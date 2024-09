L'actrice de Only Murders in the Building se confie sur la maternité.

«J’ai dû faire mon deuil»: Selena Gomez fait une révélation

La chanteuse et actrice de 32 ans aborde un sujet très personnel. La star veut devenir mère, mais une grossesse est exclue.

Jennifer Doemkes / t-online

Superstar depuis l'enfance, elle connaît le succès en tant que chanteuse et actrice et est actuellement acclamée pour son rôle dans la série à succès Only Murders in the Building. Selena Gomez a également trouvé le bonheur dans sa vie privée: en décembre 2023, elle a rendu publique sa relation avec le producteur de musique Benny Blanco.

«Je n'ai jamais été aimée de cette manière. Il est tout simplement une lumière, une lumière absolue dans ma vie. C'est mon meilleur ami. J'adore tout lui raconter», s'enthousiasme-t-elle dans une nouvelle interview accordée à Vanity Fair.

Mais la jeune femme de 32 ans y révèle aussi une chose dont elle est privée:

«Je ne peux malheureusement pas avoir mes propres enfants» Selena Gomez.

Un sujet très personnel qui pèse depuis longtemps sur l'Américaine. «Ce n'est pas forcément comme je l'avais imaginé. Je pensais que cela se passerait comme cela se passe pour d'autres femmes », dit-elle à propos du fait de devenir mère. «J'ai dû faire mon deuil, mais je gère beaucoup mieux maintenant le fait que ça ne se passera pas comme ça».

«Ce sera mon bébé»

En effet, la jeune femme de 32 ans connaît les risques qu'une grossesse impliquerait.

«J'ai de nombreux problèmes médicaux qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger» Selena Gomez.

En 2014, on lui a diagnostiqué un lupus, une maladie auto-immune. Par la suite, elle a dû subir une transplantation rénale et une chimiothérapie. Elle prend également des médicaments pour soigner ses troubles bipolaires.

Une chose est claire pour la chanteuse malgré tout: elle veut un enfant. «Je suis très reconnaissante pour les autres possibilités qui existent pour les personnes qui veulent absolument devenir mères. Je fais partie de ces personnes», dit-elle. La maternité de substitution et l'adoption sont toutes deux envisageables pour elle. «Je suis impatiente de voir à quoi ressemblera ce voyage - il sera un peu différent de ce que j'avais imaginé. Mais en fin de compte, cela m'est égal. Ce sera le mien. Ce sera mon bébé», souligne Selena Gomez.