Toute la petite famille des Sussex fera bien le déplacement en juillet, jusque dans la mère-patrie du prince Harry. image: @meghan

Ce que l'on sait sur le retour imminent d'Harry et Meghan au Royaume-Uni

Après des mois (pour ne pas dire des années) de tergiversations, de rumeurs et de faux espoirs, cette fois-ci, c'est officiel! Harry, Meghan et leurs deux enfants fouleront bel et bien le sol du Royaume-Uni tous ensemble le mois prochain, pour la toute première fois depuis quatre ans.

Plus de «Divertissement»

C'est dire qu'on ne l'attendait plus: le jour où le prince rebelle de la Couronne britannique laisserait de côté sa paranoïa et sa rancune pour emmener ses enfants à la découverte de sa mère-patrie. Et pourtant, ça y'est. Si le bureau des Sussex ne l'a pas encore confirmé officiellement, plusieurs médias ont asséné cette semaine avec assurance que le prince Harry sera de retour au Royaume-Uni le mois prochain, avec femme et enfants dans ses valises. Une première depuis 2022.

Le duc de Sussex et sa famille traverseront l'Atlantique pour promouvoir les Jeux Invictus et lancer le compte à rebours de l'édition de Birmingham, qui déroulera du 10 au 17 juillet 2027.

Une longue absence

Voilà près de quatre ans que la famille du prince n'a donc pas vu le pays de Sa Majesté ni goûté à sa météo capricieuse. Le fils aîné des Sussex, Archie, est né en Angleterre en mai 2019, quelques mois avant que le couple ne quitte ses fonctions royales et le pays natal du prince avec perte et fracas pour une nouvelle vie en Californie.

Les enfants d'Harry et Meghan ont bien grandi depuis leur dernière visite en Angleterre. image: @meghan

Harry n'a jamais caché qu'il rêvait d'emmener ses enfants dans son pays natal. image: @meghan

Lorsque le petit garçon est revenu au Royaume-Uni, en 2022, pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la famille s'était agrandie avec une petite fille, Lilibet, née le 4 juin 2021. Si, à l'époque, les deux enfants avaient eu l'occasion de voir leur grand-père et leur arrière-grand-mère, ils n'avaient pas croisé leurs oncles et tantes, William et Kate, ni leurs trois cousins, George, Charlotte et Louis.

Meghan, quant à elle, n'a pas accompagné son mari au Royaume-Uni depuis septembre 2022, date des funérailles d'Elizabeth II.

De nombreuses inconnues

Si l'on peut affirmer avec une quasi-certitude que la famille sera au complet et que ce séjour nécessitera à tout le moins une planification et une diplomatie considérables, de nombreuses questions restent sans réponse. Sur le plan de la logistique et de la sécurité de la petite famille, pour commencer. Aucune décision officielle n'a encore été prise, mais selon l'entourage du prince Harry, ce dernier espère que sa protection policière sera rétablie d'ici son arrivée.

Quant au lieu où logeront Harry et sa famille pendant quelques jours, des sources ont confié au Sunday Times que le prince apprécierait une invitation à Sandringham, la résidence de son père dans le Norfolk.

En parlant de Charles III, on ignore également si ce dernier sautera sur cette occasion rêvée de revoir enfin ses petits-enfants. Une source précise dans Page Six qu'Harry, lui, «souhaite ardemment» que les petits voient le monarque.



«Malgré de profondes difficultés de confiance, il règne désormais un sentiment d'apaisement général» Un associé d'Harry, au Times

Le souverain partagerait ce désir, selon l'expert royal Phil Dampier, dans le Daily Mail. «Le roi souhaite se réconcilier avec son fils et revoir ses petits-enfants. Je pense qu'il voudra éviter une rencontre publique lors de ce voyage, car cela tournerait au cirque, et qu'il les rencontrera en privé.»

En ce qui concerne les autres membres de la famille royale britannique, en revanche, rien n'est moins sûr. A commencer par la reine Camilla, qui en a pris pour son grade dans les mémoires virulentes de son beau-fils, Spare. «Il ne me surprendrait pas qu'elle ait des engagements familiaux et qu'elle les évite», spécule Phil Dampier. Quant aux autres...

«Il n'y a plus aucune chance que Harry retrouve William et Catherine» Phil Dampier

Depuis le départ fracassant des Sussex, auquel s'est ajouté l'interview d'Oprah, la série Netflix et la publication de Spare, le prince et la princesse de Galles ont clairement fait savoir qu'ils n'étaient pas disposés à les pardonner de sitôt. Et compte tenu de la rage encore vivace de l'héritier du trône vis-à-vis de son cadet, on ne peut hélas que trop partager ce pessimisme.

Toutefois, la présence de la progéniture royale dans l'équation pourrait changer considérablement la donne. Après des années de séparation, George, Charlotte et Louis auront sans doute hâte de revoir leurs cousins. Sans compter que tous les enfants du prince de Galles adorent leur oncle Harry. Une jeune génération porteuse d'espoirs... et qui laisse encore rêver à la réconciliation tant attendue entre les deux camps longtemps rivaux.

Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan 1 / 24 Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan