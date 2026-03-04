bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
People

Selena Gomez confirme une rumeur sur Taylor Swift

INGLEWOOD, CALIFORNIA - APRIL 03: Recording artists Selena Gomez and Taylor Swift backstage at the iHeartRadio Music Awards which broadcasted live on TBS, TNT, AND TRUTV from The Forum on April 3, 201 ...
Selena Gomez (ici, en 2016) a enfin mis les choses au clair concernant l'une des théories préférées d'Internet sur Taylor Swift.Getty Images North America

Selena Gomez confirme une vieille rumeur sur Taylor Swift

Invitée sur le tout nouveau podcast de son mari Benny Blanco, Friends Keep Secrets, Selena Gomez a assouvi la curiosité des fans en confirmant une rumeur de longue date qui circule au sujet de sa bonne copine de toujours, Taylor Swift, et de l'une de ses chansons.
04.03.2026, 11:5604.03.2026, 11:56

L'avantage d'être marié à une chanteuse célèbre entourée de moult amis célèbres, c'est que Benny Blanco n'a pas besoin de trop se gratter la tête pour trouver des personnalités à inviter sur son nouveau podcast. Pour le premier «vrai» épisode de Friends Keep Secrets, lancé la semaine passée, le producteur a tout logiquement... convié sa femme.

Interrogée notamment sur le fait qu'elle se sentirait plus «proche» de la musique de Taylor Swift en raison de leur histoire commune et de leur amitié de longue date, Selena Gomez approuve vigoureusement, avant de citer un exemple:

«Dorothea parle de moi»
Selena Gomez, sans ambages, à propos de la chanson de Taylor Swift

Sortie en 2020 sur l'album Evermore, la chanson Dorothea raconte l'histoire d'une amitié d'enfance qui commence à s'estomper lorsque son personnage principal part pour Hollywood, afin de devenir une grande star.

Selena Gomez était l&#039;invitée du nouveau podcast de son mari, Friends Keep Secrets.
Selena Gomez a longuement parlé de sa meilleure amie, Taylor Swift.capture d'écran: YouTube

Parmi les paroles qui ont mis la puce à l'oreille des fans, un vers mentionne que Dorothea «vend maintenant du maquillage et des magazines» - or, Selena Gomez est la fondatrice de Rare Beauty, marque de cosmétiques végane qui l'a rendue milliardaire.

D'autres internautes ont partagé une hypothèse selon laquelle les paroles «You got shiny friends since you left town» font référence aux amis célèbres que la chanteuse et actrice Disney s'est faits après son départ de sa ville natale de Grand Prairie, au Texas, pour Hollywood.

Dorothea est issue de l&#039;album Evermore de Taylor Swift, sorti en 2020.
Evermore, sorti en 2020, est le second album surprise de Taylor Swift.image: taylor swift

Quand certains notaient également à l'époque que le film préféré de Selena Gomez lorsqu'elle était enfant est Le Magicien d'Oz, dont l'héroïne Dorothy aurait inspiré le prénom Dorothea, d'autres ont souligné encore que Selena a incarné un personnage nommé «Dot». A cela s'ajoute le fait que sa mère l'a inscrite à des concours de beauté lorsqu'elle était enfant, faisant écho aux paroles évoquant «ta mère et ses stratagèmes pour les concours de beauté».

«Quand je l'écoute, je suis tellement impressionnée par la façon dont c'est formulé avec éloquence», note Selena Gomez au cours du podcast, visiblement ravie de confirmer une information qui ne l'a jamais été lors de la sortie de l'album. A l'époque, Taylor Swift s'était contentée de décrire Evermore comme un mélange de réalité et de fiction, «17 histoires, dont certaines se reflètent ou s'entrecroisent».

Voici toutes les victimes de Taylor Swift

On ne connait toutefois que trop bien le talent de la superstar pour glisser des anecdotes personnelles et tailler ses proches dans ses chansons.

