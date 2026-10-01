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Hailey Bieber choque «Quotidien» avec une révélation sur Justin

De passage chez Yann Barthès pour lancer sa marque de cosmétiques dans l'Hexagone, le mannequin a surpris tout le monde en révélant un détail méconnu sur les origines de son célèbre mari, Justin Bieber. Une confidence inattendue qui a laissé le plateau incrédule.

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Hailey Bieber aime la France, et elle ne s'en cache pas. Ce mercredi 30 septembre, la top-model et entrepreneuse américaine de 29 ans était l'invitée exceptionnelle de l'émission Quotidien sur TMC, en pleine Fashion Week, pour célébrer le lancement de sa marque de soins Rhode dans l'Hexagone en collaboration avec Sephora.

Une apparition dans le talk-show de Yann Barthès, souvent qualifié par les Américains de «French show with the good lighting» («le programme français avec le bon éclairage»), qui a vivement marqué les esprits.

Interrogée par l'animateur sur son attachement à ce pays qui lui a offert ses premières opportunités dans le mannequinat, la star s'est emballée: «Avec Paris, moi ce que j'adore, c'est la romance. J'adore la mode de Paris, bien sûr. Il y a une telle énergie dans cette ville. Et la France est un très beau pays». Avant d'ajouter, avec assurance:

«Mon mari est Français. Donc, j'aime la France»

Un petit mot qui a immédiatement provoqué un grand moment de flottement. Face au regard incrédule et au silence de l'animateur, puis à la réaction du chroniqueur Etienne Charbonnier rappelant les origines de l'artiste («il n'est pas Canadien?»), Hailey Bieber a maintenu sa version:

«Il est du Canada, mais il est également Français. Sa famille est française» Hailey persiste et signe.

Né à London en Ontario en 1994, l'interprète de Baby, marié à Hailey depuis 2018 et père avec elle du petit Jack Blues depuis 2024, est bel et bien de nationalité canadienne. Alors, Hailey Bieber a-t-elle confondu, ou s'appuyait-elle sur une réalité généalogique?

L'explication

En se penchant sur le parcours de l'artiste, l'explication devient nettement plus claire. Comme le révèle Paris Match, «on constate en effet son ascendance française, bien que son degré soit plutôt flou. Dans la biographie du chanteur, on apprend ainsi que sa mère, Patricia Lynn Malette est d'origine canadienne-française. Cette appellation désigne les Canadiens d'ascendance française, qui descendent probablement des colons français qui ont établi la première colonie française permanente au Québec.»

Si son père Jérémie Bieber est originaire de l'Ontario, sa mère a en effet des racines québécoises. Dans un article consacré au sujet, Vogue France s'est également penché sur l'arbre généalogique de la star pour démêler le vrai du faux. Du côté de sa mère Pattie Malette, sa grand-mère descend d'une lignée établie en Acadie puis en Gaspésie, avec des ancêtres venus de Normandie. Du côté paternel, le nom Bieber renvoie même à une branche originaire de Zilling, en Moselle.

Même si l'affirmation reste à prendre avec des pincettes, cet héritage historique permet aujourd'hui à Hailey d'attribuer à son cher et tendre, non sans déconcerter les plateaux de télévision, une sacrée touche française!

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(jod)