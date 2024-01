Selena Gomez et Benny Blanco se sont rendus au match des Lakers en Californie. Image: keystone

C'est (un peu trop) le grand amour entre Selena Gomez et son nouveau mec

«Vivons heureux, vivons cachés» n'est pas le dicton le plus approprié pour décrire la nouvelle relation de Selena Gomez et Benny Blanco.

Que de surprise en ce vendredi 5 janvier quand, au réveil et les yeux à peine ouverts, je suis tombée sur plusieurs clichés de Selena Gomez, la philanthrope d'Hollywood, et son nouveau mec Benny Blanco, enlacés au bord d'un terrain de basket à Los Angeles lors d'un match des célèbres Lakers.

C'est donc entrelacé que le nouveau couple phare d'Hollywood a passé la soirée, assis au bord du terrain sur de pauvres chaises en plastique au premier rang. Des bisous, des sourires et des i love you à gogo qui sonnent faux lorsque l'on sait que Selena Gomez a toujours crié haut et fort vouloir garder sa vie privée... privée. Or, leur petit numéro d'amoureux transis au rendez-vous incontestable des stars qui veulent être vues à tout prix fait tache.

C'est toujours l'amour fou entre ces deux-là. Keystone

En effet, l'histoire l'a prouvé: la Crypto Arena, où se déroulent les matchs des Lakers en Californie, s'est davantage transformée en défilé people qu'en événement sportif. Kim Kardashian, Justin et Hailey Bieber, Kendall et Kylie Jenner... Bref, quand on veut se montrer, c'est à la Crypto Arena qu'on va. Et quoi de mieux donc pour la chanteuse de montrer au monde à quel point Benny Blanco «représente absolument tout» pour elle qu'un bon vieux match des Lakers. Celle qui a fait de la discrétion sa ligne de conduite avait d'ailleurs choqué les internautes lorsqu'elle a confirmé, à coup de dizaines de commentaires sur Instagram, être en couple avec Benny Blanco.

Mais qui sait, c'est peut-être bien l'amour avec un grand A que Selena Gomez attend depuis toujours. Après tout, elle l'a dit elle-même, elle est «plus heureuse que jamais». Mais moi, j'attends de voir lequel des deux va sortir son nouvel album en premier.

