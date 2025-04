La star à la retraite a profité d’une virée en ski pour dévoiler une montre qui n’existe pas. images: instagram de federer et rolex

Federer a spoilé la nouvelle Rolex en mangeant une fondue

Quelques heures avant la sortie de la nouvelle collection Land-Dweller de la célèbre marque genevoise, notre héros national a profité d’une virée à ski pour porter une montre qui n’existait pas encore. Coquin, va.

Mardi, Rolex a décapsulé le salon Watches & Wonders, qui se tient à Palexpo jusqu’au 7 avril, en présentant un véritable «joyau», assure Le Temps. On parle ici de la collection Land-Dweller, qui déboule après la Sea-Dweller née en 1967 et la Sky-Dweller en 2012. Une série de montres sport-chic, qui coûteront entre 14 000 et 80 000 francs. Les experts et les passionnés jurent que c’est un immense événement, une nouvelle historique. Et on veut bien les croire sur parole.



Surtout que la plus grande star de notre petit pays semble avoir eu l’opportunité de la porter avant tout le monde. Et pas n’importe où. En montagne, sur les skis et en famille. Lundi, Roger Federer a publié quelques clichés pour montrer qu’il sait prendre du bon temps.

On y voit un brasero, des pistes enneigées, des sourires jusqu’aux oreilles et une fondue. Bref, rien de bien original en Suisse. Malgré les nombreuses choses à voir sur ces cinq images de pur bonheur, c’est à son poignet que tout se passe.

Alors qu’il trempe nonchalamment un morceau de pain dans le caquelon avec son bras droit, le gauche est suffisamment immobile pour faire briller un nouveau bijou. Pour les «watchspotter» du monde entier, c’est sûr, c’est la petite dernière de Rolex que le plus grand tennisman de l’histoire a trimballée dans la région de Valbella, là où il possède une somptueuse propriété.

Geste volontaire ou accident marketing, se sont demandés de nombreux internautes?

image: instagram de federer

Compte tenu de l’importance de cette nouvelle collection et le fait que Roger Federer est un ambassadeur historique de la maison genevoise, on espère vivement que sa publication a été enfantée en toute connaissance de cause.

Quelques heures après la publication de Federer, Rolex a donc bien dévoilé ses nouvelles montres et affiché la star sur la page d’accueil de son site. Nous voilà rassurés. Surtout que, comme le dit GQ, cette collection Land-Dweller sera celle «que tout le monde va s'arracher en 2025».