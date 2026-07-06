bien ensoleillé28°
DE | FR
burger
Divertissement
Royaume-Uni

Kate partage des images bouleversantes de son étonnant défi

La princesse de Galles est venue à bout d'un défi sportif éprouvant et a partagé une nouvelle série de clichés à l'arrivée.
La princesse de Galles est venue à bout d'un défi sportif éprouvant et a partagé une nouvelle série de clichés à l'arrivée.image: instagram

Kate partage des images bouleversantes de son défi sportif étonnant

Deux ans après son diagnostic de cancer, la princesse de Galles, aujourd'hui en rémission, a discrètement relevé un défi d'endurance pour le moins intense: le défi des Trois Pics. Une première pour un membre de la famille royale britannique, dont elle a partagé de nouveaux clichés ce week-end.
06.07.2026, 18:5306.07.2026, 18:53
Marine Brunner
Marine Brunner

C'était de toute évidence un moment de grande émotion pour Kate Middleton et les siens: dimanche, la princesse de Galles a dévoilé sur son compte Instagram être venue à bout du National Three Peaks Challenge, un défi d’endurance très populaire, qui s'est tenu la semaine passée à travers tout le Royaume-Uni.

Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts

Le principe est simple sur le papier, mais exigeant dans les faits: gravir les trois plus hauts sommets d’Ecosse, d’Angleterre et du Pays de Galles en moins de 24 heures, trajets en voiture compris. En chiffres, cela représente entre 37 et 42 kilomètres de marche (selon les itinéraires choisis), pour 3000 mètres de dénivelé positif et 450 à 500 km de route (en voiture) entre les montagnes. Le tout, dans des conditions météorologiques difficiles et de nuit.

Si près de 30 000 personnes relèvent le défi chaque année, il semblerait que ce soit une première pour un membre de la famille royale, a indiqué le palais de Kensington. On ignore le temps effectué par Kate, qui a toujours été de nature sportive.

En short rouge et bottes de randonnée, Kate a rempli sa mission en moins de 24 heures chrono.
En short rouge et bottes de randonnée, Kate a rempli sa mission en moins de 24 heures chrono.image: instagram
Sur un autre cliché, elle apparaît émue en serrant sa fille de 11 ans dans ses bras.
Sur un autre cliché, elle apparaît émue en serrant sa fille de 11 ans dans ses bras.image: instagram

«Il y a une semaine à la même heure, je terminais le défi des Trois Pics Nationaux. Un immense merci à tous ceux qui ont soutenu l’association caritative du Royal Marsden Cancer Charity», a indiqué la princesse, diagnostiquée d'un cancer non révélé en janvier 2024, sur Instagram, avant d'inciter ses abonnés à faire un don à l'association.

On connait le fin mot de l'affaire du «dossier médical volé» de Kate

Dans une vidéo tournée avant le début du défi, la princesse a expliqué les raisons de sa décision, précisant qu'au-delà du projet caritatif, il s'agissait également d'une démarche «en partie personnelle»: «Je suis tellement reconnaissante d'être ici, d'avoir la force de gravir ces collines.»

«J’ai rencontré des personnes incroyables – des personnes qui vivent avec et après un cancer – et je sais personnellement à quel point ce parcours est difficile»
Kate, dans son post Instagram

Pendant qu'elle relevait le défi des Trois Pics en solitaire, le frère cadet de Kate, James Middleton, l'a accompagnée jusqu'au pied de la montagne au Pays de Galles. Un moment particulièrement poignant – les fans de la famille royale se souviendront peut-être que la princesse de Galles l'accompagnait à ses séances de thérapie, alors qu'il était soigné pour une dépression sévère, qui l'a amené à envisager le suicide.

Le frère cadet de Kate a lui-même surmonté des problèmes de santé, après avoir été soigné pour une grave dépression.
Le frère cadet de Kate a lui-même surmonté des problèmes de santé, après avoir été soigné pour une grave dépression.image: instagram

Dans un message publié sur son propre compte Instagram, l'intéressé a déclaré être «incroyablement fier» de sa sœur. «Il y a deux ans, je t’avais dit que nous gravirions cette montagne ensemble. Nous avions parlé d’alpinisme pendant ton hospitalisation et du pouvoir de guérison incroyable que la nature peut avoir sur le corps et l’esprit.»

«C’était donc un véritable honneur de me joindre à toi pour ton défi des Trois Sommets au profit de l’association caritative contre le cancer du Royal Marsden», a-t-il poursuivi.

