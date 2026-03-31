Céline Dion en 58 looks iconiques
S'il y a un talent qu'on ne peut définitivement pas retirer à Céline Dion, au-delà de nous tirer des larmes avec All By Myself, c'est celui des fringues. Depuis le début des années 90, même dans les moments les plus difficiles de sa vie privée et de sa carrière, la superstar canadienne n'a pas un instant cessé de déployer des trésors d'inventivité pour nous émerveiller avec ses tenues de scène et de jour toutes plus extraordinaires que les autres.
La preuve par 58.
1990
Mini-Céline, âgé de 22 ans, et son René, dans une dégaine emblématique des années 90.
1991
A l'époque déjà, la Québécoise osait tous les styles.
1994
La chanteuse a épousé René, coiffée d'un diadème orné de 2000 cristaux Swarovski et vêtue d'une imposante robe de satin signée Mirella et Steve Gentile de coupe trapèze, avec un corsage à volants, une jupe volumineuse - sans oublier la traîne de 5,8 mètres.
1994
Pas sûre qu'on le trouve sur Vinted, celui-là.
1995
Ni cet incroyable costume deux pièces.
1996
On serait également friand de dénicher cette pièce en friperie.
1998
Décidément, Céliiiiiine avait l'œil pour les belles pièces intemporelles.
1999
Aussi à l'aise avec un look chic que streetwear.
1999
Le meilleur des 90's.
1999
Lors de sa tournée «Let's Talk About Love», Céline portait une surchemise blanche style kimono à manches bouffantes et une ceinture ornée de cristaux.
1999
Pour la 71e cérémonie des Oscars, la chanteuse portait un tailleur-pantalon blanc satiné signé John Galliano, accessoirisé d'un chapeau oversize. Céline Dion a notamment porté son blazer à l'envers, un détail qui a divisé les critiques de mode du monde entier.
2000
La superstar a démontré toute l'étendue de son talent en participant à un tournoi de golf en Californie en 2000. Sans oublier de prouver au passage que la coupe à la garçonne lui allait divinement bien.
2003
On ne sait pas si vous, mais on approuve à 200% le look fuchsia un peu kitsch associé aux cheveux peroxydés.
2004
2004
Pour son intronisation sur la Walk of Fame d'Hollywood, Céline Dion, toujours très blonde, portait un tailleur-jupe crème classique, un blazer court et une écharpe noire.
Allez! Comme la fin des années 2000 et le début des années 2010 n'ont été simples pour personne, y compris pour Queen Céliiiiiine... un petit saut dans le temps.
2016
En 2016, Céline Dion amorce un virage mode à 300%, nettement plus pointu, en faisant appel au styliste des stars Law Roach, qui a commencé à l'habiller avec des marques en vogue comme Balenciaga.
2016
Il n'y a jamais trop de paillettes. Pas vrai, Céline?
2016
Dès lors, la superstar est de tous les défilés (ici, chez Dior, à la Fashion Week de Paris).
2016
Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut laisser à Céline Dion qu'elle aime envoyer de la couleur.
2017
Qu'est-ce qu'on disait? Ce n'est pas Roberto Cavalli qui affirmera le contraire.
2017
Business is business: Céline porte ici un tailleur-pantalon à carreaux Antonio Berardi pimpés par des escarpins en velours rouge.
2017
Le costard n'est pas de votre goût? Vous n'allez pas cracher sur ce pyjama en satin Gucci!
2017
Lors de la Fashion Week de Paris, elle a notamment prouvé son sens du style dans une robe Giambattista Valli et des bottes cuissardes lors du défilé du créateur.
2017
Un look estival très, hmmm, «décontracté»: un look entièrement signé Ralph & Russo Haute Couture, arboré lors d'une sortie à Paris.
2017
Définitivement un de nos looks préférés: Céline est sortie affublée de ce manteau Balmain long jusqu'aux pieds, orné d'un motif serpent, de cuissardes en daim marron et d'une casquette en cuir noir par une chaude journée d'été vêtue.
2017
Du python en veux-tu, en voilà.
2017
Cette silhouette – décolleté en V plongeant et fente vertigineuse – deviendra sa signature. Lors de l'édition 2017 des Grammy Awards, elle portait une robe vert émeraude signée Zuhair Murad.
2017
Aux Billboard Music Awards 2017, Céline Dion a de nouveau opté pour sa silhouette fétiche.
2017
La reine de la mode bien entourée du chorégraphe Sebastien Bertaud et créateur de génie Olivier Rousteing.
