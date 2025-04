Le tube de Gala n'a pas pris une ride.

Elle a chanté un hit planétaire et pourtant, elle est fauchée

Malgré le carton mondial de «Freed from Desire», la chanteuse italienne Gala n'a pas un sou, trompée à l'époque par son producteur. Mais Gala est en train de sortir la tête de l'eau.

«Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na»! Même sans avoir le son, vous avez probablement reconnu la chanson iconique de Gala. Pas le chocolat blanc immonde, la chanteuse italienne auteure du hit planétaire «Free from desire». Un hit sorti en 1997 qu'on hurle encore à tue-tête dans les boîtes de nuit et dans les stades. «Freed from Desire» (et non, «Free from Desire» comme beaucoup d'entre nous le chantent), c'est 6 millions de disques écoulés et pratiquement 600 millions d'écoutes sur Spotify.

«Les gens pensent que je suis milliardaire grâce à ma chanson, mais ce n'est pas le cas»

Gala Rizzatto vit actuellement sans domicile fixe. Elle se confie dans un portrait pour Paris Match.

«Je vis comme une nomade. Ces six dernières semaines, j'ai changé quatre fois d'adresse»

Le magazine raconte qu'en ce moment, elle est basée à Brooklyn «sans le sou et qu'elle loge chez des amis ou dans des chambres d'hôtel qu'elle loue au dernier moment.»

Gala a aujourd'hui 49 ans.

Bref, à 49 ans, Gala galère. Non pas parce qu'elle a claqué tout l'argent gagné dans les années 1990, mais parce qu'elle ne l'a jamais touché. La chanteuse italienne raconte que, lorsqu'elle a signé son contrat à 21 ans, ça s'est fait à la va-vite avec un producteur milanais peu scrupuleux qui lui a bien caché ce qu'étaient des royalties et autres droits de propriété.

«J'ai signé un contrat outrageusement injuste, comme c'était souvent le cas à l'époque, surtout dans la musique électronique. Tout était flou, les droits d'auteur étaient extrêmement bas. Et il [Moroldo] a fait ce qu'il voulait. J'étais payée comme il l'entendait. Et j'ai aussi découvert ma signature sur des contrats dont je n'ai aucun souvenir. Je n'étais pas stupide, j'étais ignorante.»

Au début des années 1990, Gala suit des études de cinéma, puis de photographie à NYU, se passionne pour la danse et croise un jour la route d'un DJ italien qui la présentera au producteur Moroldo. Elle va sortir un premier single, mais c'est le second qui va la faire basculer dans le succès planétaire. La chanson «Freed from Desire», elle a écrite en une nuit à New York. A Paris Match, elle l'a défini comme une ode à la liberté et à la joie:

«Je me suis toujours dit: “Si tu ne suis pas ta passion, tu es morte”»

En 1997, elle vend 1 million de disques et tente de renégocier son contrat avec son producteur, qui refuse. Gala ne va rien lâcher, prendra des avocats, créera sa propre maison de disques, Matriarchy Records, un label qui produit uniquement des artistes féminines.

En 2024, elle enregistre un remix avec le célèbre DJ Diplo.

En 2023, elle est prise sous l'aile de Ben Mawson, le cofondateur du label Tap Music, qui représente entre autres Lana Del Rey. Et quand son ancien producteur finit par vendre sa maison de disque, Gala peut enfin réenregistrer son tube planétaire et retrouver pleinement ses droits. Un combat de 30 ans qu'elle raconte les larmes aux yeux, face caméra, pour le magazine français.

Désormais en pleine possession de son art, elle enchaîne les concerts et chante son hymne. En 2024, elle était invitée à se produire aux Jeux olympiques de Paris. Son dernier show, elle l'a fait au Kai Tak à Hong Kong devant des milliers de personnes.