Céline Dion en 58 looks iconiques

Au-delà de son talent extraordinaire pour le chant et la musique, Céliiiiiine, c'est aussi un cens de la mode ultra pointu et des looks devenus de plus en plus dingues au fil des années. Voici 58 tenues qui ont marqué sa carrière, à l'occasion de son grand retour sur scène.

Plus de «Divertissement»

S'il y a un talent qu'on ne peut définitivement pas retirer à Céline Dion, au-delà de nous tirer des larmes avec All By Myself, c'est celui des fringues. Depuis le début des années 90, même dans les moments les plus difficiles de sa vie privée et de sa carrière, la superstar canadienne n'a pas un instant cessé de déployer des trésors d'inventivité pour nous émerveiller avec ses tenues de scène et de jour toutes plus extraordinaires que les autres.

La preuve par 58.

1990

Mini-Céline, âgé de 22 ans, et son René, dans une dégaine emblématique des années 90.

Image: Gamma-Rapho

1991

A l'époque déjà, la Québécoise osait tous les styles.

Image: Gamma-Rapho

1994

La chanteuse a épousé René, coiffée d'un diadème orné de 2000 cristaux Swarovski et vêtue d'une imposante robe de satin signée Mirella et Steve Gentile de coupe trapèze, avec un corsage à volants, une jupe volumineuse - sans oublier la traîne de 5,8 mètres.



Image: Sygma

1994

Pas sûre qu'on le trouve sur Vinted, celui-là.

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1995

Ni cet incroyable costume deux pièces.

Image: Archive Photos

1996

On serait également friand de dénicher cette pièce en friperie.

Image: Gamma-Rapho

1998

Décidément, Céliiiiiine avait l'œil pour les belles pièces intemporelles.

Image: Ron Galella Collection

1999

Aussi à l'aise avec un look chic que streetwear.

Image: South China Morning Post

1999

Le meilleur des 90's.

Image: Sygma

1999

Lors de sa tournée «Let's Talk About Love», Céline portait une surchemise blanche style kimono à manches bouffantes et une ceinture ornée de cristaux.

PA Images

1999

Pour la 71e cérémonie des Oscars, la chanteuse portait un tailleur-pantalon blanc satiné signé John Galliano, accessoirisé d'un chapeau oversize. Céline Dion a notamment porté son blazer à l'envers, un détail qui a divisé les critiques de mode du monde entier.

Image: Ron Galella Collection

2000

La superstar a démontré toute l'étendue de son talent en participant à un tournoi de golf en Californie en 2000. Sans oublier de prouver au passage que la coupe à la garçonne lui allait divinement bien.

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2003

On ne sait pas si vous, mais on approuve à 200% le look fuchsia un peu kitsch associé aux cheveux peroxydés.

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2004

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2004

Pour son intronisation sur la Walk of Fame d'Hollywood, Céline Dion, toujours très blonde, portait un tailleur-jupe crème classique, un blazer court et une écharpe noire.

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Allez! Comme la fin des années 2000 et le début des années 2010 n'ont été simples pour personne, y compris pour Queen Céliiiiiine... un petit saut dans le temps.

2016

En 2016, Céline Dion amorce un virage mode à 300%, nettement plus pointu, en faisant appel au styliste des stars Law Roach, qui a commencé à l'habiller avec des marques en vogue comme Balenciaga.

GC Images

2016

Il n'y a jamais trop de paillettes. Pas vrai, Céline?

Image: FilmMagic

2016

Dès lors, la superstar est de tous les défilés (ici, chez Dior, à la Fashion Week de Paris).

Image: Penske Media

2016

Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut laisser à Céline Dion qu'elle aime envoyer de la couleur.

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2017

Qu'est-ce qu'on disait? Ce n'est pas Roberto Cavalli qui affirmera le contraire.

GC Images

2017

Business is business: Céline porte ici un tailleur-pantalon à carreaux Antonio Berardi pimpés par des escarpins en velours rouge.

Image: NurPhoto

2017

Le costard n'est pas de votre goût? Vous n'allez pas cracher sur ce pyjama en satin Gucci!

Image: NurPhoto

2017

Lors de la Fashion Week de Paris, elle a notamment prouvé son sens du style dans une robe Giambattista Valli et des bottes cuissardes lors du défilé du créateur.

Image: French Select

2017

Un look estival très, hmmm, «décontracté»: un look entièrement signé Ralph & Russo Haute Couture, arboré lors d'une sortie à Paris.

Image: NurPhoto

2017

Définitivement un de nos looks préférés: Céline est sortie affublée de ce manteau Balmain long jusqu'aux pieds, orné d'un motif serpent, de cuissardes en daim marron et d'une casquette en cuir noir par une chaude journée d'été vêtue.

Image: NurPhoto

2017

Du python en veux-tu, en voilà.

Image: NurPhoto

2017

Cette silhouette – décolleté en V plongeant et fente vertigineuse – deviendra sa signature. Lors de l'édition 2017 des Grammy Awards, elle portait une robe vert émeraude signée Zuhair Murad.

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2017

Aux Billboard Music Awards 2017, Céline Dion a de nouveau opté pour sa silhouette fétiche.

