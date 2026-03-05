Emma Watson fréquente un bellâtre au regard sombre et au CV kilométrique. getty/backgrid/watson

Un ténébreux milliardaire a conquis Emma Watson

L'image n'a pas manqué d'affoler les tabloïds: Emma Watson, short et claquettes de touriste, casquette vissée sur le crâne et sac à dos sur les épaules, en plein baiser avec un mystérieux bellâtre aux cheveux bruns, au beau milieu d'un aéroport. Qui est Gonzalo Hevia Baillères, le milliardaire qui a ravi le cœur de la superstar britannique et qui connait bien la Suisse?

Pour une célébrité très médiatisée, rien de tel qu'une pelle fougueuse roulée sur la place publique et quelques cocktails sirotés sur une terrasse bien en vue pour officialiser une relation sans avoir même besoin d'ouvrir la bouche (enfin... on s'entend). Emma Watson, fine stratège quand il s'agit de protéger sa vie privée, a pigé la méthode.

Le message est passé. image: instagram

Emma Watson en bonne compagnie, à Mexico. image: instagram

L'actrice britannique de 35 ans n'a en tout cas pas fourni beaucoup d'efforts pour dissimuler sa relation toute récente avec un mystérieux partenaire aux cheveux et aux yeux noirs. Son nom? Gonzalo Hevia Baillères. Profession? Serial killer.

Mais non, on vous charrie, bien sûr.

image: mundo ejecutivo

Dans la foulée des paparazzades publiées mercredi dans le tabloïd Quién et très vite relayées par le spécialiste people américain deuxmoi, les médias se sont empressés de rassembler le maximum d'informations sur ce nouveau chéri. Et, sur le CV, autant dire que notre homme a tout du gendre idéal.

Etudes en Suisse et entrepreneur à succès

Héritier d'Alberto Baillères, fondateur historique de Grupo BAL, l'un des conglomérats les plus diversifiés et les plus importants du Mexique (pour ne citer que quelques domaines: la métallurgie, l'exploitation minière, les assurances, le commerce de détail, les services financiers et l'agriculture), Gonzalo appartient à l'une des dynasties d'affaires les plus influentes du pays.

Pour cause, selon Forbes, les Baillères seraient la quatrième famille la plus riche du Mexique et la dixième d'Amérique latine, avec une fortune estimée entre 9 et 11 milliards de dollars.



Après des études en Suisse (selon US Weekly, Gonzalo a étudié au prestigieux pensionnat Le Rosey, à Rolle, dans le canton de Vaud) et à Miami, il est retourné dans son pays natal, où il a fréquenté le Colegio Vista Hermosa et le collège Cumbres, à Mexico. Ceci fait, le jeune homme a bâti sa carrière dans des secteurs tels que l'IA et la logistique.

Gonzalo Hevia Baillères connait bien la Suisse romande, puisqu'il a étudié quelques semestres dans le canton de Vaud, à Rolle. image: el ceo

Après avoir dirigé INSAITE, une entreprise d'intelligence artificielle revendue en 2021, et fondé Lok, une start-up devenue le plus grand réseau de casiers intelligents d'Amérique latine, dont la valorisation a atteint 115 millions de dollars avant sa fusion, il est désormais le PDG de HBeyond, une société d'investissement implantée à New York, Miami et Mexico, spécialisée dans les technologies et les projets à envergure mondiale, qu'il a fondée.

Ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme stratégique, curieux et tourné vers l'innovation, plus à l'aise dans les salles de réunion que sur les tapis rouges, note le média Quién. Farouchement discret (il est quasiment impossible de trouver une photo de lui sur Internet), il est absent des réseaux sociaux. Un compte Instagram privé est bien associé à son nom, mais on ignore s'il lui appartient.

Ce compte compte un peu plus de 1000 abonnés et sa photo de profil est l'ours animé de Takashi Murakami, tiré de la pochette de l'album Graduation de Kanye West. capture d'écran: instagram

Sur le plan amoureux, Gonzalo Hevia Baillères a fréquenté pendant deux ans la chanteuse et actrice mexicaine Belinda, superstar en Amérique latine qui compte plus de 18 millions d'abonnés, et les fans de Disney Channel reconnaîtront peut-être pour pour son rôle dans The Cheetah Girls 2.

Il a fréquenté la chanteuse entre 2022 et 2024. image: instagram

L'an dernier, des fans de Belinda ont émis l'hypothèse que le morceau de la chanteuse, Hereocromía, faisait peut-être allusion à sa relation avec le fringuant hériter, puisqu'elle y chante à propos d'un ex issu d'une famille aisée de plusieurs générations.

Plusieurs escapades à l'étranger

Une chose est sûre, Gonzalo Hevia Baillères et Emma Watson n'ont pas boudé leur plaisir ces dernières semaines. Après une première apparition commune en décembre dernier à Courchevel, dans les Alpes françaises, la destination hivernale prisée de l'élite européenne et internationale, ils ont été aperçus peu après à Punta Mita, station balnéaire huppée de la côte Pacifique mexicaine, pour un mariage. (Non, pas le leur.)

Récemment, malgré les voyages internationaux et les emplois du temps professionnels respectifs chargés, leur histoire aurait pris une «nouvelle tournure» à Mexico. Selon des témoins de Quién, les tourtereaux présumés ont été aperçus dans divers spots de la capitale, alimentant l'hypothèse que leur relation est plus concrète que de simples rencontres fortuites.

Très tactiles, pour de simples rencontres «amicales». instagram

Si, pour l'instant, cette idylle appartient encore au domaine de la rumeur, alimentée par une poignée d'apparitions et de photos ambiguës, elle ne manque pas de susciter un flot de conversations à l'échelle internationale. Affaire à suivre.