2019
Bien avant les créations imaginées par l'IA, la chanteuse a assisté au défilé d'Iris Van Herpen à Paris, vêtue d'une robe en résille 3D signée par la créatrice.
2019
Une robe à plumes Valentino tout en légèreté pour assister au défilé de la maison parisienne.
2019
Définitivement l'une des tenues les plus éblouissantes de la star: une robe d'inspiration nuptiale signée Alexandre Vauthier, l'un des créateurs chouchous de Céline.
2019
On ne cracherait pas non plus sur cette affriolante mini jupe poussin.
2019
La déesse du monochrome a encore frappé: cette fois avec un trench-coat en fourrure bleu Tiffany, agrémenté d'une mini-jupe duveteuse, de collants et d'une banane assortis.
2019
Ah ben il manquait encore un peu de bleu. Ici, griffé Ronald Van Der Kemp.
2019
Ah non. Parfois, Céline s'est aussi laissée tentée par le rouge - et Tom Ford.
2019
Telle une étoile filante dans une robe Rodarte.
2019
Pour l'édition 2019 du MET Gala, Céline a vu les choses en grand (enfin, surtout, la coiffe grande). Habituée des chapeaux extravagants, elle a opté pour une robe argentée à franges Oscar de la Renta et un chapeau Noel Stewart.
2019
Mais l'afterparty du MET Gala s'est révélé tout aussi affriolant et déjanté.
2019
On. Veut. Tout!
2019
Personne ne règne sur la Fashion Week Haute Couture parisienne comme Madame Céline Dion, surtout en tailleur-pantalon noir à ceinture Chanel.
2019
S'il y avait encore l'ombre d'un doute...
2019
Céline et une autre impressionnante coiffe, au défilé Automne/Hiver de Schiaparelli.
2019
Invitée au «Tonight Show» pour promouvoir son nouvel album et sa première tournée en près de dix ans, Céline portait une robe longue plissée taupe à manches bouffantes spectaculaires Schiparelli.
2019
Aussi à l'aise dans une robe Haute Couture qu'en sweatshirt en jeans, ce n'est pas pour autant que l'artiste abandonne les escarpins. On adore le twist.
2019
Même esprit avec ce jeans baggy associé à une veste à sequins.
2019
Terriblement chic lors de la Fashion Week de Paris avec une tenue signée Alexandre Vauthier.
2019
Encore et toujours, une robe noire scintillante, un décolleté plongeant et une fente jusqu'à la cuisse, le tout griffé Alexandre Vauthier. On ne change pas une équipe qui gagne.
2019
Un autre costard signé Ronald Van Der Kemp.
2019
La reine des défilés chez Giorgio Armani Privé pour le défilé Haute-Couture Printemps-été 2019.
2019
Cette robe Moncler à fleurs et pois n'avait naturellement pas manqué de faire sensation dans les rues de New York.
2019
Deux jours plus tard, la chanteuse faisait une autre apparition remarquée vêtue d'un total look Michael Kors en laine à carreaux.
2019
Bleu, rouge... et rose fluo. L'un des looks les plus iconiques arborés par Céline, toute de Peter Do vêtue.
2019
A-t-on affaire à Céline Dion, ou à une réminiscence de Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and The City? Vous avez quatre heures.
2019
Carrie, sors de ce corps!!! Ou plutôt, de cette époustouflante robe-manteau Brandon Maxwell.
2024
Après plusieurs années loin des projecteurs pour soigner son syndrome de la personne raide, Céline Dion a fait un retour fracassant lors des Grammy Awards 2024 pour sacrer Taylor Swift artiste de l'année. Elle était vêtue d'une robe rose poudré et d'un manteau orange brûlé issus de la collection haute couture printemps 2024 de Valentino.
2024
Paris, juillet 2024. Il se murmure que Céline Dion pourrait bien faire une incursion remarquée à la clôture des JO... en attendant, la reine du style nous en met plein la vue dans un pyjama griffé Dior.
2024
Comment ne pas conclure ce storypic sur l'extraordinaire robe blanche dont Céline Dion nous a gratifiés lors de son comeback, pour conclure en apothéose les Jeux olympiques de Paris?
Pour cette occasion mémorable, l'icône portait une robe Dior Haute Couture en soie blanche brodée signée Maria Grazia Chiuri, qui scintillait sous les projecteurs de la Tour Eiffel.
Avec son grand retour annoncé, nul doute que la Canadienne de 58 ans nous gratifiera encore de bien des tenues renversantes, comme elle a toujours sur le faire.