Kameto débarque chez Webedia avec de nouveaux projets. Image: AFP

Ce célèbre streamer va «passer encore un cap»

Star de Twitch et cofondateur de la Karmine Corp, Kameto rejoint Webedia comme créateur exclusif pour développer de nouveaux projets gaming et lifestyle, sans quitter l’esport.

Plus de «Divertissement»

Le célèbre streamer «Kameto», star de Twitch et co-fondateur du club d'esport Karmine Corp, intègre Webedia en tant que «créateur de contenu exclusif», a annoncé mercredi le groupe poids lourd des médias en ligne et de l'influence.

Le groupe explique: «En rejoignant le groupe Webedia, Kameto souhaite ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en développant des projets inédits, explorer de nouveaux formats de divertissement, et s'étendre à toutes les plateformes»

Streamer le plus regardé sur la plateforme Twitch en France, Kamel Kebir de son vrai nom espère ainsi «passer encore un cap» dans ses activités, a-t-il précisé.

«Mon objectif est (...) de mêler mes équipes et celles de Webedia pour développer mes propres projets gaming mais aussi des idées plus lifestyle que je souhaite mettre en œuvre» Kameto

Le streamer précise: «Sur l'ensemble de l'année, l'objectif est de créer de nombreux projets et concepts en investissant massivement sur le niveau de production. Sans entrer dans les détails, je pense notamment que la Coupe du monde de football représente une opportunité majeure.»

Qu'est-ce qui change avec Karmine Corp?

Présent sur Twitch depuis 2016, Kameto est également président de la Karmine Corp, devenu en quelques années le club d'esport le plus populaire de France et d'Europe. Son arrivée chez Webedia n'aura pas de conséquence sur son implication au sein du club, a-t-il précisé:

«Il n'y aura aucun changement du côté de la Karmine Corp. Mes équipes (Kameto TV) et celles de la KCorp sont distinctes. La KCorp n'est pas impliquée dans ce nouveau partenaire mais cela n'exclut pas d'éventuelles collaborations en cas d’opportunités intéressantes pour le club. En revanche, mes différents rôles au sein de la KCorp restent strictement inchangés.»

Webedia, groupe incontournable des médias en ligne, compte déjà dans ses rangs des personnalités reconnues tels qu'Inoxtag, Domingo, Joyca, Jamy Gourmaud ou encore Michel Cymes, qu'il accompagne dans leurs créations digitales. (jah/afp)