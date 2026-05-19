Le mariage d'Harry et Meghan, le 19 mai 2018, s'est déroulé presque sans accrocs... Presque. image: instagram

Huit moments gênants qui ont marqué le mariage d'Harry et Meghan

Le temps file, mes aïeux! Alors que Meghan Markle marquait le coup des huit ans de son union avec le prince Harry, ce mardi, en publiant quelques clichés inédits de la cérémonie sur Instagram, retour sur huit moments marquants qui ont fait entrer ce mariage dans l'Histoire de la culture pop.

Plus de «Divertissement»

Les mariages sont des moments aussi bourrés d'émotions que stressants. Ce n'est pas la famille royale qui dira le contraire. Bien avant qu'Harry et Meghan ne claquent la porte de l'institution pour vivre leur rêve américain, on a tendance à oublier qu'ils faisaient partie du sérail et que leur mariage a été une affaire ô combien... sérieuse.

Enfin, à l'exception de ces huit moments aussi improbables que mythiques qui ont marqué les noces du terrible duo de la Couronne britannique.

L'histoire du rouge à lèvres

Quelques semaines avant le lancement des hostilités festivités, un premier «moment gênant» a marqué le début de l'inimitié légendaire entre la mariée et sa belle-sœur, Kate. Dans ses mémoires, Harry raconte que Meghan a suscité le courroux de la princesse de Galles en lui demandant spontanément de lui prêter son gloss. Comble de l'horreur:

«Meg en a mis un peu sur son doigt et l’a appliqué sur ses lèvres. Kate a fait la grimace» Harry, dans ses mémoires Spare

Comme quoi, dans la monarchie britannique, la crise diplomatique tient aussi dans un tube Lancôme.

Kate et Charlotte, le jour du mariage. PA Images

Le «diadème gate»

Une autre affaire vouée à entrer dans les livres d’Histoire est celle du diadème, lorsque la future mariée aurait jeté son dévolu sur un modèle pourvu d'émeraudes. Un choix finalement refusé par la reine, officiellement pour éviter toute controverse historique un peu gênante – les origines de l'objet étant trop difficiles à clarifier.

Le choix final. PA Images

Mal en a pris Elizabeth II, puisque son petit-fils se serait ensuite emporté contre le staff du palais pendant les essais du bijou, avec une phrase désormais célèbre:

«Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient» Harry, selon un livre de l'auteur Robert Johnson

Bref: une union royale, mais avec l’énergie d’un couple en plein stress au Salon du mariage, un samedi après-midi.



L'affaire des collants

Pour continuer sur cette lancée des dramas internes, une autre pierre d'achoppement entre Kate et Meghan concernait les tenues des petites demoiselles d’honneur. Plus précisément: les collants en vigueur dans le protocole royal.

La petite princesse Charlotte - sans collants. PA Images

Meghan jugeant les collants inutiles en plein mois de mai, les échanges auraient dégénéré juste avant les noces, au point de faire pleurer l’une des deux femmes — même si personne ne sait vraiment qui, huit ans plus tard. Selon Meghan lors de son interview avec Oprah Winfrey, en 2021, c'est elle qui aurait fondu en larmes.

L'odeur de la chapelle

Rick Hoffman, partenaire de Meghan Markle dans la série Suits, est devenu viral pour avoir esquissé une drôle de grimace lors de la cérémonie. Il a expliqué cette moue peu inspirée quelques années plus tard sur le podcast sportif Chicks in the Office.



Le désarroi de Rick Hoffman était palpable. PA Images

«Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir une odeur vraiment nauséabonde» Rick Hoffman, qui admet avoir un odorat sensible.

Après avoir tenté de se couvrir pour tenter de «faire disparaître» cette émanation pestilentielle, Rick Hoffman a fini par abandonner. «Je me suis contenté de dire: Motherfucker! Et c’est cette expression qu’ils ont filmée.»

C'est vrai que ça a l'air de sentir le vieux. PA Images

Ceci dit, Rick Hoffman n'est pas le seul à avoir remarqué l'étrange odeur qui régnait dans la chapelle Saint-Georges lors du mariage. Dans leur livre Finding Freedom, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand affirment que des diffuseurs de parfum ont été utilisés pour masquer les relents de renfermé, qui avait perturbé le futur marié.

Les convives connus mais inconnus

Une puanteur d'autant plus gênante que le pedigree des convives rassemblés dans ladite chapelle était hors norme. Jamais aussi embarrassante, toutefois, que les nombreuses rumeurs qui ont circulé sur le fait que les mariés ne connaissaient pas la moitié des invités.

Beaucoup d'inconnus dans la salle. PA Images

Selon un initié au média mondain Air Mail, George Clooney lui-même aurait reconnu auprès d'autres invités ne jamais avoir rencontré le couple avant le mariage.

Les Smarties

Comment réussir à faire sourire une ribambelle d’enfants royaux épuisés après des heures de cérémonie? Le photographe officiel du mariage a trouvé la parade.

Ça fait beaucoup de Smarties. Getty Images Europe

Alexi Lubomirski aurait utilisé des sucreries pour obtenir l’attention des enfants lors des portraits officiels, en lançant: «Qui aime les Smarties?» juste avant le déclenchement. Smart.

La robe du soir

Pour la réception privée post-cérémonie, Meghan a très vite délaissé la stricte esthétique royale pour une robe Stella McCartney ultra épurée et aux épaules dénudées. Forcément, les tabloïds britanniques ont immédiatement jugé l’ensemble «très Hollywood» et un peu trop distingué pour Windsor.

Conservateurs, ces Brits. Getty Images Europe

Le gâteau au citron

Allez, la cerise sur le gâteau de mariage! Harry et Meghan ont opté pour un gâteau citron d'Amalfi et fleur de sureau, léger et moderne, au lieu du traditionnel «fruit cake» royal imbibé d’alcool que tout le monde fait semblant d’aimer depuis 1840.

Temps de fabrication: cinq jours. PA Images

Une partie de la presse britannique a toutefois jugé ce choix «hipster», «californien», si ce n'est carrément suspect. Parfois, la révolution est parfois plus pâtissière que politique.

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