Getty Images North America

2017

La reine de la mode bien entourée du chorégraphe Sebastien Bertaud et créateur de génie Olivier Rousteing.

Image: Penske Media

2019

Bien avant les créations imaginées par l'IA, la chanteuse a assisté au défilé d'Iris Van Herpen à Paris, vêtue d'une robe en résille 3D signée par la créatrice.

Image: Penske Media

2019

Une robe à plumes Valentino tout en légèreté pour assister au défilé de la maison parisienne.

Getty Images Europe

2019

Définitivement l'une des tenues les plus éblouissantes de la star: une robe d'inspiration nuptiale signée Alexandre Vauthier, l'un des créateurs chouchous de Céline.

Image: Corbis Entertainment

2019

On ne cracherait pas non plus sur cette affriolante mini jupe poussin.

Image: NurPhoto

2019

La déesse du monochrome a encore frappé: cette fois avec un trench-coat en fourrure bleu Tiffany, agrémenté d'une mini-jupe duveteuse, de collants et d'une banane assortis.

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2019

Ah ben il manquait encore un peu de bleu. Ici, griffé Ronald Van Der Kemp.

GC Images

2019

Ah non. Parfois, Céline s'est aussi laissée tentée par le rouge - et Tom Ford.

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2019

Telle une étoile filante dans une robe Rodarte.

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2019

Pour l'édition 2019 du MET Gala, Céline a vu les choses en grand (enfin, surtout, la coiffe grande). Habituée des chapeaux extravagants, elle a opté pour une robe argentée à franges Oscar de la Renta et un chapeau Noel Stewart.

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2019

Mais l'afterparty du MET Gala s'est révélé tout aussi affriolant et déjanté.

Getty Images North America

2019

On. Veut. Tout!

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2019

Personne ne règne sur la Fashion Week Haute Couture parisienne comme Madame Céline Dion, surtout en tailleur-pantalon noir à ceinture Chanel.

GC Images

2019

S'il y avait encore l'ombre d'un doute...

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2019

Céline et une autre impressionnante coiffe, au défilé Automne/Hiver de Schiaparelli.

Image: French Select

2019

Invitée au «Tonight Show» pour promouvoir son nouvel album et sa première tournée en près de dix ans, Céline portait une robe longue plissée taupe à manches bouffantes spectaculaires Schiparelli.

Image: NBCUniversal

2019

Aussi à l'aise dans une robe Haute Couture qu'en sweatshirt en jeans, ce n'est pas pour autant que l'artiste abandonne les escarpins. On adore le twist.

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2019

Même esprit avec ce jeans baggy associé à une veste à sequins.

GC Images

2019

Terriblement chic lors de la Fashion Week de Paris avec une tenue signée Alexandre Vauthier.

Getty Images Europe

2019

Encore et toujours, une robe noire scintillante, un décolleté plongeant et une fente jusqu'à la cuisse, le tout griffé Alexandre Vauthier. On ne change pas une équipe qui gagne.



Getty Images Europe

2019

Un autre costard signé Ronald Van Der Kemp.

Getty Images Europe

2019

La reine des défilés chez Giorgio Armani Privé pour le défilé Haute-Couture Printemps-été 2019.

Image: French Select

2019

Cette robe Moncler à fleurs et pois n'avait naturellement pas manqué de faire sensation dans les rues de New York.

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2019

Deux jours plus tard, la chanteuse faisait une autre apparition remarquée vêtue d'un total look Michael Kors en laine à carreaux.

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2019

Bleu, rouge... et rose fluo. L'un des looks les plus iconiques arborés par Céline, toute de Peter Do vêtue.

GC Images

2019

A-t-on affaire à Céline Dion, ou à une réminiscence de Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and The City? Vous avez quatre heures.

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2019

Carrie, sors de ce corps!!! Ou plutôt, de cette époustouflante robe-manteau Brandon Maxwell.

GC Images

2024

Après plusieurs années loin des projecteurs pour soigner son syndrome de la personne raide, Céline Dion a fait un retour fracassant lors des Grammy Awards 2024 pour sacrer Taylor Swift artiste de l'année. Elle était vêtue d'une robe rose poudré et d'un manteau orange brûlé issus de la collection haute couture printemps 2024 de Valentino.

Image: CBS

2024

Paris, juillet 2024. Il se murmure que Céline Dion pourrait bien faire une incursion remarquée à la clôture des JO... en attendant, la reine du style nous en met plein la vue dans un pyjama griffé Dior.

GC Images

2024

Comment ne pas conclure ce storypic sur l'extraordinaire robe blanche dont Céline Dion nous a gratifiés lors de son comeback, pour conclure en apothéose les Jeux olympiques de Paris?

Getty Images Europe

Pour cette occasion mémorable, l'icône portait une robe Dior Haute Couture en soie blanche brodée signée Maria Grazia Chiuri, qui scintillait sous les projecteurs de la Tour Eiffel.

Avec son grand retour annoncé, nul doute que la Canadienne de 58 ans nous gratifiera encore de bien des tenues renversantes, comme elle a toujours sur le faire.

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