Une amitié de 17 ans

Ce podcast avec son mari a également été pour Selena Gomez l'occasion de méditer sur la manière dont Taylor Swift et elle ont grandi ensemble tout en gérant la célébrité dès leur plus jeune âge, un sujet de conversation qui reviendrait d'ailleurs régulièrement sur la table des discussions entre les deux copines.

«On ne parle que de ça. Enfin, pas que de ça, mais quand on en parle, ce n'est pas pour dire: Regarde ce succès! C'est plutôt: C'est génial que tu aies réussi», précise Selena.

«C'est absolument incroyable qu'après 17 ans d'amitié, malgré les peines de cœur, les histoires d'amour, les bons moments et les aléas de la vie, on se soit fiancées toutes les deux, par chance, à peu près au même moment»
Selena Gomez, au sujet de son amitié de longue date avec Taylor Swift

«J'ai l'impression que, lors de nombreux moments importants et fondateurs, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de famille, d'amour ou de haine, et de tout le reste, nous nous comprenions», explique encore la chanteuse âgée désormais de 33 ans. «Parce que j'avais 15 ans et elle 18, et nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Et donc, nous ne nous sommes jamais perçues différemment.»

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 14: Actress Selena Gomez and singer Taylor Swift arrive to the premiere of &quot;Another Cinderella Story&quot; at Pacific Theatres at the Grove on September 14, 2008 in Lo ...
Les deux stars à leurs débuts, en 2008, alors qu'elles sont âgées respectivement de 16 et 19 ans.WireImage

Taylor Swift peint comme Basquiat

L'on apprendra également au cours de ce même épisode que cette dernière est dotée de nombreux talents insoupçonnés. Notamment celui de peintre. «Je dois dire que j'étais complètement époustouflé hier!» note Benny Blanco, qui a pourtant connu plus de talents au long de sa carrière de producteur qu'à son tour. Il revient sur une anecdote amusante, lorsque son épouse sort un tableau de son «entrepôt».

Le mari de Selena Gomez dégoûte (encore) ses fans

«Tu sais que je suis un grand amateur d’art. J’adore l’art. Et j’ai demandé: Qui a fait ce tableau? Je pensais qu’elle allait me répondre un truc du genre Basquiat ou un truc du genre.

«Et Selena me dit: Taylor me l’a fait pour mes 30 ans. Et c’est l’un des plus beaux tableaux que j’aie jamais vus»
Benny Blanco, au sujet du tableau de Taylor Swift

Un tableau réalisé sur du «véritable tissu» et qui représente la lune, les astres, ainsi que leurs signes astrologiques respectifs, Sagittaire et Cancer. Selena précise également que des lettres cousues à la main indiquent: A nos 30 prochaines années. «C'était le plus beau cadeau», s'est émerveillée la chanteuse face aux efforts déployés par son amie pour rendre son anniversaire spécial.

Enfin, last but not least, Benny Blanco fait enfin remarquer que le pain au levain frais fait maison de Taylor Swift a le goût de celui «d'une boulangerie professionnelle». Mais ce talent fait déjà l'objet d'un autre article.

Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026

(mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport
Kim Kardashian fréquente «en toute discrétion» cette légende du sport
Les 20 looks les plus dénudés des Grammys
1
Les 20 looks les plus dénudés des Grammys
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
DiCaprio en prend plein la face
DiCaprio en prend plein la face
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
de Marine Brunner
Vidéo: watson

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Deux photos soulèvent encore des questions»: on a rencontré Gisèle Pelicot
Dans son premier entretien accordée à un média suisse, Gisèle Pelicot s’exprime sur sa nouvelle vie. Elle livre ses conseils aux femmes qui ont été droguées et abusées.
«Je ne suis même pas maquillée!» C’est avec cette remarque amusée que Gisèle Pelicot, vêtue de tons beige et brun discrets, nous accueille dans sa chambre d’hôtel à Munich. Elle se montre soulagée lorsqu’on lui assure que la conversation ne sera pas filmée. La Française de 73 ans, victime de l’un des plus grands cas connus de viols organisés, peut ainsi se consacrer pleinement aux questions posées.
L’article