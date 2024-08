Ces stars aiment le même type de vacances et ça leur coûte une blinde

People

Tout comme nous, simples mortels, les rich & famous se reposent un peu en été. Mais ils le font à leur manière, c'est-à-dire loin de la foule et des plages surpeuplées.

Oui, les célébrités vont en vacances sur la côte amalfitaine ou dans les îles grecques, comme plein d'autres touristes. Sauf qu'au lieu de louer une maison ou de descendre dans un hôtel, elles préfèrent établir leurs quartiers sur l'eau. Et pas sur des barques, des superyachts si grands qu'on pourrait y jouer au foot.

Toutes les célébrités ne fanfaronnent pas sur Instagram pour dire «regardez mon gros bateau». Leonardo DiCaprio est probablement celui qui tente d'être le plus discret. Normal, le reste de l'année, il joue les Greta Tunberg. Mais malgré lui, il a été photographié par des paparazzis en Sardaigne en compagnie de sa petite amie du moment avec qui il est depuis un an tout de même (bravo à lui), le mannequin Vittoria Ceretti.

Heureusement que d'autres personnalités du showbiz aiment se montrer sur les réseaux sociaux, sinon que deviendrait-on?

Certains possèdent leur propre yacht, d'autres les louent. Dans les deux cas, faire des vacances en mer coûte toujours une blinde. Louer par exemple le yacht de Sylvester Stallone vous coûtera environ 250 000 francs la semaine et c'est une barque comparée à celui de Kendall Jenner, lequel s'élève à un million la semaine. Quant à posséder son propre navire de plaisance (sans compter l'entretien qui coûte horriblement cher), il faudra allonger les millions (sachez que si vous payez cash, ce sera toujours moins cher).

L'ancien joueur de la NBA et sa famille font mieux avec ce yacht de 90 mètres.

Eh Kimberly, on se refait un Spritz?

Voilà, c'est ça Lauren, une pose naturelle. Be yourself!

Ils sont où les gens? On s'emmerde sur ce bateau.

C'est important de se reposer quand on n'a rien fait.

Cette année, je vogue sur un voilier, c'est plus écolo.