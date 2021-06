Quel sextoy êtes-vous?

4 conseils pour «pécho» à l’ère du Covid (oui, c’est possible)

Draguer confiné, ça peut marcher. Mais les règles du jeu doivent s’adapter. Voici nos quatre conseils «Covid-friendly» rien que pour toi.

Tu es célibataire, privé de sorties, tu veux faire des rencontres et tu vois le jeu de la drague changer sous tes yeux? Eloïse, Carmen*, Léo* et Lara* aussi. Ils sont Romands, ont entre 20 et 30 ans et nous ont aidé à voir plus clair dans la «dating life» pandémique.

Il faut t'y résoudre: c’est fini (pour l'instant) le samedi soir au concert, le sourire réciproque puis le numéro. Ou bien le «match» Tinder, les messages WhatsApp puis la bière au bistrot. Alors je t’ai préparé quelques …