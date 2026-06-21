Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts
Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts dans un souci de «clarté et d'accessibilité», une première pour un souverain britannique. Un porte-parole de Buckingham Palace a précisé:
Un duché qui rapporte
Le détail de sa fiche d'imposition pour l'année fiscale 2024-2025 doit être publié dans les prochains jours. Les sources de revenus de Charles III pourraient comprendre les rendements d'investissements et d'actions, de ses résidences privées et de ses comptes bancaires.
Parmi ces actifs figure le vaste duché de Lancastre, domaine du roi, qui lui apporte un revenu annuel. Il était de 26,8 millions de livres (28,6 millions de francs suisses) sur l'exercice 2024-2025. Ce revenu privé, baptisé «Privy Purse», doit permettre à Charles d'assumer ses dépenses officielles comme personnelles, et subvenir aux besoins des autres membres de la famille royale.
Charles paie des impôts sur tous ses revenus personnels ainsi que sur les plus-values de ses actifs concernés, en vertu d'un mémorandum sur la taxation royale datant de 2023, approuvé par le gouvernement britannique. Le porte-parole de Buckingham Palace a ajouté:
Le prince William, pour sa part, ne révèle pas ses informations fiscales, bien qu'il s'acquitte du niveau d'impôt sur le revenu le plus élevé. (btr/ats)