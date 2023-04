La tête de Ben Affleck au repos. dr

On sait enfin pourquoi Ben Affleck a l'air de toujours faire la gueule

Invité sur le plateau de Jimmy Kimmel, l'acteur a expliqué devant un public hilare la différence entre son visage «au repos» et sa tête «amusée».

La star hollywoodienne Ben Affleck (ou le mari de J.Lo pour les intimes) s'est exprimée sur le plateau de Jimmy Kimmel concernant une question qui nous obsède depuis des mois: «Pourquoi a-t-il toujours l'air d'être au bout de sa vie?» On vous en parlait ici 👇🏽

Interviewé par l'animateur, l'acteur de 50 ans, à l'affiche du film Air a délivré une anecdote sur la dernière «Christmas party» (soirée de Noël pour les non-bilingues) à laquelle a assisté Jimmy Kimmel et sa femme.

Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler l'explication imparable sur sa tête fatiguée, on voulait vous montrer le sourire et le visage de Ben aux côtés de son amoureuse durant les Grammy Awards👇🏽.

C'est quand il est content.

Maintenant que vous avez tous en tête le bonheur de cet homme, voici l'extrait de l'échange avec Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel: Je voulais d'abord te remercier de nous avoir invités, moi et ma femme Molly à ta soirée de Noël.

Ben Affleck: Alors, je ne peux pas promettre que cela se reproduira, parce qu'il y a eu une certaine maladresse de ma part...

Jimmy Kimmel: Il semble que tu n'étais pas très enthousiaste à cette soirée, contrairement à tes invités.

Ben Affleck: Alors, honnêtement, c'est une fausse idée qu'on se fait de moi. En fait, j'ai une tête pas très heureuse quand je suis au repos👇🏽.

Ben Affleck: Et là, c'est ma tête «amusée»👇🏽.

«C'est comme ça que Dieu m'a fait, je n'y peux rien» Ben Affleck après avoir révélé sa grande variété d'expressions faciales

Bon, après cette franche rigolade, l'acteur est revenu sur la soirée des Grammy Awards et il a expliqué à Jimmy Kimmel l'échange qu'il a eu avec sa femme.

«La réalisation nous cadrait dans ce plan, mais je ne savais pas qu'ils tournaient. Je me suis penché vers elle et je lui ai dit: ‹Dès qu'ils commenceront à tourner, je vais m'éloigner de toi et te laisser à côté de Trevor›» Elle m'a répondu :

«Tu ferais mieux de ne pas te barrer! C'est un truc de mari et de femme»

La preuve que la relation de Ben et de «Jenny from de Block» est au beau fixe.

