Série

La bande-annonce de «You» est sortie et elle donne presque envie

La série You débarque sous peu sur Netflix pour une quatrième saison. D'ici la future séance de binge-watching ininterrompue, la plateforme nous donne un avant-goût dans une bande-annonce entre grisaille londonienne, traits de coke et jeunes riches déglingués.

Plus qu'un mois avant la sortie de la première partie de You sur Netflix. Oui, plus que 30 dodos (à peu près) avant le retour de cette série nulle et géniale à la fois. Et en attendant de pouvoir la dévorer dès le 9 février, la plateforme de streaming vient de nous lancer des miettes de murder dans une bande-annonce qui nous rappelle étrangement d'autres séries.

Exit la Californie, ses petites clôtures bien blanches, ses intolérants au gluten et ses couleurs criardes. Joe Goldberg, qui se fait désormais appeler Jonahan Moore, a troqué son parasol contre un parapluie. Hello Londres, sa grisaille, ses fêtes branchées et sa bourgeoisie décadente.

Vidéo: watson

Le petit libraire new-yorkais est devenu professeur après avoir suivi Marienne, sa collègue dans la troisième saison et dernière obsession en date. Une femme qui n'a pas (encore?) été tuée, fait suffisamment rare pour être souligné.

Planqué derrière une fenêtre à espionner la voisine? netflix

Penn Badgley (encore) dans un monde de privilégiés

La troisième saison reprenait les codes de la banlieue tranquille, un style à la Desperate Housewives, avec de jolies pelouses, de belles maisons et de gentils voisins bien sous tout rapport sur le papier et complètement détraqués dès qu'on gratte.

Le style de cette quatrième saison évoque celui d'une autre série. Une série... qui a fait connaître Penn Badgley, alias Joe Goldberg, alias Jonathan Moore, alias Dan Humphrey. Les fans de Gossip Girl (la série originale, pas l'atroce reboot donc on vous parlait ici) auront eux su tirer quelques parallèles: un prolo paumé, catapulté dans l'élite, au milieu de jeunes riches déglingués.

«Un cercle de connards privilégiés», dit-il en parlant de ses nouveaux amis. netflix

Champagne, cocaïne et costumes sur-mesure complètent le tableau façon «jeunesse dorée de Manhattan» à la sauce British. Des personnages qui paraissent aussi attachants que têtes à claques. Et qui risquent bel et bien de s'en prendre, des claques, avec l'arrivée du vilain Professor Jonathan Moore. Des claques ou des pavés derrière la nuque, on s'entend.

Il n'y a qu'à Nouvel-An qu'on sort la robe doray. netflix

Justement, ce qui fait le sel de You est toujours au rendez-vous de cette quatrième saison. L'anti-héros malsain planqué sous sa casquette de tueur-stalker a beau avoir changé de continent, ses vieux démons l'ont suivi. Et lui, il a suivi Marienne.

Et manifestement, il est toujours empêtré dans les mêmes schémas. netflix

Dans la bande-annonce, comme lorsqu'il sévissait en Californie, on constate que le nouveau Londonien tente tant bien que mal de résister à ses pulsions, à son besoin maladif de s'incruster dans la vie d'une femme, d'en faire sa nouvelle obsession, tout en la suivant à distance. En seulement deux minutes et des poussières de trailer, on devine, satisfait mais mal à l'aise, que Joe (ou Jonathan) échoue.

Marienne? Cette blonde? La brune? Qui sera la nouvelle obsession (ou victime)? netflix

Il semblerait aussi que le pas si repenti meurtrier ait été pris à son propre jeu. Jonathan (ou Joe) reçoit des messages laissant supposer qu'il a été démasqué.

Vivement le 9 février, dès 9 heures sur Netflix (attention, c'est un jeudi, prévoyez de prendre congé ou soyez «malade», de rien).

Alors comme ça, on aime le binge-watching ?

Okay, voici des clichés d'Emily in Paris: