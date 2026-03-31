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Céline Dion de retour à Paris: sa carrière en 58 looks iconiques

Céline Dion en 58 looks iconiques

Au-delà de son talent extraordinaire pour le chant et la musique, Céliiiiiine, c'est aussi un cens de la mode ultra pointu et des looks devenus de plus en plus dingues au fil des années. Voici 58 tenues qui ont marqué sa carrière, à l'occasion de son grand retour sur scène.
31.03.2026, 18:5631.03.2026, 18:56
Marine Brunner
Marine Brunner

S'il y a un talent qu'on ne peut définitivement pas retirer à Céline Dion, au-delà de nous tirer des larmes avec All By Myself, c'est celui des fringues. Depuis le début des années 90, même dans les moments les plus difficiles de sa vie privée et de sa carrière, la superstar canadienne n'a pas un instant cessé de déployer des trésors d'inventivité pour nous émerveiller avec ses tenues de scène et de jour toutes plus extraordinaires que les autres.

La preuve par 58.

1990

Mini-Céline, âgé de 22 ans, et son René, dans une dégaine emblématique des années 90.

UNITED STATES - MARCH 01: Celine Dion and Rene Angelil In Los Angeles, United States In March 1990. (Photo by Pool 6500/PONOPRESSE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

1991

A l'époque déjà, la Québécoise osait tous les styles.

Céline Dion à Montreal le 13 octobre 1991, Canada (Photo by PONOPRESSE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

1994

La chanteuse a épousé René, coiffée d'un diadème orné de 2000 cristaux Swarovski et vêtue d'une imposante robe de satin signée Mirella et Steve Gentile de coupe trapèze, avec un corsage à volants, une jupe volumineuse - sans oublier la traîne de 5,8 mètres.

Record producer René Angelil and Canadian singer Céline Dion during their wedding ceremony. (Photo by Laurence Labat/Sygma via Getty Images)
Image: Sygma

1994

Pas sûre qu'on le trouve sur Vinted, celui-là.

Canadian vocalist Celine Dion performs in concert, New York, New York, circa 1994. (Photo by Larry Busacca/WireImage)
WireImage

1995

Ni cet incroyable costume deux pièces.

MONTE CARLO, MONACO - MAY 3: French Canadian singer and businesswoman Celine Dion, poses for a portrait at the 1995 World Music Awards on May 3, 1995 in Monte Carlo, Monaco. (Photo by Ron Davis/Getty ...
Image: Archive Photos

1996

On serait également friand de dénicher cette pièce en friperie.

CANADA - MAY 01: Celine Dion on the show &quot;Good morning America&quot; in Quebec, Canada in May 1996. (Photo by Jean-Philippe DUMAS/PONOPRESSE/Gamma-Rapho via Getty Images)
Image: Gamma-Rapho

1998

Décidément, Céliiiiiine avait l'œil pour les belles pièces intemporelles.

Celine Dion during 1998 Essence Awards at Madison Square Garden in New York City, New York, United States. (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)
Image: Ron Galella Collection

1999

Aussi à l'aise avec un look chic que streetwear.

CELINE DION (LEFT) AND HER HUSBAND ARRIVE AT THE HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT. 23 January 1999 (Photo by ANTONY DICKSON/South China Morning Post via Getty Images)
Image: South China Morning Post

1999

Le meilleur des 90's.

La chanteuse québécoise Céline Dion avec son mari René Angelil lors de la présentation de son nouvel album All The Way à Paris, le 16 novembre 1999. (Photo by Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images ...
Image: Sygma

1999

Lors de sa tournée «Let's Talk About Love», Céline portait une surchemise blanche style kimono à manches bouffantes et une ceinture ornée de cristaux.

Canadian singer Celine Dion performs on stage at the the Don Valley Stadium in Sheffield, on the first date of her UK tour. (Photo by Malcolm Croft - PA Images/PA Images via Getty Images)
PA Images

1999

Pour la 71e cérémonie des Oscars, la chanteuse portait un tailleur-pantalon blanc satiné signé John Galliano, accessoirisé d'un chapeau oversize. Céline Dion a notamment porté son blazer à l'envers, un détail qui a divisé les critiques de mode du monde entier.

Celine Dion at the Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles, California (Photo by Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images)
Image: Ron Galella Collection
«Je me suicidais à petit feu»: Comment John Galliano a sombré

2000

La superstar a démontré toute l'étendue de son talent en participant à un tournoi de golf en Californie en 2000. Sans oublier de prouver au passage que la coupe à la garçonne lui allait divinement bien.

Celine Dion during 2000 Nabisco Golf Championship at Mission Hills Country Club in Rancho Mirage, California, United States. (Photo by Sam Levi/WireImage)
WireImage

2003

On ne sait pas si vous, mais on approuve à 200% le look fuchsia un peu kitsch associé aux cheveux peroxydés.

Celine Dion during VH1 Divas Duets: A Concert to Benefit the VH1 Save the Music Foundation - Show at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, United States. (Photo by M. Caulfield/WireImage)
WireImage

2004

Celine Dion during Celine Dion and Anne Geddes Collaborate on a Major New Work Miracle at Sony in New York City, New York, United States. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage for Epic Records)
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2004

Pour son intronisation sur la Walk of Fame d'Hollywood, Céline Dion, toujours très blonde, portait un tailleur-jupe crème classique, un blazer court et une écharpe noire.

Celine Dion during Celine Dion Honored with a Star on the Hollywood Walk of Fame for Her Achievements in Music at Hollywood Blvd. in Hollywood, California, United States. (Photo by SGranitz/WireImage)
WireImage

Allez! Comme la fin des années 2000 et le début des années 2010 n'ont été simples pour personne, y compris pour Queen Céliiiiiine... un petit saut dans le temps.

2016

En 2016, Céline Dion amorce un virage mode à 300%, nettement plus pointu, en faisant appel au styliste des stars Law Roach, qui a commencé à l'habiller avec des marques en vogue comme Balenciaga.

NEW YORK, NY - JULY 22: Singer Celine Dion is seen coming out of the &quot;Today Show&quot;on July 22, 2016 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
GC Images

2016

Il n'y a jamais trop de paillettes. Pas vrai, Céline?

NEW YORK, NY - JULY 22: Singer Celine Dion performs on NBC&#039;s &#039;Today&#039; at Rockefeller Plaza on July 22, 2016 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)
Image: FilmMagic

2016

Dès lors, la superstar est de tous les défilés (ici, chez Dior, à la Fashion Week de Paris).

Celine Dion backstage (Photo by Swan Gallet/WWD/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media

2016

Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut laisser à Céline Dion qu'elle aime envoyer de la couleur.

NEW YORK, NY - JULY 21: Celine Dion seen outside Rockefeller Center on July 21, 2016 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
GC Images

Au fait...

Analyse
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?

2017

Qu'est-ce qu'on disait? Ce n'est pas Roberto Cavalli qui affirmera le contraire.

PARIS, FRANCE - JUNE 14: Singer Celine Dion is seen on June 14, 2017 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
GC Images

2017

Business is business: Céline porte ici un tailleur-pantalon à carreaux Antonio Berardi pimpés par des escarpins en velours rouge.

Celine Dion leaves the hotel Royal Monceau in Paris, France, on July 20, 2017. (Photo by Mehdi Taamallah/Nurphoto)
Image: NurPhoto

2017

Le costard n'est pas de votre goût? Vous n'allez pas cracher sur ce pyjama en satin Gucci!

Celine Dion out with her child visit a shop in Paris, France, on July 17, 2017. Celine Dion is a Canadian singer and businesswoman. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Image: NurPhoto

2017

Lors de la Fashion Week de Paris, elle a notamment prouvé son sens du style dans une robe Giambattista Valli et des bottes cuissardes lors du défilé du créateur.

PARIS, FRANCE - JULY 03: Celine Dion wears sunglasses, a dress with embroidered features and lace, a white bag, and purple thigh high velvet boots, outside the Giambattista Valli show, during Paris Fa ...
Image: French Select

2017

Un look estival très, hmmm, «décontracté»: un look entièrement signé Ralph & Russo Haute Couture, arboré lors d'une sortie à Paris.

Celine Dion leaves her hotel in Paris, France, on July 12, 2017. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Image: NurPhoto

2017

Définitivement un de nos looks préférés: Céline est sortie affublée de ce manteau Balmain long jusqu'aux pieds, orné d'un motif serpent, de cuissardes en daim marron et d'une casquette en cuir noir par une chaude journée d'été vêtue.

Canadian singer Celine Dion leaves her hotel in Paris, France, on june 28, 2017. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Image: NurPhoto

2017

Du python en veux-tu, en voilà.

Celine Dion leaves her hotel in Paris, France, on July 27, 2017. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Image: NurPhoto

2017

Cette silhouette – décolleté en V plongeant et fente vertigineuse – deviendra sa signature. Lors de l'édition 2017 des Grammy Awards, elle portait une robe vert émeraude signée Zuhair Murad.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 12: Singer Celine Dion attends The 59th GRAMMY Awards at STAPLES Center on February 12, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)
WireImage

2017

Aux Billboard Music Awards 2017, Céline Dion a de nouveau opté pour sa silhouette fétiche.

LAS VEGAS, NV - MAY 21: Singer Celine Dion poses in the press room during 2017 Billboard Music Awards at T-Mobile Arena on May 21, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images fo ...
Getty Images North America

2017

La reine de la mode bien entourée du chorégraphe Sebastien Bertaud et créateur de génie Olivier Rousteing.

Sebastien Bertaud, Celine Dion and Olivier Rousteing (Photo by Dominique Maître/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media
C'est la fin d'une ère pour Balmain

2019

Bien avant les créations imaginées par l'IA, la chanteuse a assisté au défilé d'Iris Van Herpen à Paris, vêtue d'une robe en résille 3D signée par la créatrice.

Celine Dion in the front row (Photo by Swan Gallet/WWD/Penske Media via Getty Images)
Image: Penske Media

2019

Une robe à plumes Valentino tout en légèreté pour assister au défilé de la maison parisienne.

PARIS, FRANCE - JULY 03: Celine Dion attends the Valentino Haute Couture Fall/Winter 2019 2020 show as part of Paris Fashion Week on July 03, 2019 in Paris, France. (Photo by Pierre Suu/Getty Images)
Getty Images Europe

2019

Définitivement l'une des tenues les plus éblouissantes de la star: une robe d'inspiration nuptiale signée Alexandre Vauthier, l'un des créateurs chouchous de Céline.

PARIS, FRANCE - JULY 02: Celine Dion attends the Alexandre Vauthier Haute Couture Fall/Winter 2019 2020 show as part of Paris Fashion Week on July 02, 2019 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardina ...
Image: Corbis Entertainment

2019

On ne cracherait pas non plus sur cette affriolante mini jupe poussin.

Celine Dion seen leaving her hotel in Paris, France, on June 30, 2019. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)
Image: NurPhoto

2019

La déesse du monochrome a encore frappé: cette fois avec un trench-coat en fourrure bleu Tiffany, agrémenté d'une mini-jupe duveteuse, de collants et d'une banane assortis.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 13: Celine Dion out and about on November 12, 2019 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
GC Images

2019

Ah ben il manquait encore un peu de bleu. Ici, griffé Ronald Van Der Kemp.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 14: Celine Dion out and about on November 14, 2019 in New York City. (Photo by Jackson Lee/GC Images)
GC Images

2019

Ah non. Parfois, Céline s'est aussi laissée tentée par le rouge - et Tom Ford.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 14: Celine Dion is seen on November 14, 2019 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
GC Images

2019

Telle une étoile filante dans une robe Rodarte.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 14: Celine Dion is seen on November 14, 2019 in New York City. (Photo by Jackson Lee/GC Images)
GC Images

2019

Pour l'édition 2019 du MET Gala, Céline a vu les choses en grand (enfin, surtout, la coiffe grande). Habituée des chapeaux extravagants, elle a opté pour une robe argentée à franges Oscar de la Renta et un chapeau Noel Stewart.

