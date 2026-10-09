Autrefois prisés pour leur tranquillité, les villages des Cotswolds attirent désormais célébrités et riches investisseurs. Getty Images Europe

Les stars envahissent cette région et les habitants trinquent

Des cottages cozy à souhait, des moutons à foison, des paysages romantiques et beaucoup, beaucoup de voisins célèbres: la région bucolique des Cotswolds, en Angleterre, séduit de plus en plus stars et de riches Américains en mal de brume et de forêts - au grand damn de ses habitants.

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Il fut un temps où l’on venait dans Cotswolds pour ses villages de pierre couleur miel, ses pubs centenaires, ses églises médiévales et ses pâturages verdoyants. Désormais, une autre attraction touristique est susceptible d'attirer les curieux: l'amas de stars qui y ont pris leurs quartiers. Car il n'est plus tout à fait impossible d’y croiser David Beckham au détour d’un sentier, Ellen DeGeneres achetant ses légumes au marché ou Kate Moss attablée dans un pub.

Ce petit coin de paradis situé à moins de deux heures de Londres, devenu l’une des adresses les plus convoitées de la planète, attire de nombreuses personnalités et grandes fortunes ayant choisi de troquer la douceur de Californie contre la grisaille et des bottes en caoutchouc. Et à en croire le Wall Street Journal, qui lui a consacré une enquête fin septembre, la région est en passe de devenir le nouveau symbole du luxe immobilier international.



Les villages de pierre et les grands domaines des Cotswolds séduisent une clientèle américaine fortunée. Image: www.imago-images.de

Pour comprendre le phénomène, il faut d’abord planter le décor. Les Cotswolds s’étendent sur plusieurs comtés du centre-sud de l’Angleterre, entre villages médiévaux, manoirs historiques et paysages protégés. Un cadre si délicieusement britannique qu’il semble tout droit sorti d’une comédie romantique avec Hugh Grant.

Parmi les célébrités qui y sont installées, citons David et Victoria Beckham, qui possèdent une propriété près de Great Tew, Kate Moss, qui vit dans la région depuis plus de vingt ans, ou encore l’ancien bassiste de Blur, Alex James, qui y exploite une ferme.

David et Victoria Beckham possèdent depuis plusieurs années une propriété dans les Cotswolds. image: youtube

Plus récemment, Ellen DeGeneres et son épouse Portia de Rossi ont quitté la Californie pour s’y installer. En 2024, elles ont déboursé environ 20 millions de dollars pour une propriété rurale, avant de déménager dans un domaine encore plus vaste.

Le couple avait initialement prévu de partager son temps entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, avant que la réélection de Donald Trump ne bouscule ses plans.

La liste des personnalités séduites par les environs ne s’arrête pas là. Paul McCartney, Stella McCartney, le roi Charles lll, Hugh Grant ou encore Liam Gallagher comptent également parmi les propriétaires ou habitués de cette campagne très chic. Sans oublier Harry et Meghan, dont le retour au Royaume-Uni a encore renforcé l’intérêt pour les Cotswolds.

Selon le Wall Street Journal et plusieurs médias américains, Harry et Meghan se seraient en effet installés dans la région avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, désormais désormais scolarisés en Angleterre. Le couple, qui possédait déjà des attaches dans les environs avant son départ pour les Etats-Unis, aurait retrouvé un cadre de vie qu’il affectionne particulièrement.

Un retour qui contribue à faire des Cotswolds une sorte de Montecito britannique, avec davantage de brouillard, moins de palmiers et beaucoup plus de tweed.

Ellen DeGeneres et Portia de Rossi ont choisi de s’installer dans une grande ferme de la campagne anglaise. image: Paul Miller

Un nouveau terrain de jeu pour millionnaires

Cette transformation ne doit rien au hasard. Selon Harry Gladwin, spécialiste de l’immobilier haut de gamme interrogé par le Wall Street Journal, le nombre d’acheteurs américains intéressés par la région aurait augmenté d’environ 25% depuis l’été 2025.

«Les Cotswolds sont désormais une marque internationale» Harry Gladwin

Les motivations de ces nouveaux arrivants sont multiples: proximité de Londres, écoles privées réputées, sécurité, anonymat, paysages, cadre paisible et infrastructures offrant toutes les commodités dont les célébrités peuvent rêver, indique House & Garden, parmi lesquelles médecins privés, agences de personnel de maison hautement compétentes, sécurité sur mesure et services de niche allant de l'apiculture à la pratique de l'ayahuasca, en passant par l'acupuncture canine.



