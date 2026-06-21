Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts

Le roi Charles III souhaite se montrer transparent avec ses sujets en publiant sa fiche d'impôts. Keystone

Le roi Charles III a décidé de rendre public sa fiche d'impôts, comme il le faisait déjà avant son couronnement. Il s'agit d'une première pour un souverain britannique.

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Le roi Charles III va publier sa fiche d'impôts dans un souci de «clarté et d'accessibilité», une première pour un souverain britannique. Un porte-parole de Buckingham Palace a précisé:

«Bien que ce soit la première fois qu'un monarque divulgue ces informations fiscales personnelles, vous vous souvenez peut-être que sa Majesté les avait déjà rendues publiques quand il était prince de Galles. La décision de le faire en tant que souverain est une demande expresse du roi lui-même, dans le cadre des adaptations mises en oeuvre depuis son accession au trône»

Un duché qui rapporte

Le détail de sa fiche d'imposition pour l'année fiscale 2024-2025 doit être publié dans les prochains jours. Les sources de revenus de Charles III pourraient comprendre les rendements d'investissements et d'actions, de ses résidences privées et de ses comptes bancaires.

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Parmi ces actifs figure le vaste duché de Lancastre, domaine du roi, qui lui apporte un revenu annuel. Il était de 26,8 millions de livres (28,6 millions de francs suisses) sur l'exercice 2024-2025. Ce revenu privé, baptisé «Privy Purse», doit permettre à Charles d'assumer ses dépenses officielles comme personnelles, et subvenir aux besoins des autres membres de la famille royale.

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Charles paie des impôts sur tous ses revenus personnels ainsi que sur les plus-values de ses actifs concernés, en vertu d'un mémorandum sur la taxation royale datant de 2023, approuvé par le gouvernement britannique. Le porte-parole de Buckingham Palace a ajouté:

«Notre objectif est d'expliquer tous les éléments des finances royales d'une façon qui améliore encore la clarté et l'accessibilité, tout en les plaçant dans un contexte historique et constitutionnel. Pour le dire simplement: nous continuons de nous moderniser et d'évoluer»

Le prince William, pour sa part, ne révèle pas ses informations fiscales, bien qu'il s'acquitte du niveau d'impôt sur le revenu le plus élevé. (btr/ats)