Le phénomène Taylor Swift prend d'assaut le septième art. Image: youtube

La folie Taylor Swift s'étend au cinéma

La chanteuse a annoncé la diffusion du concert de sa tournée The Eras Tour au cinéma en Amérique du Nord.

Le phénomène culturel le plus populaire de cette année (du moins) s'étend au septième art. En effet, le concert de Taylor Swift sera diffusé au cinéma dès le 13 octobre aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Taylor Swift | The Eras Tour, réalisé par Sam Wrench (à qui l'on doit notamment le docu sur Billie Eilish), promet déjà d'être exceptionnel si l'on en croit la bande-annonce partagée par l'artiste sur ses réseaux sociaux jeudi. Un concert phénomène et «unique en son genre», selon Variety, que la chanteuse se réjouit de partager avec ses Swifties.

Taylor Swift s'arrêtera en Suisse

Vidéo: youtube

AMC Theatres, distributeur et partenaire clé du projet, promet que le film passera dans chacun de ses cinémas américains au moins quatre fois par jour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Plus de «cinq fois» l'afflux normal attendu

Les exploitants de salles de cinéma sont-ils prêts à faire face à une éventuelle invasion de millions de Swifties prêtes à prendre d'assaut les billetteries? Oui, selon AMC, partenaire clé et distributeur du docu, qui affirme que des mesures préventives ont déjà été prises pour éviter tout effondrement similaire à Ticketmaster.

«En prévision de cette annonce, AMC a mis à jour son site web et ses moteurs de billetterie afin de pouvoir gérer plus de cinq fois l'afflux le plus important d'achats de billets que la société ait jamais connu.» AMC

Petite précision tout de même, «l'histoire ne semble pas avoir été en mesure de répondre à la forte demande des fans de Taylor Swift lorsque les billets sont mis en vente pour la première fois», écrit le distributeur. Des retards, des temps d'attente (très) longs ainsi que des pannes ne sont pas à exclure.

La star a bien évidemment invité ses fans à pleinement vivre l'expérience. «Bracelets d'amitié (ndr: rituel entre fans qui s'échangent des colliers entre eux lors des concerts de la chanteuse) et tenues spéciales Eras Tour sont bien évidemment encouragés!», écrit l'équipe de Taylor Swift pour accompagner la bande-annonce sur la plateforme vidéo YouTube.