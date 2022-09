Il faudra patienter des mois pour voir la première partie de la saison 4 de You, et encore un mois de plus pour la deuxième. Netflix, c'est pas cool. Image: netflix / watson

«You», cette série nulle et géniale à la fois, revient bientôt

Enfin, «bientôt», toute proportion gardée. Netflix a balancé la date de sortie de la quatrième saison, et autant vous dire qu'on va avoir largement le temps de se refaire les trois premières.

La série You, c'est l'autre série nulle et géniale de Netflix que tout le monde* adore, avec Emily in Paris. (*étude réalisée sans aucune statistique.) Les dramas sont un peu différents, chez Emily, il s'agit de savoir qui finira avec Gabriel, le beau cuistot français un peu con-con. Dans You, on essaie plutôt de deviner qui le stalker Joe Goldberg va buter.

Et il est «bientôt» temps de savoir qui seront les prochaines victimes de ce tueur psychopathe. Netflix a balancé une date. Mais d'abord, générique et bande-annonce!

Il faudra donc patienter sagement jusqu'au 10 février pour voir la première partie, et jusqu'au 10 mars pour la deuxième. C'est absolument insupportable. Cinq épisodes, UN MOIS de pause, et de nouveau cinq épisodes. Netflix, arrête de faire ça.

On essaie de deviner ce qu'il va se passer?

Après avoir sévi à New York et Los Angeles, cet anti-héros qu'on est très mal à l'aise d'aimer prendra ses quartiers à Londres. Chez Netflix, on n'a d'ailleurs pas hésité à faire du teasing en sortant les clichés: une théière.

Mais une théière pleine de sang alors ça va. 👇🏽

Heureusement que pour Emily in Paris, Netflix n'a pas fait péter tous les clichés franç... J'ai rien dit. Image: netflix

Joe Goldberg et sa casquette de méchant ont abandonné femme et enfant (je veux pas vous spoiler si vous avez pas vu la saison 3, mais elle est morte). Le stalker fait table rase de son obscur passé de taré et souhaite montrer au monde un visage respectable de professeur. On n'y croit pas une seconde.

La bande-annonce présente plein de nouveaux personnages, autant de candidats potentiels pour une mort tragique et «quasi accidentelle». D'innocentes victimes qui risquent de finir découpées à la mandoline et balancées dans la Tamise. Yay!

La série devrait aussi faire la part belle aux histoires de classes sociales, où à la fin tout le monde termine la course ex-æquo, dead. Bloody hell, on se réjouit!

On se permet tout de même de hausser un sourcil. Londres, vraiment? A la fin de la saison 3, notre stalker préféré traversait l'Atlantique, oui, mais pour s'installer à Paris.

Je veux pas me la raconter, mais en haut à droite de l'image, c'est une tour Eiffel, si jamais.

Y aura-t-il quelques scènes à Paris? Les plans ont-ils changé en cours de route?

«Not in Paris anymore»

On comprend plus rien, mais vivement le 10 février pour découvrir la première partie (scandale) et le 10 mars pour la deuxième (sacrilège).

En attendant, on regardera ça... Sortie prévue le 21 décembre.

Oh, vous vous rappelez de ce beau moment de télé?

