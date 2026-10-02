Dès novembre, le chef Jérémie Cordier enchaînera les repas gastronomiques en six plats directement chez des producteurs et artisans romands organisés par le magazine Millefeuille. Image: Gabriel Monnet

Ce chef romand quitte son resto pour une nouvelle aventure gourmande

Quelques mois après son lancement, le magazine gastronomique romand de Siméon Calame passe à la vitesse supérieure. Millefeuille recrute le chef Jérémie Cordier et s’apprête à transformer les histoires racontées sur papier en expériences à dévorer pour de vrai.

Plus de «Divertissement»

Lorsque nous avions rencontré Siméon Calame au printemps dernier, à quelques semaines de la sortie du premier numéro de Millefeuille, le jeune journaliste culinaire nous avait prévenus: son bébé ne se contenterait pas de vivre sur papier glacé. Evénements, ateliers et rencontres devaient faire partie intégrante de l’aventure.

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Cinq mois plus tard, le projet franchit une nouvelle étape. Millefeuille annonce l’arrivée, dès le 1er novembre, du chef Jérémie Cordier, qui prendra en charge le développement de ses expériences culinaires.

érémie Cordier prendra désormais les commandes des expériences culinaires de Millefeuille. Image: Gabriel Monnet

Un joli coup pour le jeune média romand. Actuellement aux commandes de Racine, au Bon Rivage de La Tour-de-Peilz, où sa cuisine locale et très végétale est récompensée de 14 points au GaultMillau, Jérémie Cordier s’était auparavant hissé à 15/20 aux Cerniers, sur les hauts de Monthey.

Passé notamment par les cuisines de Georges Blanc en France et celles de Stéphane Décotterd au Pont de Brent, le chef s’est fait une spécialité des produits locaux, des plantes sauvages et des rencontres avec les producteurs.

Un profil qui colle plutôt bien à la philosophie de Millefeuille – et que son fondateur connaît déjà très bien. Avant de lancer son propre magazine, Siméon Calame avait suivi le parcours de Jérémie Cordier lorsqu’il travaillait pour GaultMillau Channel, signant notamment des articles sur le chef lorsqu’il officiait aux Cerniers, puis lors de son arrivée à Racine.

Plantes sauvages, produits locaux et saisonnalité sont au cœur de la cuisine de Jérémie Cordier. Image: Gabriel Monnet

Les deux hommes passent désormais de part et d’autre de la table pour développer ensemble la branche événementielle de Millefeuille. «En rejoignant Millefeuille, je prolonge les histoires du magazine dans l’assiette. La gastronomie s’invite désormais chez les producteurs, là où tout commence», explique Jérémie Cordier dans le communiqué annonçant son arrivée.

Le journaliste culinaire Siméon Calame a lancé Millefeuille en 2026 avec l’ambition de raconter autrement celles et ceux qui font la gastronomie romande. image: gabriel monnet

Champignons, chasse et chocolat

Les lecteurs ne devront pas attendre longtemps pour goûter au résultat de cette collaboration. Dès novembre, Millefeuille poursuivra ses Tables éphémères, avec une formule désormais portée par Jérémie Cordier: des repas gastronomiques en six plats organisés directement chez des producteurs et artisans. L’idée: ne plus seulement raconter leur travail, mais inviter le public à venir manger là où les produits et les savoir-faire prennent naissance.

Les Tables Millefeuille permettent aux gourmands de passer de la lecture à la dégustation. image: millefeuille

Les repas gastronomiques sont organisés directement chez des artisans et producteurs romands. image: millefeuille

Le programme a de quoi mettre en appétit. Du 4 au 7 novembre, Millefeuille s’installera à Vevey avec Mission Mycelium autour des champignons, vant une table consacrée à la chasse vaudoise chez Jorat Viandes, du 18 au 21 novembre.

En décembre suivront les anciennes Designer’s Tables du Studio Hyperaktiv à Renens, une immersion à la Pisciculture de Vionnaz et, pour terminer l’année sans aucune forme de modération raisonnable, un menu de fêtes 100% chocolat chez Sisao, à Bursins.

Des quatre-mains avec des chefs, des ateliers de cuisine et de pâtisserie ainsi que de nouveaux «Festins» sont également annoncés: comme promis, le millefeuille ne cesse de prendre des couches.

Vidéo: watson