Celine Dion attending the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala 2019 in New York, USA. (Photo by Jennifer Graylock/PA Images via Getty Images)
PA Images

2019

Mais l'afterparty du MET Gala s'est révélé tout aussi affriolant et déjanté.

NEW YORK, NY - MAY 06: Celine Dion (L) dances with Pepe Munoz at the Met Gala &quot;Boom Boom Afterparty&quot; at Top of the Standard on May 6, 2019 in New York City. (Photo by Rebecca Smeyne/Getty Im ...
Getty Images North America

2019

On. Veut. Tout!

PARIS, FRANCE - JULY 03: Singer Celine Dion is seen on July 03, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
GC Images

2019

Personne ne règne sur la Fashion Week Haute Couture parisienne comme Madame Céline Dion, surtout en tailleur-pantalon noir à ceinture Chanel.

PARIS, FRANCE - JUNE 27: Singer Celine Dion is seen on June 27, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
GC Images

2019

S'il y avait encore l'ombre d'un doute...

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 01: Singer Celine Dion is seen leaving the Hotel de Crillon on Place de la Concorde on February 01, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
GC Images

2019

Céline et une autre impressionnante coiffe, au défilé Automne/Hiver de Schiaparelli.

PARIS, FRANCE - JULY 01: Singer Celine Dion attends the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2019 2020 show as part of Paris Fashion Week on July 01, 2019 in Paris, France. (Photo by Bertrand Rindof ...
Image: French Select

2019

Invitée au «Tonight Show» pour promouvoir son nouvel album et sa première tournée en près de dix ans, Céline portait une robe longue plissée taupe à manches bouffantes spectaculaires Schiparelli.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 1157 -- Pictured: Singer Celine Dion arrives to the show on November 15, 2019 -- (Photo by: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)
Image: NBCUniversal

2019

Aussi à l'aise dans une robe Haute Couture qu'en sweatshirt en jeans, ce n'est pas pour autant que l'artiste abandonne les escarpins. On adore le twist.

PARIS, FRANCE - JANUARY 30: Singer Celine Dion is seen on the set of &#039;L&#039;Oreal Excellence&#039; at Hotel Plaza Athenee on Avenue Montaigne on January 30, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc ...
GC Images

2019

Même esprit avec ce jeans baggy associé à une veste à sequins.

PARIS, FRANCE - JANUARY 30: Singer Celine Dion is seen on the set of &#039;L&#039;Oreal Excellence&#039; at hotel Plaza Athenee on Avenue Montaigne on January 30, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc ...
GC Images

2019

Terriblement chic lors de la Fashion Week de Paris avec une tenue signée Alexandre Vauthier.

PARIS, FRANCE - JANUARY 22: Celine Dion is seen attending ALEXANDRE VAUTHIER during Paris HAUTE COUTURE Fashion Week wearing ALEXANDRE VAUTHIER on January 22, 2019 in Paris, France. (Photo by Matthew ...
Getty Images Europe

2019

Encore et toujours, une robe noire scintillante, un décolleté plongeant et une fente jusqu'à la cuisse, le tout griffé Alexandre Vauthier. On ne change pas une équipe qui gagne.

PARIS, FRANCE - JANUARY 25: Singer Celine Dion is seen on January 25, 2019 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)
Getty Images Europe

2019

Un autre costard signé Ronald Van Der Kemp.

PARIS, FRANCE - JANUARY 23: Singer Celine Dion attends the RVDK Ronald Van Der Kemp Haute Couture Spring Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week on January 23, 2019 in Paris, France. (Photo by ...
Getty Images Europe

2019

La reine des défilés chez Giorgio Armani Privé pour le défilé Haute-Couture Printemps-été 2019.

PARIS, FRANCE - JANUARY 22: Singer Celine Dion attends the Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring Summer 2019 show as part of Paris Fashion Week on January 22, 2019 in Paris, France. (Photo by Bert ...
Image: French Select

2019

Cette robe Moncler à fleurs et pois n'avait naturellement pas manqué de faire sensation dans les rues de New York.

NEW YORK, NY - MARCH 03: Celine Dion leaves her hotel on March 3, 2020 in New York City. (Photo by Adrian Edwards/GC Images)
GC Images

2019

Deux jours plus tard, la chanteuse faisait une autre apparition remarquée vêtue d'un total look Michael Kors en laine à carreaux.

NEW YORK, NY - MARCH 05: Celine Dion leaves her hotel on March 5, 2020 in New York City. (Photo by Adrian Edwards/GC Images)
GC Images

2019

Bleu, rouge... et rose fluo. L'un des looks les plus iconiques arborés par Céline, toute de Peter Do vêtue.

NEW YORK, NY - MARCH 07: Celine Dion leaves her hotel on March 7, 2020 in New York City. (Photo by ECP/GC Images)
GC Images

2019

A-t-on affaire à Céline Dion, ou à une réminiscence de Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and The City? Vous avez quatre heures.

NEW YORK, NY - MARCH 08: Celine Dion leaves her hotel on March 8, 2020 in New York City. (Photo by Adrian Edwards/GC Images)
GC Images

2019

Carrie, sors de ce corps!!! Ou plutôt, de cette époustouflante robe-manteau Brandon Maxwell.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 29: Celine Dion turns the streets of New York into her own personal runway on February 29, 2020 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
GC Images

2024

Après plusieurs années loin des projecteurs pour soigner son syndrome de la personne raide, Céline Dion a fait un retour fracassant lors des Grammy Awards 2024 pour sacrer Taylor Swift artiste de l'année. Elle était vêtue d'une robe rose poudré et d'un manteau orange brûlé issus de la collection haute couture printemps 2024 de Valentino.

LOS ANGELES - FEBRUARY 4: Celine Dion behind the scenes at The 66th Annual Grammy Awards, airing live from Crypto.com Arena in Los Angeles, California, Sunday, Feb. 4 (8:00-11:30 PM, live ET/5:00-8:30 ...
Image: CBS
C'est quoi ce syndrome douloureux dont souffre Céline Dion?

2024

Paris, juillet 2024. Il se murmure que Céline Dion pourrait bien faire une incursion remarquée à la clôture des JO... en attendant, la reine du style nous en met plein la vue dans un pyjama griffé Dior.

PARIS, FRANCE - JULY 25: Celine Dion is seen on July 25, 2024 in Paris, France. (Photo by MEGA/GC Images)
GC Images

2024

Comment ne pas conclure ce storypic sur l'extraordinaire robe blanche dont Céline Dion nous a gratifiés lors de son comeback, pour conclure en apothéose les Jeux olympiques de Paris?

PARIS, FRANCE - JULY 26: (EDITOR&#039;S NOTE: This Handout screengrab was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images&#039; editorial policy.) This handout released by th ...
Getty Images Europe

Pour cette occasion mémorable, l'icône portait une robe Dior Haute Couture en soie blanche brodée signée Maria Grazia Chiuri, qui scintillait sous les projecteurs de la Tour Eiffel.

Avec son grand retour annoncé, nul doute que la Canadienne de 58 ans nous gratifiera encore de bien des tenues renversantes, comme elle a toujours sur le faire.

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