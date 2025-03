Pourquoi il y aura foule devant les boutiques Swatch ce mardi

La marque biennoise lance un nouveau modèle en partenariat avec Omega, ce mardi 1er avril. Voici ce que l'on sait sur cette édition limitée, disponible dans une poignée de villes seulement, en Suisse et dans le monde.

Plus de «Suisse»

Trois ans après le lancement de la toute première MoonSwatch, née de la collaboration entre les deux marques helvétiques parmi les plus célèbres du monde, Swatch et Omega, l'intérêt ne semble pas prêt de s'essouffler pour ces créations à prix abordable.

Chaque lancement de MoonSwatch (ici à Londres, en août 2022) suscite l'engouement et de longues files d'attente. Getty Images Europe

Ainsi, comme pour chaque nouveau modèle, on peut s'attendre à des hordes de fans trépignant, ce 1ᵉʳ avril, lors du lancement de la nouvelle «MISSION TO THE PINK MOONPHASE». Une montre disponible pendant une durée limitée et en exclusivité dans une sélection de points de vente Swatch, en Suisse et dans le monde.

Un modèle éminemment flashy pour célébrer l'apparition de la «lune rose d'avril» - un phénomène qui se produit qu'une fois par an, lorsque la Lune atteint le point le plus éloigné de la Terre sur son orbite. Elle apparaît alors plus petite et plus sombre que d’habitude dans le ciel.

Avec un indicateur de phase de lune illustrant deux lunes roses, MISSION TO THE PINK MOONPHASE porte bien son nom. image: swatch

La montre est pourvue d'un pulsomètre, qui permet à son porteur ou à sa porteuse de mesurer facilement sa fréquence cardiaque. swatch

Comment se procurer la vôtre

Après plusieurs semaines de teasing sur les réseaux sociaux, Swatch a finalement dévoilé le nom des six villes de Suisse où les mordus pourront se procurer le garde-temps. Outre Zurich, Berne, Lucerne, Lugano, c'est à Genève et Lausanne que vous pourrez trouver le modèle en Suisse romande.

Combien de ces MoonSwatch seront-elles mises sur le marché, précisément? La marque ne le communique pas. Mystère et boule de gomme également quant à l'heure précise à laquelle les garde-temps seront accessibles. La promesse de files d'attente pour être le premier à entrer dans les boutiques.

Quoi qu'il en soit, comme pour les autres modèles de la collection Bioceramic MoonSwatch, l’achat se limite à une montre par personne, par jour et par point de vente Swatch sélectionné. De quoi attiser le désir, évidemment, des collectionneurs.