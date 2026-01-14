assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
People

Kameto rejoint Webedia comme créateur exclusif

(FILES) Kamel Kebir &quot;Kameto&quot;, co-founder of the Karmine Corp club looks on during a press conference ahead of a League of Legends quarter-final match between Karmine Corp and the Gameward te ...
Kameto débarque chez Webedia avec de nouveaux projets.Image: AFP

Ce célèbre streamer va «passer encore un cap»

Star de Twitch et cofondateur de la Karmine Corp, Kameto rejoint Webedia comme créateur exclusif pour développer de nouveaux projets gaming et lifestyle, sans quitter l’esport.
14.01.2026, 15:1314.01.2026, 15:13

Le célèbre streamer «Kameto», star de Twitch et co-fondateur du club d'esport Karmine Corp, intègre Webedia en tant que «créateur de contenu exclusif», a annoncé mercredi le groupe poids lourd des médias en ligne et de l'influence.

Le groupe explique:

«En rejoignant le groupe Webedia, Kameto souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en développant des projets inédits, explorer de nouveaux formats de divertissement, et s'étendre à toutes les plateformes»

Streamer le plus regardé sur la plateforme Twitch en France, Kamel Kebir de son vrai nom espère ainsi «passer encore un cap» dans ses activités, a-t-il précisé.

«Mon objectif est (...) de mêler mes équipes et celles de Webedia pour développer mes propres projets gaming mais aussi des idées plus lifestyle que je souhaite mettre en œuvre»
Kameto

Le streamer précise: «Sur l'ensemble de l'année, l'objectif est de créer de nombreux projets et concepts en investissant massivement sur le niveau de production. Sans entrer dans les détails, je pense notamment que la Coupe du monde de football représente une opportunité majeure.»

Qu'est-ce qui change avec Karmine Corp?

Présent sur Twitch depuis 2016, Kameto est également président de la Karmine Corp, devenu en quelques années le club d'esport le plus populaire de France et d'Europe. Son arrivée chez Webedia n'aura pas de conséquence sur son implication au sein du club, a-t-il précisé:

«Il n'y aura aucun changement du côté de la Karmine Corp. Mes équipes (Kameto TV) et celles de la KCorp sont distinctes. La KCorp n'est pas impliquée dans ce nouveau partenaire mais cela n'exclut pas d'éventuelles collaborations en cas d’opportunités intéressantes pour le club. En revanche, mes différents rôles au sein de la KCorp restent strictement inchangés.»

Webedia, groupe incontournable des médias en ligne, compte déjà dans ses rangs des personnalités reconnues tels qu'Inoxtag, Domingo, Joyca, Jamy Gourmaud ou encore Michel Cymes, qu'il accompagne dans leurs créations digitales. (jah/afp)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Paris s'est transformée en station de ski
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il parcourt l'Amérique sauvage et le résultat est magique
L'artiste Shawn Vales a réalisé un grand voyage au coeur de la nature sauvage des Etats-Unis. Il a capturé des images à couper le souffle.
Il y a cinq ans, le monde faisait face à d’autres problèmes – essentiellement un seul: le Covid-19. À l’époque, j’avais interviewé le peintre américain Shawn Vales. En l’espace de quelques semaines, la pandémie lui avait tout pris: trois emplois, son appartement, et avec eux sa stabilité financière.
L’article