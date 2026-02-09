ciel couvert-1°
Kate et William ont honoré une vieille tradition dans les Alpes

Fin janvier, la princesse et le prince de Galles ont honoré une vieille tradition.
Le prince et la princesse de Galles sont friands des séjours dans les Alpes depuis près de 20 ans. getty/watson

Fidèles à une habitude qu'ils honorent depuis près de 20 ans désormais, Kate et William ont profité de quelques jours de calme et d'anonymat relatif pour un séjour de ski dans les Alpes fin janvier. (Françaises, les traîtres!)
09.02.2026, 21:2309.02.2026, 21:23
Marine Brunner
Marine Brunner

Imaginez un peu. Vous êtes là, à vous cailler les miches, perché sur un télésiège, perdu dans vos pensées ou rêvassant d'un cacao bien chaud... Quand vous surprenez vos voisins à bavarder dans un anglais mâtiné d'accent british et d'aristocratie. En roulant discrètement les yeux sur le côté, surprise! Rien de moins que des futurs roi et reine d'Angleterre.

C'est probablement l'expérience insolite qu'ont pu vivre une poignée de skieurs fin janvier, à Courchevel, la station ô combien huppée des Alpes françaises où, comme le rappelle le Daily Mail, un croque-monsieur à la truffe peut vous coûter 85 euros. C'est dans cette même destination, que le couple royal a été aperçu dans un restaurant de montagne haut de gamme. «Ils ont passé un très bon moment et ont été très polis», a confié un membre du personnel au tabloïd ce week-end.

Kate et William ont besoin d'aide

Nous voilà rassurés, Kate et William ne sont pas des Karen quand il s'agit de commander à bouffer.

D'autres clients, qui ont reconnu l'héritier du trône et son épouse – impeccables dans leurs tenues de ski – n'ont pas manqué de les immortaliser de loin, alors que le couple quittait les lieux après un repas onéreux.

«Je n'arrivais pas à croire que je déjeunais dans le même restaurant que Kate et William. Ils étaient adorables avec leurs bonnets»
Une cliente enthousiaste, au Mail

Les vacances en famille à Courchevel sont devenues une véritable tradition pour les «Wales», qui sont des créatures d'habitudes. Depuis leur première visite avec leurs deux aînés en 2016, William et Kate s'y sont rendus à plusieurs reprises. L'an dernier, à la même époque, c'est avec le frère de la princesse de Galles, James Middeleton, et sa femme qu'ils sont partis profiter de ce qu'une source avait qualifié à l'époque de «fête chez les Middleton».

La petite famille en 2016, à Courchevel.
La petite famille en 2016, à Courchevel.getty images
KLOSTERS, SWITZERLAND - MARCH 19: Prince William and girlfriend Kate Middleton use a T-bar drag lift whilst on a skiing holiday on March 19, 2008 in Klosters, Switzerland. (Photo by Indigo/Getty Image ...
Quelques années plus tôt, en 2008, Kate et William partageaient leurs premières vacances de ski en Suisse, dans les Grisons.Getty Images Europe

Selon une source proche du dossier dans Tatler, «tout le monde semblait vraiment heureux. Il n’y avait aucune prétention, et en fait, ils ressemblaient à n’importe quelle famille normale profitant de vacances au ski. Il y avait beaucoup de rires et les enfants étaient très polis…»

Le jour où Charles a failli mourir sur ses skis en Suisse

La famille royale dispose d'un éventail de stations de ski bien plus varié pour ses vacances. En 2023, le Times avait révélé que Kate Middleton et sa sœur Pippa avaient profité de vacances secrètes au ski à Méribel, pendant de Courchevel. Le séjour avait été soigneusement gardé secret par des équipes spécialisées dans l'hôtellerie et les relations publiques.

On ne saurait toutefois que trop leur conseiller de revenir à leurs vieilles amours, la station suisse de Klosters, dont Charles III a dévalé les pistes pendant des années.

Vacances au soleil

Si on ignore si les trois enfants de Kate et William, le prince George, 12 ans, le prince Louis, sept ans, et la princesse Charlotte, dix ans, accompagnaient leurs parents sur les pistes lors de ce séjour, il est probable que la petite famille s'embarque en février pour le même séjour dont ils ont l'habitude: l'île Moustique, située dans l'archipel des Grenadines.

Après s'être rendus pour la première fois sur cette île exclusive (qui bénéficie d'une zone d'exclusion aérienne et de nombreuses villas isolées) avant leur mariage, en 2008, le prince et la princesse de Galles s'y sont rendus régulièrement. Ils y sont retournés pas plus tard que l'an dernier, pour les vacances de février.

GREAT ABACO, BAHAMAS - MARCH 26: Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge visit a Fish Fry – a quintessentially Bahamian culinary gathering place which is found on every i ...
Kate et William (ici dans les Bahamas, en 2022, pour une visite officielle) choisissent presque toujours la même île pour leurs vacances en famille.Image: Chris Jackson Collection

«Très attaché à ses habitudes», selon une source il y a quelques années, il n'est pas surprenant que le couple ait choisi de retourner sur l'île où il se sent si bien. Selon ce même informateur relayé par Tatler, le prince William et Kate Middleton adorent Moustique car «c'est un endroit incroyablement privé et discret, sans être isolé. Ils connaissent et font confiance au personnel qui y travaille.»

La chute d'Andrew a des répercussions inattendues sur la monarchie

Comme quoi, quand il s'agit des destinations de vacances, même les têtes couronnées peuvent être un peu plan-plan.

0 Commentaires
