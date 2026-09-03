Voici le nouveau chocolat officiel de la Ville de Lausanne

Arnaud Dousse, 28 ans, et sa création choisie ce jeudi par la Municipalité pour incarner officiellement le «chocolat de la Ville de Lausanne». image: fred valet

Après Christian Boillat, c’est au tour de la maison Acarré d’Arnaud Dousse d’incarner la douceur officielle de la Ville de Lausanne pour les quatre prochaines années. Son projet? Des «petits écoliers» joyeusement régressifs, mais avec une fine surprise à l’intérieur. On est allé féliciter le tout jeune lauréat.

Plus de «Divertissement»

Comme aux Etats-Unis, les chocolatiers lausannois ont eux aussi droit à une élection majeure tous les quatre ans. Si ce scrutin local ne permet pas au vainqueur de faire régner en maître sur la planète, il lui offre le titre autrement plus chic et enviable de «Chocolat officiel de la Ville de Lausanne».

Après le mandat du célèbre Christian Boillat, de 2023 à 2026, ce sera au tour d’un tout jeune pâtissier de la région d’incarner la gourmandise de la capitale vaudoise pour les quatre prochaines années. Arnaud Dousse, qui a appris la bonne nouvelle ce jeudi matin, est le fondateur de la maison Accaré, à Lausanne depuis 2023 et à Pully depuis deux ans. On n’a pas pu s’empêcher d’aller à sa rencontre (et pas seulement parce qu’on crevait d’envie de s’envoyer un petit morceau de son oeuvre).



«Je suis très honoré d’avoir été choisi! C’est une reconnaissance incroyable, surtout pour mon équipe qui travaille dur. Et ça nous offre évidemment une fantastique visibilité» Arnaud Dousse, patron de la maison Acarré.

Arnaud Dousse et son oeuvre victorieuse. image: fred valet

Quatre artisans chocolatiers ont joué des coudes pour espérer devenir le «chocolat officiel de la Ville de Lausanne». Après un premier passage devant un jury, ce fut au tour de la Municipalité de Lausanne de départager les trois derniers concurrents, ce jeudi matin.

La proposition d’Arnaud Dousse, joyeusement régressive, ressemble à s’y méprendre à un bête «petit écolier», ces biscuits qui ont longtemps gorgé de sucre nos goûters. Or, une fois en bouche, une douce complexité se rajoute à la mélodie de l’artisan lausannois.

Les «Petits Ecoliers» d’Arnaud Dousse, qu’il nous a généreusement fait goûter ce jeudi. image: fred valet

Pour entrer un peu dans les détails, l’oeuvre se décline en deux versions: un chocolat au lait garni d’un caramel au beurre salé et un chocolat noir garni de caramel au citron. Sans être les plus grands spécialistes du chocolat, on peut vous assurer que le résultat est aussi délicieux qu’impressionnant de simplicité.

Au lieu d’en mettre plein les yeux, Arnaud Dousse a décidé d’évoquer Lausanne tout en nuances, en proposant un voyage dans les lieux emblématiques de la ville, qui se retrouvent au sommet des chocolats. «J’ai décidé de travailler avec le studio lausannois Essencedesign, également pour l’emballage de mes chocolats», nous explique le jeune artisan.

Une création originale qui a un nom: «Escales lausannoises».

Le packaging des nouveaux chocolats de la Ville de Lausanne. image: dr

Telle une Miss Monde de la ganache, l’oeuvre d’Arnaud Dousse deviendra une douce arme de soft power, puisqu’elle va accompagner la Municipalité dans toutes ses visites officielles d’Etat, mais sera également offerte à tous les nonagénaires de Lausanne. Au-delà du prestige et de la visibilité, pour la maison Acarré c’est aussi l’assurance d’un nouveau client majeur et régulier dans son carnet de commandes pour les quatre années à venir.

Une fierté que l’artisan a déjà affiché dans sa boutique du centre de Lausanne. image: fred valet

Le quidam devra patienter

Le mandat de Boillat se terminant en fin d’année, le nouveau lauréat ne pourra se coiffer de la couronne qu’en janvier 2027. Pour les citoyens désireux de se payer un petit (ou gros) bout de ce nouveau patrimoine lausannois, il faudra donc patienter encore trois mois, même si, ce jeudi à la boutique de la rue Marterey, les clients ont eu droit à un petit échantillon avec leur commande. «Mmmh, c’est bon ça!», dira une dame en fourguant ses achats dans son cabas.

Oui, c’est bon signe.

Si Acarré et son patron, Arnaud Dousse, formé notamment au Beau Rivage Palace et au Royal Savoy, n’avaient pas besoin de ce coup de projecteur officiel pour viser l’avenir dans le mille, cette reconnaissance va assurément drainer dans ses boutiques une nouvelle clientèle. On rappelle tout de même que la jeune maison a remporté le «Pain au choc’ d’argent» de l’association Lausanne à Table, en juin dernier et parmi plus de 100 concurrents.