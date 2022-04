Subtile et étonnante seconde saison. Natasha Lyonne détonne (encore). Image: Netflix

Série

«Poupée russe» réussit l'examen de la 2e saison

Une nouvelle saison de tous les dangers, après un délicieux premier acte. Netflix offre un second chapitre à la fanfaronne Natasha Lyonne. Un voyage temporel sur les traces de la Shoah. Une réussite.

Le ton est donné, dès les premiers échanges gorgés d'humour noir. Nadia Vulvokov (l'ébouriffante Natasha Lyonne) mitraille toujours, telle une sulfateuse à piques. Elle est de retour trois ans après une première saison surprenante, excellente sur tous les plans - Nadia était prisonnière d'un jour sans fin, elle décédait encore et encore, et se creusait les méninges pour chercher comment échapper à ce refrain funèbre.

Pour le deuxième chapitre, il n'est plus question d'une grande faucheuse collante, mais d'un retour en arrière, sur les traces de sa défunte mère. Des bribes mélodieuses de Depeche Mode pour un saut de 40 ans. Comment? Un voyage temporel dans le métro new-yorkais et direction 1982.

Un New York de tous les dangers pour approfondir les origines

A travers la performance électrisante de Natasha Lyonne, la série s'enfonce dans les rues mal famées du Bronx des années 80, remontant le fil du temps et les racines de Nadia. Si la petite subtilité de la saison 2 réside dans le voyage temporel de la quarantenaire perchée dans la peau de sa propre mère, Lenora (Chloë Sevigny), elle est surtout une touchante vitrine du passé, des origines de chacun, de l'héritage par nos ancêtres.

Encore un peu de Netflix? Un documentaire pour la peine Abercrombie & Fitch, la glorification de la culture de l'exclusion sur Netflix de Sven Papaux

Toujours infusée d'une bonne dose d'humour noir, Poupée russe est surtout somptueuse quand elle touche aux souvenirs et parle de quête existentielle. Habillée de son long manteau noir, chevelure et lunettes de soleil sur le tarin, Nadia est telle une gardienne du temps lancée dans une enquête pour retrouver un patrimoine familial disparu: un sac plein de pièces d'or - appelées krugerrands. Un héritage de la Shoah, de sa grand-mère adorée - et tyrannique en 82. Selon Nadia, ce trésor familial est la cause de ses tourments aujourd'hui.

Le voyage dans le présent emmènera notre héroïne en Hongrie, pour renouer avec un passé et des souvenirs évanescents. La série s'enracine dans ce vertige émotionnel et narratif, d'une ambition qui surprend. Un deuxième acte très plaisant, voire inattendu dans son écriture et son traitement. Un délice.

Poupée russe est disponible en intégralité sur Netflix.