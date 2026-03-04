Selena Gomez (ici, en 2016) a enfin mis les choses au clair concernant l'une des théories préférées d'Internet sur Taylor Swift. Getty Images North America

Selena Gomez confirme une vieille rumeur sur Taylor Swift

Invitée sur le tout nouveau podcast de son mari Benny Blanco, Friends Keep Secrets, Selena Gomez a assouvi la curiosité des fans en confirmant une rumeur de longue date qui circule au sujet de sa bonne copine de toujours, Taylor Swift, et de l'une de ses chansons.

L'avantage d'être marié à une chanteuse célèbre entourée de moult amis célèbres, c'est que Benny Blanco n'a pas besoin de trop se gratter la tête pour trouver des personnalités à inviter sur son nouveau podcast. Pour le premier «vrai» épisode de Friends Keep Secrets, lancé la semaine passée, le producteur a tout logiquement... convié sa femme.

Interrogée notamment sur le fait qu'elle se sentirait plus «proche» de la musique de Taylor Swift en raison de leur histoire commune et de leur amitié de longue date, Selena Gomez approuve vigoureusement, avant de citer un exemple:

«Dorothea parle de moi» Selena Gomez, sans ambages, à propos de la chanson de Taylor Swift

Sortie en 2020 sur l'album Evermore, la chanson Dorothea raconte l'histoire d'une amitié d'enfance qui commence à s'estomper lorsque son personnage principal part pour Hollywood, afin de devenir une grande star.

Selena Gomez a longuement parlé de sa meilleure amie, Taylor Swift. capture d'écran: YouTube

Parmi les paroles qui ont mis la puce à l'oreille des fans, un vers mentionne que Dorothea «vend maintenant du maquillage et des magazines» - or, Selena Gomez est la fondatrice de Rare Beauty, marque de cosmétiques végane qui l'a rendue milliardaire.

D'autres internautes ont partagé une hypothèse selon laquelle les paroles «You got shiny friends since you left town» font référence aux amis célèbres que la chanteuse et actrice Disney s'est faits après son départ de sa ville natale de Grand Prairie, au Texas, pour Hollywood.

Evermore, sorti en 2020, est le second album surprise de Taylor Swift. image: taylor swift

Quand certains notaient également à l'époque que le film préféré de Selena Gomez lorsqu'elle était enfant est Le Magicien d'Oz, dont l'héroïne Dorothy aurait inspiré le prénom Dorothea, d'autres ont souligné encore que Selena a incarné un personnage nommé «Dot». A cela s'ajoute le fait que sa mère l'a inscrite à des concours de beauté lorsqu'elle était enfant, faisant écho aux paroles évoquant «ta mère et ses stratagèmes pour les concours de beauté».



«Quand je l'écoute, je suis tellement impressionnée par la façon dont c'est formulé avec éloquence», note Selena Gomez au cours du podcast, visiblement ravie de confirmer une information qui ne l'a jamais été lors de la sortie de l'album. A l'époque, Taylor Swift s'était contentée de décrire Evermore comme un mélange de réalité et de fiction, «17 histoires, dont certaines se reflètent ou s'entrecroisent».

On ne connait toutefois que trop bien le talent de la superstar pour glisser des anecdotes personnelles et tailler ses proches dans ses chansons.

Une amitié de 17 ans

Ce podcast avec son mari a également été pour Selena Gomez l'occasion de méditer sur la manière dont Taylor Swift et elle ont grandi ensemble tout en gérant la célébrité dès leur plus jeune âge, un sujet de conversation qui reviendrait d'ailleurs régulièrement sur la table des discussions entre les deux copines.

«On ne parle que de ça. Enfin, pas que de ça, mais quand on en parle, ce n'est pas pour dire: Regarde ce succès! C'est plutôt: C'est génial que tu aies réussi», précise Selena.

«C'est absolument incroyable qu'après 17 ans d'amitié, malgré les peines de cœur, les histoires d'amour, les bons moments et les aléas de la vie, on se soit fiancées toutes les deux, par chance, à peu près au même moment» Selena Gomez, au sujet de son amitié de longue date avec Taylor Swift

«J'ai l'impression que, lors de nombreux moments importants et fondateurs, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de famille, d'amour ou de haine, et de tout le reste, nous nous comprenions», explique encore la chanteuse âgée désormais de 33 ans. «Parce que j'avais 15 ans et elle 18, et nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Et donc, nous ne nous sommes jamais perçues différemment.»



Les deux stars à leurs débuts, en 2008, alors qu'elles sont âgées respectivement de 16 et 19 ans. WireImage

Taylor Swift peint comme Basquiat

L'on apprendra également au cours de ce même épisode que cette dernière est dotée de nombreux talents insoupçonnés. Notamment celui de peintre. «Je dois dire que j'étais complètement époustouflé hier!» note Benny Blanco, qui a pourtant connu plus de talents au long de sa carrière de producteur qu'à son tour. Il revient sur une anecdote amusante, lorsque son épouse sort un tableau de son «entrepôt».

«Tu sais que je suis un grand amateur d’art. J’adore l’art. Et j’ai demandé: Qui a fait ce tableau? Je pensais qu’elle allait me répondre un truc du genre Basquiat ou un truc du genre.

«Et Selena me dit: Taylor me l’a fait pour mes 30 ans. Et c’est l’un des plus beaux tableaux que j’aie jamais vus» Benny Blanco, au sujet du tableau de Taylor Swift

Un tableau réalisé sur du «véritable tissu» et qui représente la lune, les astres, ainsi que leurs signes astrologiques respectifs, Sagittaire et Cancer. Selena précise également que des lettres cousues à la main indiquent: A nos 30 prochaines années. «C'était le plus beau cadeau», s'est émerveillée la chanteuse face aux efforts déployés par son amie pour rendre son anniversaire spécial.

Enfin, last but not least, Benny Blanco fait enfin remarquer que le pain au levain frais fait maison de Taylor Swift a le goût de celui «d'une boulangerie professionnelle». Mais ce talent fait déjà l'objet d'un autre article.

