop) faire le «con» et explique les circonstances de l'incident.

C'est un Mathieu Kassovitz ému qui s'adresse à ses fans sur son compte Instagram. Après des mots chaleureux pour le Maroc qui traverse une situation dramatique suite au séisme de ce week-end, l'acteur français est revenu dimanche soir sur le grave accident de moto dont il a été victime il y a un peu plus d'une semaine.

«J’ai eu un accident de moto parce que j’aime ça, et que je suis un passionné» Mathieu Kassovitz dans une vidéo sur son compte Instagram

Tellement passionné qu'il a préféré vendre ses motos... histoire «de ne plus me casser la gueule», explique-t-il dans sa vidéo filmée depuis son lit d'hôpital. Mais voilà qu'on lui propose de remonter sur une bécane dans un circuit de course. Impossible de dire non pour ce le réalisateur de 56 ans fan de deux-roues, qui emmène avec lui sa fille, également adepte de moto, et son fils.

La vidéo de «Kasso» ici 👇

Vidéo: instagram

Un papa qui voulait impressionner sa fille

«On a fait une super séance de pilotage», poursuit celui que l'on surnomme «Kasso» dans ses propos rapportés par Le Parisien. «A la fin de journée, le directeur de l’école de pilotage a voulu faire un baptême avec ma fille. Il a pris ma fille derrière lui et il m’a demandé de passer devant sur le circuit.»

«Je me suis dit, il faut que je pousse, faire un peu le super-héros pour ma fille»

«J'ai voulu mettre un genou à terre et j'ai pris un virage trop large. J'ai eu peur de tomber, j'ai remis la moto droite et j'ai tapé directement le rail de sécurité», détaille l'acteur à l'affiche de Visions.

«Je suis un con, je suis un mauvais motard. J'en n'étais pas sûr, mais maintenant j'en suis sûr» Mathieu Kassovitz, avec le sourire @mathkasso instagram

L'acteur s'estime très chanceux. Au final, il n'y a que ses jambes qui ont été touchées.

Dithyrambique sur le système de santé français

Tout en nous montrant sa cuisse pleine de bleus et sa cheville maintenue par une sorte de cage métallique, Mathieu Kassovitz fait l'éloge du système de santé français et ses hôpitaux.

«Les hôpitaux français, c’est incroyable ce qui s’y passe. On vous soigne, on vous prend par la main, on vous accompagne. Ils sont très peu payés pour ce qu’ils donnent. Mais c’est une fierté française. On sait pourquoi on paie nos impôts. Ça me rend fier d'être Français.» Mathieu Kassovitz @mathkasso Instagram

L'acteur français, qui estime pouvoir remarcher dans six mois, se retrouve avec une tige en titane dans le fémur et des broches du même matériau dans sa cheville. Il explique que celle-ci était en «miettes de thon» à son arrivée à l'hôpital et que les chirurgiens ont fait un super boulot.

«Le médecin qui m’a accueilli était sûr qu’il allait m’amputer» Mathieu Kassovitz @mathkasso instagram

Bouleversé par la réaction de ses fans

Le cinéaste revient aussi sur les nombreux messages de soutien que ses fans lui ont envoyés notamment à travers les réseaux sociaux. «Je ne pensais pas du tout avoir ce genre de soutien», dit-il visiblement très ému.

«Ça fait trente ans que je suis un connard et que je me force à l'être parce que je veux mettre une distance entre la célébrité et la réalité» Mathieu Kassovitz @mathkasso instagram

Connu pour son franc-parler, l'acteur poursuit en précisant qu'il n'aime pas les followers, Instagram et «toutes ces conneries»... Mais on dirait que cette épreuve l'a - un peu - fait changer d'avis, comme il le dit lui-même: «Votre manière de me soutenir m'a bouleversé et me fait voir les choses différemment.»

«Je viens d'avoir 56 ans, il faut peut-être que j'arrête d'être un connard» Mathieu Kassovitz, avec un sourire @mathkasso instagram

Le quinquagénaire se dit qu'il est peut-être temps qu'il accepte qu'il y a des gens qui l'aiment et qui le lui témoignent. «Ça m’a connecté avec vous. Ça, c’est un cadeau de la vie, qui est inestimable.» Il affirme aussi que cet accident, auquel deux de ses enfants ont assisté, a ressoudé sa famille.

Mais l'acteur promet aussi de continuer à vivre intensément.

Presque les larmes aux yeux, il exhorte: «Il faut vivre fort, la vie est très, très courte.» (anc)