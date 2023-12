Etes-vous digne d'être Miss France? Faites le test!

Dans le cœur de la canopée, se joue le destin étoilé de femmes incomparables, mais unies par le lien infrangible de la sororité. Sur les sentiers guyanais, entre dépaysement et exploration, seront au rendez-vous, bien loin des stéréotypes désuets, règles de bienséance, conseils avisés, et ces quelques réjouissances linguistiques; naviguer en tapouille ou déguster un blaff n’aura plus de secret pour nos calligraphes. Quand la splendeur physique se joint au mérite, avec force et détermination, c’est la nation tout entière qui attend impatiemment de voir enfin celle qui, couronnée de succès, aura atteint l’accomplissement personnel.