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Selena Gomez est dans la sauce

LOS ANGELES, CA - MARCH 30: Executive producer Mandy Teefey (L) and daughter actress/executive producer Selena Gomez attend the premiere of Netflix&#039;s &quot;13 Reasons Why&quot; at Paramount Pictu ...
Selena Gomez et sa mère, Mandy Teefey, cofondatrices de la plateforme Wondermind, aujourd'hui au cœur d'une affaire judiciaire pour fraude financière.Getty Images North America

Selena Gomez est dans la sauce

Accusée d'avoir trompé des investisseurs à hauteur de plus d'un million de dollars alors que sa société de santé mentale s'effondrait, la chanteuse Selena Gomez et sa mère se retrouvent aujourd'hui au cœur d'une bataille judiciaire explosive.
17.08.2026, 09:2717.08.2026, 09:27

L'empire de l'interprète de Single Soon vacille. D'après des informations rapportées par TMZ, deux sociétés d'investissement, Wondermind SRS 44 LLC et Bespoke Wondermind LLC, ont déposé une plainte devant un tribunal fédéral contre l'entreprise Wondermind Global, Selena Gomez, sa mère Mandy Teefey, ainsi que leur ancienne associée Daniella Pierson.

Selon la procédure révélée le 13 août 2026 par le média américain, les plaignants reprochent aux fondatrices d'avoir formulé de fausses déclarations sur la viabilité, les infrastructures, la direction et les ressources de la plateforme de bien-être mental pour les inciter à investir.

Selena Gomez entre dans une nouvelle ère

Comme le résume Gala, alors que l'artiste multipliait les apparitions télévisées et les interviews pour promouvoir le projet, les sociétés auraient injecté 1,2 million de dollars (environ 1,037 million d'euros) en 2022, séduites par une valorisation annoncée à 95 millions de dollars et des partenariats prestigieux, notamment avec JPMorgan.

Cependant, les investisseurs affirment que ces promesses ne se sont jamais concrétisées: «Pendant trois ans, alors que la société s'effondrait discrètement autour d'eux, aucun de ses fondateurs, dirigeants ou administrateurs n'a adressé un mot aux investisseurs dont l'argent finançait cet effondrement», dénoncent-ils dans la plainte citée par TMZ. Ils accusent Selena Gomez de s'être totalement désengagée des opérations une fois les fonds récoltés, malgré son rôle initial de vitrine et de responsable marketing.

Toujours selon les éléments du dossier relayés par TMZ, les plaignants affirment n'avoir découvert la situation réelle de l'entreprise qu'en septembre 2025, à la suite d'une enquête publiée par le média The Cut. L'article décrivait une entreprise en «état de désarroi total», pointant du doigt des retards de paiement de salaires et de fournisseurs, des conflits internes entre la star et sa mère, ainsi que la gestion contestée de Mandy Teefey.

Selena Gomez confirme une vieille rumeur sur Taylor Swift

Face à ces accusations d'addiction et de mauvaise gestion relayées dans la presse, cette dernière avait vivement réagi, déclarant:

«C'est malheureux que quelques employés mécontents avec des comptes à régler puissent répandre des mensonges sur moi et déformer la vérité. C'est encore plus décevant que les médias soient prêts à amplifier leurs mensonges.»

Poursuivies notamment pour fraude financière et rupture de contrat, les dirigeantes font aujourd'hui face à des demandes de remboursement intégral des sommes investies, accompagnées de dommages et intérêts.

La star rétorque

Face aux graves accusations portées contre elle, la réaction de l'artiste ne s'est pas faite attendre. D'après des informations rapportées par Le Huffington Post, Selena Gomez conteste fermement ces poursuites par la voix de son conseil, Me Mathew S. Rosengart:

«Les allégations selon lesquelles Selena Gomez se serait livrée de quelque manière que ce soit à une quelconque fraude ou autre malversation sont totalement infondées, tant sur le plan des faits que sur celui du droit».

L'avocat de la star a précisé avoir d'ores et déjà soumis une requête visant à rejeter l'intégralité des poursuites. De son côté, l'ancienne associée Daniella Pierson a elle aussi réfuté ces accusations auprès du New York Times, affirmant disposer des documents financiers nécessaires pour rétablir la vérité.

(jod)

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