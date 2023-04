«C'est pire que la prison»: voici où vivent les gardes de Charles III

Ils protègent les riches et les puissants du royaume. Mais les gardes royaux britanniques vivent dans des conditions à peine imaginables.

Ils sont l'une des attractions touristiques les plus populaires du Royaume-Uni et sont mondialement célèbres pour leurs hauts bonnets en peau d'ours. A Londres, les gardes de la famille royale britannique protègent leur vie et leurs palais. Toutefois, un rapport du Daily Mail souligne des conditions de travail et de vie, loin d'être aussi glamour que ce qu'il n'y parait.

Des photos de la caserne de Wellington, où plusieurs régiments de soldats sont logés, viennent étayer ce constat. Des tas de déchets sont entassés dans les chambres, des oiseaux morts jonchent les couloirs, les toilettes sont imprégnées d'urine, les réfrigérateurs sont moisis. Les baraques se trouvent à seulement quelques centaines de mètres du palais où réside le roi Charles III.

Une «blague» selon un soldat de la Garde du Roi

«Pire qu'une prison» et «répugnant». C'est ainsi que des soldats décrivent leur logement selon le Daily Mail. «Les casernes de Wellington sont absolument sales, mais elles ont l'air superbes de l'extérieur», déclare un soldat.

« Les touristes se tiennent devant les portes pour prendre des photos, mais ils ne croiraient pas comment c'est la vie pour les soldats à l'intérieur» Un soldat de la Garde du Roi au Daily Mail.

Outre les rats morts et les ordures qui s'entassent, l'odeur des toilettes est «insupportable». Ce sont les raisons pour lesquelles il a depuis quitté son poste dans la garde britannique.

Un autre soldat raconte également que, malgré les nombreux signalements aux supérieurs hiérarchiques, ces derniers auraient été insultés ou ignorés à plusieurs reprises. «Alors nous avons simplement cessé de nous plaindre». Malgré tout, le mécontentement persiste. Le soldat parle d'une «blague».

«Nous gardons certaines personnes et bâtiments les plus célèbres du monde, puis nous retournons dans un trou sale et infernal dès que notre journée de travail est terminée»

Les soldats jouissent d'une grande notoriété et reconnaissance auprès du public. Cela s'est manifesté dernièrement lors des funérailles de la reine Elizabeth II où les soldats ont joué un rôle central. Des centaines d'entre eux, qui ont participé au cortège funèbre, étaient logés dans les casernes.