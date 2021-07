Divertissement

Quiz

Quelle piscine es-tu?



Quelle piscine es-tu? Image: shutterstock

C'est l'été, il fait beau et chaud (si on y croit fort peut-être que ça arrivera?). Et qui dit été, dit retour à la piscine! Nous allons te prouver en neuf questions que ta personnalité match forcément avec un type de bassin.

Quiz 1. A quelle fréquence vas-tu à la piscine? Chaque jour, peu importe la météo. Juste les week-ends pour me relaxer. Quand les potos sont dispos. Quand on me force. 2. A quoi ressemble ton maillot de bain? Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock 3. Quel type de nage maitrises-tu le mieux? La nage papillon, pour me muscler. Le plongeon du blédard depuis les 5 mètres. Je bats les bras et les jambes en espérant ne pas me noyer. La nage m'ennuie. 4. Avec qui préfères-tu aller te baigner? Avec mon partenaire! Se baigner, c'est si romantique. Avec des potes, on se tape des barres (plutôt que des longueurs). Avec des enfants, qui ne savent pas nager de préférence, ça me rend moins ridicule. Seul, c'est comme ça que je suis le plus focus. 5. Habituellement, combien de temps passes-tu à la piscine? 35 minutes pour être exact, le temps de faire 1.5km (300 longueurs). Je peux facilement y rester des heuuuuuures! Euh, le moins longtemps possible svp, l'eau ça fripe les doigts. Dès que j'ai suffisamment de coups de soleil. 6. A-t-on parfois besoin de venir te secourir? Impossible, je possède moi-même le brevet de sauveteur piscine. Oui bon deux, trois fois peut-être... Mais ça arrive à tout le monde non? En plus j'étais bourré, c'est normal. Non, mais j'ai déjà bu la tasse une fois. Impossible, je ne vais que là où j'ai pied. 7. Comment te rends-tu à la piscine? Avec ma BMW pour épater la galerie. En courant, c'est le meilleur échauffement. En transport public, il y a 15% de réduction à l'achat de deux entrées à la piscine. Bah avec mes manchons et ma bouée. 8. Quel est ton accessoire favori? Shutterstock Shutterstock Shutterstock 9. Quand rentres-tu à la maison? Quand ton/ta chérie est fatigué(e). Quand y a plus aucune chance de pécho. Quand les courbatures se font ressentir. Quand le maître nageur me traine hors de l'eau après m'être noyé. Résultat

Quel est ton résultat? Est-ce qu'il te correspond? Dis-le-nous en commentaire!