«Voir le chemin que tu as parcouru est tout simplement une source d'inspiration. Ta force, ta résilience et ta détermination, tout en étant une mère, une épouse, une fille et une sœur extraordinaire, m'inspirent, ainsi que tant d'autres, chaque jour.»

Des photos de famille pleines d'émotion

Evidemment, tout le reste de la famille de Kate n'a pas manqué de faire le déplacement jusqu'au pied du Snowdon, le plus haut sommet du Pays de Galles et le point d'arrivée de l'aventure. Les photos de ce moment, publiées dimanche après-midi sur les réseaux sociaux du palais de Kensington, n'ont pas manqué de faire fondre le cœur des internautes.

La princesse de 44 ans rayonnait de bonheur, entourée des membres de sa famille, notamment ses parents, Carole et Michael Middleton, après avoir terminé cette randonnée éprouvante.
La princesse de 44 ans rayonnait de bonheur, entourée des membres de sa famille, notamment ses parents, Carole et Michael Middleton, après avoir terminé cette randonnée éprouvante.image: instagram

Ce sont les images du jeune prince George, 12 ans, qui ont particulièrement marqué les esprits. On devine en effet que le futur roi d'Angleterre atteint désormais presque la taille de sa mère. Quant à ses cadets, Charlotte et Louis, âgés respectivement de 11 et 8 ans, ils ne sont pas en reste.

Kate et ses trois enfants: George, Charlotte et Louis.
Kate et ses trois enfants: George, Charlotte et Louis.image: instagram

La nouvelle a d'ailleurs arraché quelques larmes d'émotion aux amateurs de royauté le mois dernier: le palais de Kensington a confirmé que le fils aîné du prince et de la princesse de Galles suivrait les traces de son père et partirait étudier à Eton College, l'établissement privé d'élite réservé aux garçons fondé au XVe siècle, où William a été scolarisé entre 1995 et 2000, dès la rentrée prochaine.

«Eton était un refuge bienvenu pour William. Cela offrira à George une éducation rigoureuse dont il aura besoin pour son rôle»
La biographe royale Sally Bedell Smith à People

George qui, décidément, grandit beaucoup trop vite, fera sa rentrée dans ce prestigieux internat en septembre, après avoir mis pour la dernière fois les pieds dans son ancienne école mixte de Lambrook, dans le Berkshire, ce samedi. Comme le temps passe vite...

Plus d'articles sur la famille royale britannique
Kate et William ont besoin d'aide
2
Kate et William ont besoin d'aide
de Marine Brunner
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
1
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
de Marine Brunner
Harry est de retour devant la justice
Harry est de retour devant la justice
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner
Plus d'articles sur la famille royale britannique
Kate et William ont besoin d'aide
2
Kate et William ont besoin d'aide
de Marine Brunner
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
1
La famille royale britannique a vécu quelque chose de rarissime
de Marine Brunner
Harry est de retour devant la justice
Harry est de retour devant la justice
William s'est déjà emparé du pouvoir
2
William s'est déjà emparé du pouvoir
de Marine Brunner
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
Un «complot» vise à réintégrer Harry et Meghan dans la famille royale
de Marine Brunner
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
William éclaboussé par un scandale d'argent à cause d'une Suisso-philippine
de Marine Brunner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
La visite de Macron chez Charles III a failli mal tourner
de Marine Brunner
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
3
Comment William compte faire payer à Meghan et Harry leur «trahison»
de Marine Brunner
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
Le mariage le plus scandaleux du siècle fête ses 20 ans
de Marine Brunner
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
On a exploré la mine d'or préférée de la famille royale
de Clément ZAMPA
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans
de Marine Brunner
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais
de Marine Brunner

La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
Vidéo: watson
Thèmes
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
1 / 8
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet.
source: getty images europe / max mumby/indigo
partager sur Facebookpartager sur X
La Norvège célèbre son exploit face au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une exposition en papier découpé raconte le quotidien à Château-d'Oex
L'artiste française Stéphanie Miguet est au coeur d'une exposition de papier découpé qui raconte la vie à Château-d'Oex (VD). A voir au Musée du Pays-d'Enhaut.
Avec ses oeuvres en papier découpé, l'artiste française Stéphanie Miguet raconte avec poésie des tranches de vie du quotidien. Le Musée du Pays-d'Enhaut lui consacre une exposition jusqu'au 1er novembre prochain.
L’article