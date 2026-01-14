Ce célèbre streamer va «passer encore un cap»
Le célèbre streamer «Kameto», star de Twitch et co-fondateur du club d'esport Karmine Corp, intègre Webedia en tant que «créateur de contenu exclusif», a annoncé mercredi le groupe poids lourd des médias en ligne et de l'influence.
Le groupe explique:
Streamer le plus regardé sur la plateforme Twitch en France, Kamel Kebir de son vrai nom espère ainsi «passer encore un cap» dans ses activités, a-t-il précisé.
Le streamer précise: «Sur l'ensemble de l'année, l'objectif est de créer de nombreux projets et concepts en investissant massivement sur le niveau de production. Sans entrer dans les détails, je pense notamment que la Coupe du monde de football représente une opportunité majeure.»
Qu'est-ce qui change avec Karmine Corp?
Présent sur Twitch depuis 2016, Kameto est également président de la Karmine Corp, devenu en quelques années le club d'esport le plus populaire de France et d'Europe. Son arrivée chez Webedia n'aura pas de conséquence sur son implication au sein du club, a-t-il précisé:
Webedia, groupe incontournable des médias en ligne, compte déjà dans ses rangs des personnalités reconnues tels qu'Inoxtag, Domingo, Joyca, Jamy Gourmaud ou encore Michel Cymes, qu'il accompagne dans leurs créations digitales. (jah/afp)