Deux semaines après son retour au Royaume-Uni, Meghan Markle dévoile les premières images de la nouvelle vie très «so British» de sa famille. getty/watson

La nouvelle vie de Meghan et Harry ressemble à une série Netflix

Un peu plus de deux semaines après avoir posé ses valises au Royaume-Uni, la duchesse de Sussex a gratifié ses abonnés des premières images de la nouvelle vie de sa famille sur les terres de Sa Majesté. Autant dire qu'on se croirait dans un épisode de The Gentlemen.

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Un feu qui crépite dans la cheminée, des bottes de pluie enfoncées dans la gadoue, des chevreuils qui gambadent dans les bois et des balades interminables dans la campagne anglaise: c'est peu dire que Meghan a surfé sur tous les clichés de l'Angleterre dans un aperçu publié sur son compte Instagram.

Vidéo: watson

Sur les extraits, publiés dimanche sur le compte de la duchesse de Sussex, on voit notamment le couple se promener en forêt, la princesse Lilibet à califourchon sur sa bicyclette ou encore la petite famille s'adonner à une partie de pêche. La preuve que la nouvelle vie britannique d'Harry et Meghan commence gentiment à se mettre en place.

Installation et premières marques

Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, ont désormais fait leur rentrée au Royaume-Uni, la priorité d'Harry et Meghan étant, selon People, de faciliter leur adaptation. Le Sun affirme de son côté que les deux enfants fréquenteraient une école privée dans les Cotswolds, région où la famille aurait établi sa nouvelle base. C'est d'ailleurs dans cette région huppée que Meghan a été aperçue pour la première fois depuis leur retour.

Selon Page Six, la duchesse serait allée prendre le thé avec une autre maman au Soho Farmhouse, un club privé du coin. «Elle semble recommencer à sortir et à se socialiser», a confié une source au sujet de cette apparition, précisant que «beaucoup de mamans vont à [Soho Farmhouse] pour se détendre et décompresser en fin de semaine».

C'est dans ce club privé que la duchesse serait allée boire le thé avec une autre maman la semaine dernière. image: soho house

Quant au manoir de la famille à Montecito, en Californie, il ne serait pas question de tirer définitivement un trait dessus: les Sussex entendent conserver leur propriété californienne et devraient continuer à partager leur temps entre les deux côtés de l’Atlantique, selon People.

Harry s’apprête d’ailleurs à vivre un mois particulièrement chargé. Le prince doit multiplier les engagements caritatifs au Royaume-Uni en septembre, notamment à l’occasion des Invictus Spirit Awards, du lancement du programme éducatif INSPIRE et des WellChild Awards, avant de repartir aux Etats-Unis pour participer à la Clinton Global Initiative à New York.

Du côté de Meghan, son éventuel rôle dans la saison 3 de The Gentlemen continue en revanche d’alimenter un feuilleton de rumeurs contradictoires.

En coulisses, un dossier autrement plus sensible reste toutefois en suspens: celui de la sécurité de la famille. Aucune décision définitive n’a encore été rendue publique concernant une éventuelle protection policière, tandis que l’entourage des Sussex conteste désormais ouvertement la manière dont Buckingham Palace les présente comme de simples «citoyens privés».



Entre balades champêtres et tea-time, les rebelles de la Couronne semblent prendre doucement leurs marques. Reste à savoir si cette nouvelle vie britannique conservera ses airs de publicité pour l'office du tourisme britannique... ou si les vieux dossiers finiront par les rattraper.

Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan 1 / 14 Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020. source: istockphoto / veronica slavin