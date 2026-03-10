bien ensoleillé15°
Des photos IA du mariage de Zendaya et Tom Holland font le buzz

On dirait Zendaya et Tom Holland, mais ce n&#039;est pas eux.
Des photos bidon du mariage de Zendaya et Tom Holland font le buzz sur les réseaux sociaux.Image: watson

C'est un piège

Ces photos de mariage de Zendaya et Tom Holland ont dépassé les 11 millions de «likes» sur Instagram. Mais attention, il y a un piège.
10.03.2026, 11:5810.03.2026, 13:35
Sainath Bovay
Sainath Bovay

C’est l’un des couples chouchous d’Hollywood: Tom Holland et Zendaya, qui partagent notamment l’affiche de la trilogie Spider-Man de l’ère Marvel. Leur alchimie à l’écran s’est transformée en romance, et les deux tourtereaux se seraient même mariés en secret, au nez et à la barbe de tout le monde.

C'est du moins ce qu'a révélé le styliste de l'actrice, Law Roach, provoquant l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Après tout, une cérémonie secrète et intimiste n’aurait rien d’étonnant de la part de ce couple aussi médiatisé que farouchement discret.

Pour en savoir plus sur ce mariage secret:

Ce couple iconique se serait marié en secret: «Vous l'avez raté»

Une publication sur Instagram, mettant en scène le couple durant leur cérémonie dans un décor qui évoque le lac de Côme en Italie a explosé les compteurs de likes, avec pas moins de 11 millions de cliques.

Mais attention! Si ce shooting a tout d'un véritable mariage, si ce n'est une direction artistique peu inspirée, il est le fruit de l'intelligence artificielle.

L'internaute derrière cette création se nomme @heroemaniaco et ne cherche pas à duper qui que ce soit, puisque son profil ne contient que du contenu généré artificiellement. L'homme est fan de cinéma et de films de superhéros, et demande à l'intelligence artificielle de mettre en scène les comédiens grimés en leurs personnages dans de futurs films Marvel et DC Studios à venir.

Sa publication du mariage de Tom Holland et Zendaya était tout simplement un hommage au couple présent dans les films Spider-Man.

Le shooting:

Le faux mariage de Zendaya et Tom Holland
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco
Instagram/@heroemaniaco
Image: Instagram/@heroemaniaco

Or, à la lecture des commentaires de la publication, qui se comptent par dizaines de milliers, on constate que de nombreux messages de félicitations sont écrits au premier degré. A l'image du phénomène des «pièges à boomers» sur Facebook, qui cible les seniors, mettant en scène des images générées artificiellement, parfois grotesques, afin de susciter chez les utilisateurs de l'empathie et de garantir la viralité de la publication.

Comment les «pièges à boomers» tentent d'arnaquer nos parents

Malheureusement, au vu des avancées fulgurantes de l’intelligence artificielle, il devient évident qu’une publication factice, suggérée par l’algorithme au milieu d’un flux d’images diverses et variées défilant à l’infini, peut tromper n’importe quel utilisateur.

La viralité de cette publication est la preuve que les réseaux sociaux sont entrés dans un nouvel âge, celui où la méfiance s’impose, où chaque image trop belle pour être vraie devrait susciter le doute.

