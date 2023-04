«Crazy Karen», celle qui harcèle les chevaux de la Garde Royale

Elle cartonne sur les réseaux sociaux, mais pas pour les bonnes raisons. Crazy Karen comme elle est surnommée est connue pour embêter la Garde Royale à Londres, malgré de nombreuses interpellations policières.

Plus de «Divertissement»

Dimanche 9 avril, une dizaine de vidéos montrant une femme s'approcher un peu trop près de la Garde Royale ont été partagées sur TikTok et sont rapidement devenues virales. Surnommée «Crazy Karen», une Britannique s'est fait une réputation en l'espace de quelques semaines, au grand dam des internautes et des Britanniques eux-mêmes. En effet, depuis un mois, elle se rend régulièrement à Londres pour caresser les chevaux de la Garde Royale. Seulement voilà, à ce stade, ça devient presque du harcèlement.

Et pour cause, plusieurs vidéos, dont certaines datant d'il y a un mois et d'autres d'une semaine, la montrent rire aux éclats et amuser la galerie tout en caressant (avec beaucoup d'insistance) les chevaux, mais surtout, en empêchant les touristes de prendre des photos.

Ils sont nombreux à perdre leurs neurones devant la Garde Royale👇

Sur l'une des vidéos, Crazy Karen se fait hurler dessus pour avoir touché les rênes du cheval, ce qui est formellement interdit. Puis, on la voit caresser encore et encore (et encore) les chevaux, et ce, malgré les panneaux invitant les touristes à ne pas le faire. Dans la vidéo, on entend l'homme qui a filmé la scène l'avertir et tenter tant bien que mal de lui faire entendre raison en la traitant «d'idiote» ou en lui demandant de «grandir».

Crazy Karen est escortée par la police pour la deuxième fois. Image: TikTok

Intervient ensuite un policier qui lui somme de ne plus s'approcher du cheval. Si on l'entend s'excuser, il n'en sera rien puisqu'aussitôt que le policier lui tourne le dos, elle y retourne. L'homme qui filme toujours la scène la réprimande une nouvelle fois.

Crazy Karen fait la morale à la police. image: tiktok

Malgré les nombreux avertissements, Crazy Karen finit par être escortée par la police britannique une deuxième fois, puis une troisième (oui, elle est têtue). En vain, puisqu'elle retournera harceler la Garde Royale après avoir fait la morale aux forces de l'ordre.

Crazy Karen provoque la Garde Royale. Image: TikTok

Voici un aperçu de Crazy Karen en action 👇

Vidéo: extern / rest

Sur la Toile, les réactions sont nombreuses

Sur TikTok, les internautes ne cachent pas leur agacement. Toutefois, beaucoup s'inquiètent du sort du cheval et demandent à ce qu'une pétition soit créée pour mieux protéger les chevaux qui subissent quotidiennement ce genre de comportement.

«Elle pense qu'elle est la star du spectacle»

«Il faut faire quelque chose à son sujet, elle n'est pas respectable»

«La façon dont elle s'incruste sur les photos des autres touristes...»

«Elle a vraiment besoin d'aide»

L'histoire ne dit pas si Crazy Karen a fini par partir d'elle-même ou si les policiers ont (enfin) réussi à la virer.

Plus de sujets sur la famille royale

Kate Middleton ultra badass en treillis militaire

1 / 11 Kate Middleton ultra badass en treillis militaire

Un garde du roi hurle sur une petite fille