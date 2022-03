Mais que cache le sac de 140 000 dollars offert aux stars des Oscars?

«Certains articles donnent l’impression que je me promène avec une mallette de 140 000 dollars d'espèces et que je la tends à ces nominés. Il s'agit de produits physiques qu’ils peuvent emporter ou offrir. Les autres sont des invitations ou des offres qui n’ont aucune conséquence imposable et aucune valeur réelle à moins qu’elles ne soient rachetées».

Fary Lash, fondateur de Distinctive Assets. cnbc