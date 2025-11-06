C'est la fin d'une ère et d'un mariage fructueux de 14 ans. image: getty/balmain

C'est la fin d'une ère pour Balmain

C'est la fin d'une époque les plus commentées et spectaculaires de la mode parisienne moderne: après 14 ans chez Balmain, Olivier Rousteing quitte son poste de directeur artistique.

Si l'on a commencé à s'habituer au ballet incessant à la tête des grandes maisons de mode, ces derniers mois, la nouvelle a tout de même fait l'effet d'un petit séisme dans le monde feutré de la couture parisienne. Balmain et Olivier Rousteing, c'est fini. 14 ans de mariage ont pris fin par le biais d'un communiqué sur Instagram..

«Balmain et son directeur artistique Olivier Rousteing annoncent la fin de leur collaboration» Balmain, sur Instagram

Le couturier de 39 ans, lui, s'est dit «profondément fier de tout ce qu’[il a] accompli, et infiniment reconnaissant envers [son] équipe exceptionnelle chez Balmain». «Alors que je me tourne vers l’avenir et le prochain chapitre de mon parcours créatif, je garderai toujours précieusement en mémoire ce temps privilégié», a-t-il poursuivi dans la déclaration partagée par Balmain.

C'est peu dire qu'une page importante se tourne. Olivier Roustaing est arrivé à la tête de la marque en 2011, à seulement 25 ans – un âge qui a stupéfié même un secteur habitué aux prodiges. Premier créateur noir à diriger une maison prestigieuse dans toutes ses catégories, il transforme Balmain en une véritable icône de la pop culture mondiale, en lui insufflant une nouvelle énergie, plus sexy et plus rock.

Olivier Roustaing et Rosalia, au MET Gala 2025. Getty Images North America

De Kim Kardashian à Kayne West en passant par Rihanna et Beyonce, les stars se bousculent pour collaborer avec le créateur d'origine bordelaise.

Cette nouvelle met fin à l'une des plus longues périodes de direction artistique consécutives du siècle. On ignore encore ce qu'Olivier Rousteing fera ensuite, même s'il a laissé entendre qu'il envisageait déjà la suite. Les spéculations vont déjà bon train. Le prodige envisage-t-il, par exemple, de fonder sa propre marque?

Balmain, quant à elle, n'a pas encore désigné de successeur. (mbr)