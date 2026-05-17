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Violence en ligne: Meghan Markle à Genève pour les enfants victimes

Meghan Markle inaugure un mémorial pour les enfants à Genève

epa12969038 Meghan Markle, the Duchess of Sussex speaks during the inauguration of &#039;The Lost Screen Memorial&#039; exhibition on the Place des Nations in front of the European headquarters of the ...
La duchesse Meghan Markle a inauguré un mémorial sur la place des Nations, à Genève.Keystone
La duchesse de Sussex Meghan Markle était présente à Genève dimanche pour inaugurer un mémorial éphémère dédié aux enfants victimes de cyberharcèlement.
17.05.2026, 22:0617.05.2026, 22:06

La duchesse de Sussex Meghan Markle s'est rendue à Genève pour alerter sur les violences en ligne contre les enfants. Dimanche soir sur la place des Nations, elle a participé à l'inauguration d'une exposition pour rendre hommage aux victimes.

Ce «Lost Screen Memorial», prévu par la fondation du prince Harry et de son épouse, a été établi vendredi et restera en place jusqu'à vendredi prochain, en marge de l'Assemblée mondiale qui démarre lundi.

Un mémorial très éphémère

Inauguré notamment par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus et le maire de Genève Alfonso Gomez, il est constitué de 50 caissons lumineux de un mètre 40 de haut. Chacun reflète l'écran de verrouillage du téléphone d'un jeune décédé après du cyberharcèlement ou de l'extorsion sexuelle.

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Lancée avec une communauté de familles d'enfants qui ont subi ce fléau, dont une représentante était présente dimanche soir, l'exposition a été montrée pour la première fois en avril 2025 à New York. Parmi les autres problèmes identifiés figurent notamment l'exploitation sexuelle, les incitations à l'automutilation ou le manque d'encadrement de l'intelligence artificielle (IA).

L'exposition est prolongée en ligne. Les proches témoignent notamment des histoires des enfants décédés. Ils demandent que les applications aient des protections par défaut. Ils souhaitent des contraintes dans les normes de celles-ci et que les entreprises soient responsables. Les enfants devraient pouvoir accéder rapidement à des soins, ajoutent-ils également. (btr/ats)

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