Ncuti Gatwa dans le rôle d'Eric Effiong. Image: Netflix

Série

Tout ce qu'il faut savoir sur la dernière saison de «Sex Education»

Immense succès sur Netflix, Sex Education, touche à sa fin. Voici tout ce que la quatrième saison a à offrir.

Corina Mühle

La prochaine saison de Sex Education sortira le 21 septembre prochain sur Netflix. Et elle sera la dernière. En attendant la date fatidique, voici toutes les informations nécessaires.

Rétrospective de la troisième saison

Que s'est-il passé à la fin de la saison 3? Après qu'Otis et Maeve se sont enfin avoué leurs sentiments, cette dernière part étudier à l'étranger, aux Etats-Unis. Eric se sépare d'Adam parce qu'ils sont à des stades différents de leur vie et Amy se sépare également de son petit ami. Jean, la mère d'Otis, donne naissance à un autre bébé.

Jean elle-même vous raconte tout ça:

L'intrigue de la quatrième saison

Entre la troisième et la quatrième saison, il y a un saut dans le temps de quelques mois. Maeve vit désormais aux Etats-Unis, où elle participe à un programme d'écriture dans une université réputée.

Les autres élèves du lycée de Moordale sont envoyés au Cavendish Sixth Form College. Le premier jour, Eric est nerveux car il ne veut plus faire partie des loosers et Otis commence tout de suite à mettre en place un nouveau «service de thérapie». Mais la nouvelle école est un choc culturel pour tous les étudiants de Moordale: du yoga quotidien dans le jardin communautaire, un sens aigu du développement durable et un groupe d'élèves qui sont appréciés parce qu'ils sont gentils.

Alors que Viv se sent parfaitement à l'aise dans l'approche non compétitive du collège, Adam a du mal à s'adapter à une école normale. Jackson essaie encore de se remettre de Cal et Aimee veut se réinventer à travers l'art.

Netflix donne un aperçu de l'intrigue sur Instagram en partageant les descriptions des différents épisodes. Certains passages sont toutefois tracés afin de ne pas en dévoiler trop pour le moment.

Qui est de retour?

La plupart des acteurs et actrices que les fans connaissent déjà sont également présents dans la nouvelle saison. Y compris Ncuti Gatwa, qui a été casté comme nouveau Doctor Who et que l'on pourra bientôt voir dans ce rôle. Les tournages des deux séries ont toutefois pu être conciliés.

Les acteurs suivants sont confirmés pour la quatrième saison:

Asa Butterfield: Otis

Ncuti Gatwa: Eric

Emma Mackey: Maeve

Aimee Lou Wood: Amy

Dua Saleh: Cal

Mimi Keene: Ruby

Kedar Williams-Stirling: Jackson

Chinenye Ezeudu: Viv

Gillian Anderson: Jean

Connor Swindells: Adam

Alistair Petrie: Michael Groff

Samantha Spiro: Maureen Groff

George Robinson: Isaac

Hannah Waddingham: Sofia Marchetti

Qui a quitté la série?

Certains membres du casting ont quitté le show après la troisième saison. Patricia Allison, qui joue Ola, ne reviendra pas pour la quatrième saison, la raison en serait un conflit d'emploi du temps. Ola est devenue un personnage central grâce à sa pansexualité et à sa relation «friends-to-lovers» avec Lily (jouée par Tanya Reynolds).

Après l'annonce d'Allison, Tanya Reynolds a également révélé que son personnage ne serait pas non plus présent dans la nouvelle saison. Elle a déclaré:

«Quand on a un casting aussi important et nombreux, je pense qu'il faut laisser partir quelques anciens pour faire de la place aux nouveaux, ce qui est tout à fait juste.»

Tanya Reynolds dans le rôle de Lily et Patricia Allison dans le rôle d'Ola dans la saison 2. Elles ne sont plus présentes dans la saison finale. Image: netflix

L'actrice de La Chronique des Bridgerton Simone Ashley, qui avait un rôle récurrent avec le personnage d'Olivia, quittera également la série. Tout comme Rakhee Thakrar, qui jouait la professeure de soutien Emily Sands. Elle s'est exprimée sur son départ:

«Je ne fais pas partie de la nouvelle série. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi»

Y a-t-il de nouveaux personnages?

La nouvelle recrue est Dan Levy. L'acteur principal de Schitt's Creek jouera dans Sex Education le professeur de Maeve et l'auteur culte Thomas Molloy à l'université Wallace. Une autre nouvelle venue est Lisa McGrillis, qui jouera Joanna, la jeune sœur de Jean.

Otis aura une nouvelle rivale dans sa nouvelle école, surnommée O, qui sera jouée par Thaddea Graham. Les autres nouveaux acteurs et actrices sont Felix Mufti, Anthony Lexa, et Alexandra James. Ils forment la clique de la nouvelle école, appelée «The Coven».

Dany Levy et Emma Mackey dans la nouvelle saison. Image: netflix

En février 2023, l'actrice Jodie Turner-Smith a annoncé qu'elle jouerait également dans la quatrième saison, car Gatwa l'avait directement appelée pour lui demander si elle voulait y participer. Le rôle qu'elle tiendra n'est pas encore clair. Elle a toutefois révélé qu'elle avait tourné toutes ses scènes avec Gatwa.

Quand la nouvelle saison arrivera-t-elle?

La quatrième saison est composée de huit épisodes et sortira le 21 septembre sur Netflix. Tous les épisodes sortiront donc en même temps, ils ne seront pas divisés en deux parties, comme la plateforme de streaming aime le faire depuis quelque temps.

Voici la bande-annonce (en anglais) 👇🏽

Vidéo: youtube