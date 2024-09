L'actrice, chanteuse, investisseuse et entrepreneuse de 32 ans vient de rejoindre un club très select. getty/watson

Selena Gomez franchit un cap symbolique

Sa bonne copine Taylor Swift ne sera plus la seule à pouvoir se vanter d'être milliardaire: à 32 ans, Selena Gomez vient de rejoindre le club très select des personnes les plus riches des Etats-Unis.

Imaginez une seconde. Vous asseoir à table du «Emilio’s Ballato», ce petit italien prisé des célébrités à New York, aux côtés de Taylor Swift, Selena Gomez et de toute leur joyeuse bande de copines, autour d'un plat de spaghetti aux polpettes à 40 dollars.

Vous échangez sur votre dernière réalisation personnelle (dans mon cas, avoir passé l'aspirateur et retiré les poils des lapins de l'appartement), quand Selena Gomez vous annonce qu'elle vient de rejoindre la liste pour le moins fermée des milliardaires. Mieux: l'une des femmes les plus jeunes des Etats-Unis d'Amérique à la tête d'une fortune à dix chiffres. Chacun ses petits joies, hein?

Aux origines de sa fortune

Selon le Bloomberg Billionaires Index, qui la classe pour la première fois ce vendredi, la fortune de la chanteuse, actrice et entrepreneuse de 32 ans s'élève actuellement à quelque 1,3 milliard de dollars. De quoi payer encore quelques bonnes bouffes à ses girls.

Toutefois, contrairement à sa BFF de toujours, Taylor Swift, qui a atteint ce même statut convoité de milliardaire en octobre 2023 grâce à sa musique et à ses tournées, Selena Gomez doit surtout sa (bonne) fortune à Rare Beauty, la ligne de maquillage qu'elle a lancée il y a cinq ans. La marque connait un succès retentissant auprès des influenceurs et des adolescents fadas de cosmétiques.

Cela dit, précise Bloomberg, Selena revendique également des partenariats très juteux avec plusieurs marques. Sans oublier ses divers contrats d'actrice et une start-up spécialisée dans la santé mentale. Un ensemble qui devrait contribuer à assurer la longévité de sa fortune, si jamais elle devait décider de se tenir à l'écart du public, spécule le quotidien financier.

Et puis, cela fait un moment que Selena Gomez peut se targuer d'avoir engrangé un petit pactole: le rôle qui l'a propulsé à la célébrité dans la série Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, entre 2007 et 2012, lui a rapporté environ 3 millions de dollars, alors qu'elle était adolescente.

La trentenaire ne semble toutefois pas prête à ralentir et à prendre sa retraite de sitôt pour profiter de son milliard - sa série à succès Only Murders in the Building a récemment été renouvelée pour une cinquième fois. Chaque saison lui rapporte 6 millions de dollars - de l'argent de poche, pour notre amie Selena Gomez. (mbr)