Pour certains Américains, l’élection de Donald Trump a également constitué un élément déclencheur. Dans une enquête publiée en mai 2025, le Guardian racontait comment plusieurs familles fortunées cherchaient à établir une résidence secondaire au Royaume-Uni, voire à quitter durablement les Etats-Unis. Le phénomène est tel que certains agents immobiliers surnomment désormais la région les «Hamptons anglais».

Derrière ces façades pittoresques se cache l’un des marchés immobiliers les plus convoités d’Angleterre. Getty Images Europe

Cependant, cette nouvelle popularité a un prix, et non des moindres. Dans le nord des Cotswolds, surnommé le «Golden Triangle», les propriétés les plus prestigieuses atteignent des montants vertigineux. Selon le Wall Street Journal, certaines demeures se sont vendues pour plus de 100 millions de dollars. Une belle maison de campagne historique, rénovée et entourée de terrain, peut facilement coûter entre 9,4 et 16 millions de dollars.

Ce charmant manoir est à vendre pour 4,5 millions de livres sterling. Image: sotheby's

Si le prix moyen des transactions dans cette partie de la région tourne autour de 600 000 dollars, la tendance de fond est bien réelle. D’après une étude publiée en août 2026 par le groupe immobilier Savills, les prix des logements dans le district des Cotswolds ont augmenté d’environ 32% depuis 2020.

Outre le fait que les «petites» gens peuvent désormais difficilement aspirer à s'offrir une propriété dans une région où ls ont grandi, l'arrivée des grandes fortunes a également profondément modifié l’offre commerciale.

«Les riches ont transformé notre campagne en terrain de jeu» Air Mail , dans un reportage en 2019

Citons l'essor de clubs privés, comme Estelle Manor, Daylesford et Soho Farmhouse. Cette dernière, particulièrement prisée des célébrités américaines, a vu passer des personnalités telles que Taylor Swift, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Kendall Jenner et Tom Cruise.

Derrière ses airs de ferme rustique, Soho Farmhouse est devenu l’un des refuges les plus prisés des célébrités britanniques et hollywoodiennes. image: soho farmhouse

«Les acheteurs américains ont commencé à affluer dans la région lorsqu'elle a adopté le concept du country club américain», explique Katy Campbell, experte immobilière reconnue dans les Cotswolds, au Times.

«Auparavant, ceux qui souhaitaient jouer au tennis et faire de l'exercice n'avaient que peu de choix. Désormais, nous disposons de salles de sport exceptionnelles, de cours de Pilates, de courts de padel et d'une multitude d'excellents restaurants pour déjeuner ensuite» Katy Campbell, au Times

Non loin de là, Daylesford Organic a transformé le concept de ferme biologique en expérience haut de gamme, mêlant gastronomie, décoration, bien-être et hôtellerie.

Autre adresse emblématique, Estelle Manor, un club privé installé dans une demeure historique, dont l’adhésion annuelle standard atteignait 3600 livres en 2025, auxquelles s’ajoutaient 1000 livres de frais d’inscription. Kim Kardashian et Lewis Hamilton y ont passé discrètement la nuit en février 2026, au début de leur romance.

Installé dans un somptueux manoir historique de l’Oxfordshire, Estelle Manor incarne le nouveau luxe des Cotswolds. image: estelle manor

Le luxe a un prix

Reste un détail que les nouveaux propriétaires découvrent parfois à leurs dépens: contrairement aux propriétés ultra-sécurisées de Californie, les grandes demeures britanniques ne sont pas toujours aussi privées qu’elles en ont l’air. Le Wall Street Journal rappelle notamment que de nombreux chemins publics traversent légalement des terrains privés, parfois à proximité immédiate des maisons. Un particularisme anglais qui pourrait poser quelques difficultés à des personnalités aussi soucieuses de leur tranquillité que Harry et Meghan.

C'est là tout le paradoxe d'une destination qui promet calme, simplicité, discrétion et une certaine authenticité: à mesure que les célébrités s’y installent, que les prix flambent et que les touristes affluent, cette tranquillité devient elle-même un produit de luxe. Et les habitants de toujours ne seront peut-être que les premiers à ne plus pouvoir se l’offrir.

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