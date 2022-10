Nous-même, chez watson, avons passé plusieurs heures à défier cet algorithme.

De gauche ou de droite? La raclette, la fondue et le PSG ont changé de camp

Depuis qu'un petit malin a ruiné la productivité mondiale en lançant un site pour déterminer ce qui était de gauche ou de droite, le spectre des couleurs politiques a quelque peu changé. Découvrez ce qui était de gauche et qui... ne l'est plus (et vice-versa).

La pizza, le sexe, Hitler, watson, est-ce de gauche ou de droite? Lorsque le jeune Français Théo Delemazure a lancé son site maléfique la semaine dernière, il ne pensait probablement pas freiner la productivité des employés de bureau de toute la francophonie.

Nous-même, chez watson, avons passé plusieurs heures à défier cet algorithme pour jouer avec les couleurs politiques de notre vie quotidienne. Il fallait, par exemple, se faire à l'idée que la branlette est de droite et la ville de Genève... de gauche.

Lundi, l'étudiant à la base du grand chambardement a annoncé que depuis la création du site, plus de 2500 mots avaient purement et simplement changé de camp. Comment se fait-ce? La main, non pas de Dieu mais des internautes, est passée par là. Après avoir testé un mot, vous pouviez signifier votre approbation (ou non). Et l'orientation politique de certaines actions ont tellement froissé l'éducation des utilisateurs que des choses comme la fondue, la raclette, les tacos et le PSG ont retourné leur veste.

Voici quelques exemples donnés par le créateur:

C'était de gauche, c'est désormais de droite:

Le vin blanc

La météo

Le PSG

Le beurre

La doudoune

Le saumon

Kaamelott

Les sushis

Mes parents

Picsou

Le savon

Le piano

Les cols roulés

C'était de droite, c'est désormais de gauche:

Les tacos

Les poils

Les cornichons

La raclette

La pizza

Les Lego

Pikachu

Shrek

La bière

La fondue

Chocolatine

Tolkien

Mon mec

Halloween

