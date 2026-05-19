Huit moments gênants qui ont marqué le mariage d'Harry et Meghan
Les mariages sont des moments aussi bourrés d'émotions que stressants. Ce n'est pas la famille royale qui dira le contraire. Bien avant qu'Harry et Meghan ne claquent la porte de l'institution pour vivre leur rêve américain, on a tendance à oublier qu'ils faisaient partie du sérail et que leur mariage a été une affaire ô combien... sérieuse.
Enfin, à l'exception de ces huit moments aussi improbables que mythiques qui ont marqué les noces du terrible duo de la Couronne britannique.
L'histoire du rouge à lèvres
Quelques semaines avant le lancement des
hostilités festivités, un premier «moment gênant» a marqué le début de l'inimitié légendaire entre la mariée et sa belle-sœur, Kate. Dans ses mémoires, Harry raconte que Meghan a suscité le courroux de la princesse de Galles en lui demandant spontanément de lui prêter son gloss. Comble de l'horreur:
Comme quoi, dans la monarchie britannique, la crise diplomatique tient aussi dans un tube Lancôme.
Le «diadème gate»
Une autre affaire vouée à entrer dans les livres d’Histoire est celle du diadème, lorsque la future mariée aurait jeté son dévolu sur un modèle pourvu d'émeraudes. Un choix finalement refusé par la reine, officiellement pour éviter toute controverse historique un peu gênante – les origines de l'objet étant trop difficiles à clarifier.
Mal en a pris Elizabeth II, puisque son petit-fils se serait ensuite emporté contre le staff du palais pendant les essais du bijou, avec une phrase désormais célèbre:
Bref: une union royale, mais avec l’énergie d’un couple en plein stress au Salon du mariage, un samedi après-midi.
L'affaire des collants
Pour continuer sur cette lancée des dramas internes, une autre pierre d'achoppement entre Kate et Meghan concernait les tenues des petites demoiselles d’honneur. Plus précisément: les collants en vigueur dans le protocole royal.
Meghan jugeant les collants inutiles en plein mois de mai, les échanges auraient dégénéré juste avant les noces, au point de faire pleurer l’une des deux femmes — même si personne ne sait vraiment qui, huit ans plus tard. Selon Meghan lors de son interview avec Oprah Winfrey, en 2021, c'est elle qui aurait fondu en larmes.
L'odeur de la chapelle
Rick Hoffman, partenaire de Meghan Markle dans la série Suits, est devenu viral pour avoir esquissé une drôle de grimace lors de la cérémonie. Il a expliqué cette moue peu inspirée quelques années plus tard sur le podcast sportif Chicks in the Office.
Après avoir tenté de se couvrir pour tenter de «faire disparaître» cette émanation pestilentielle, Rick Hoffman a fini par abandonner. «Je me suis contenté de dire: Motherfucker! Et c’est cette expression qu’ils ont filmée.»
Ceci dit, Rick Hoffman n'est pas le seul à avoir remarqué l'étrange odeur qui régnait dans la chapelle Saint-Georges lors du mariage. Dans leur livre Finding Freedom, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand affirment que des diffuseurs de parfum ont été utilisés pour masquer les relents de renfermé, qui avait perturbé le futur marié.
Les convives connus mais inconnus
Une puanteur d'autant plus gênante que le pedigree des convives rassemblés dans ladite chapelle était hors norme. Jamais aussi embarrassante, toutefois, que les nombreuses rumeurs qui ont circulé sur le fait que les mariés ne connaissaient pas la moitié des invités.
Selon un initié au média mondain Air Mail, George Clooney lui-même aurait reconnu auprès d'autres invités ne jamais avoir rencontré le couple avant le mariage.
Les Smarties
Comment réussir à faire sourire une ribambelle d’enfants royaux épuisés après des heures de cérémonie? Le photographe officiel du mariage a trouvé la parade.
Alexi Lubomirski aurait utilisé des sucreries pour obtenir l’attention des enfants lors des portraits officiels, en lançant: «Qui aime les Smarties?» juste avant le déclenchement. Smart.
La robe du soir
Pour la réception privée post-cérémonie, Meghan a très vite délaissé la stricte esthétique royale pour une robe Stella McCartney ultra épurée et aux épaules dénudées. Forcément, les tabloïds britanniques ont immédiatement jugé l’ensemble «très Hollywood» et un peu trop distingué pour Windsor.
Le gâteau au citron
Allez, la cerise sur le gâteau de mariage! Harry et Meghan ont opté pour un gâteau citron d'Amalfi et fleur de sureau, léger et moderne, au lieu du traditionnel «fruit cake» royal imbibé d’alcool que tout le monde fait semblant d’aimer depuis 1840.
Une partie de la presse britannique a toutefois jugé ce choix «hipster», «californien», si ce n'est carrément suspect. Parfois, la révolution est parfois plus pâtissière que politique.