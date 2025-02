Nouvelle année, nouvel album pour Selena, mais toujours the same (not old) love. images: instagram

Selena Gomez entre dans une nouvelle ère

La chanteuse a réservé une surprise de taille à ses fans en cette fin de semaine: l'annonce d'un nouvel album, ainsi qu'un single déjà accessible.

Selena fait mieux que Rihanna: elle nous offre de la musique en version solide pour 2025. La chanteuse de 32 ans surfe sur la vague romantique de la Saint-Valentin pour parler à nos coeur, en annonçant un nouvel album, qui devrait débarquer le 21 mars 2025. Et ce ne sera pas n'importe quel album: il se fera en collaboration avec son chéri et fiancé Benny Blanco. A n'en point douter, bosser ensemble sur un album entier est un engagement aussi sérieux qu'un gros caillou clinquant au doigt! Le nouvel opus s'intitulera I Said I Love You First.

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes s'enferment ensemble au studio. Benny a déjà mis sa patte en 2015 sur l'album Revival. Et le résultat fut de la bombe, avec des titres comme Kill Em With Kindness ou encore Same Old Love. En 2019, la complicité du duo a également généré de la magie, avec le bonbon I Can't Get Enough, aux côtés de Tainy et J Balvin.

Nos oreilles ont donc de quoi se réjouir, d'autant plus que Selena vient de lâcher un premier single, Scared of Loving You.

Le titre Scared Of Loving You 👇 Vidéo: youtube

Sur Instagram, l'actrice et chanteuse a posté une photo sur laquelle elle et son chéri, apparemment dans la chambre à coucher (clin d''œil au lit géant de I can't get enough?), sont aperçus à travers le trou d'une serrure. Selena légende:

«Je vous piège toujours. Mon NOUVEL album I Said I Love You First, en collaboration avec mon meilleur ami Benny Blanco, sort le 21 mars. Notre première chanson, Scared of Loving You, est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming. (...). Nous avons hâte de partager ce projet spécial avec vous bientôt!»

L'on trouve aussi une petite vidéo qui compile les moments romantiques du couple, la grosse bague de Selena trèès en évidence.

Pour rappel, Selena et Benny se sont fiancés en décembre dernier, un an et demi après le début d'une relation amoureuse menée aussi loin des regards que possible. A présent, à n'en point douter, l'actrice est entrée dans sa nouvelle ère. Sa «love» and «working hard» era.