L'ultra suivi «Nouvelle école» sera bientôt de retour sur Netflix

La première saison de ce The Voice du rap game a été remporté par Fresh La Peufra après neuf épisode de concours. Le jeune talent originaire de Belgique a remporté 100 000 euros et trusté la première place sur Spotify France grâce à son titre Chop.

S'étant rapidement positionné dans le top 10 des fictions les plus suivies sur la plateforme américaine, Nouvelle école s'est, en quelques jours, imposée de loin en termes d'audience, surpassant des événements mondiaux comme la quatrième saison de Stranger Things ou les derniers épisodes de l'histoire de Peaky Blinders.

«Avec "Nouvelle Ecole" on a tapé dans le mille. Ce n'est pas à nous de l'annoncer, mais il y aura peut-être une saison 2»

Attention. Si le casting est déjà ouvert, Netflix n'a cependant pas encore officialisé de nouveaux épisodes à venir. Il n'y a donc, pour l'heure, aucune date de sortie, ni de confirmation quant au retour du jury formé par Niska, Shay et SCH.

Depuis vendredi, les casteurs de Nouvelle école sont à la recherche de nouveaux rappeurs voulant intégrer le deuxième volet de l'un des plus gros succès 2022 de Netflix.

Les candidats B.B Jacques et STLR durant l'épisode des «Battles» dans Nouvelle école sur Netflix.

