Il est temps qu'on parle de la suite de cette série incroyable

Alors que la première saison vient de s’achever, l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us a été renouvelée par HBO. Voici ce que l'on sait de la suite des aventures de Joel et Ellie.

sainath bovay / jérémie crausaz

Diffusée le lundi soir dans nos vastes contrées grâce à la RTS, l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us vient de s’achever cette semaine et les résultats sont là. En effet, la courbe d'audience a connu l’une des meilleures montées de l’histoire de la chaîne et la série est un succès mondial, coiffant au poteau la série House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, connu pour être la série la plus populaire de HBO.

Succès critique et populaire, The Last of Us est l'une des adaptions, sinon la plus grande adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Au vu de la qualité de la série, dès le deuxième épisode, la chaîne et plateforme de streaming annonçait que la première saison aurait le droit à une suite.

Alors, c'est pour quand?

HBO n’a pas communiqué de date de diffusion pour la saison 2 , mais sachant qu'il a fallu près de deux ans pour tourner la première saison, la patience va être de mise. Cependant, comme tout le travail de préproduction est déjà fait, il n'est pas impossible de voir la saison 2 arriver à l'horizon de 2024. Dans une récente interview pour Collider, l'acteur Pedro Pascal a abordé avec humour le tournage qui devrait débuter ce printemps.

Scénaristiquement, la première saison colle parfaitement au médium dont elle est adaptée. Le jeu connait une suite sortie en 2020 qui s'intitule sobrement: The Last of Us Part II. Cette suite étant un sacré gros morceau, de nombreuses questions se posent quant à son adaptation, ainsi que par les libertés prises par la série.

«Tchieu c't'équipe!»

Pour ce qui est du casting, Pedro Pascal sera de toute évidence de retour dans le rôle de Joel Miller. L'acteur a d'ailleurs partagé sur Instagram avoir eu une formidable expérience de tournage.

L'iconique duo, en plein tournage du dernier épisode. Image: Instagram.com/bellaramsey

⚠️ Ça spoile un peu à partir d'ici ⚠️

… (mais vous n'avez qu'à jouer au jeu vidéo aussi)

Concernant le personnage d’Ellie, le doute est permis étant donné que l'histoire de The Last of Us Part II fait un bond de cinq ans où l'héroïne de 13 ans est désormais adulte. Le fait est que l’actrice Bella Ramsey approche de ses 20 ans, ce qui ne pose donc aucun problème de crédibilité face à la proposition adolescente de son personnage et devrait, ainsi, assurer une continuité. Craig Mazin et Neil Druckmann, qui resteront à la tête de l'entreprise en tant que showrunners ont d'ailleurs confirmé la présence de l'actrice pour la suite, la qualifiant de «perle rare». On ne change pas une équipe qui gagne.

La première saison de The Last of Us, comme annoncé avant sa diffusion, adaptait l’intégralité du premier jeu. Or, la suite créée par le studio Naughty Dog s’avère bien plus longue et plus complexe dans ses embranchements scénaristiques. En effet, dans The Last Of Us Part II, la même histoire est présentée sous deux points de vue, celui d’Ellie et par la suite celui d’Abby, l'antagoniste.

Le personnage d'Abby dans le jeu The Last of Us Part II n'a pas encore été casté. Image: Naughty Dog

Une narration qui pourrait difficilement tenir en une saison de neuf épisodes comme ça a été le cas du premier volet. C'est d'ailleurs ce qu'ont laissé entendre les showrunners de la série:

«Cela représente davantage qu’une saison de série, c’est sûr, parce que c’est une histoire bien plus grande et bien plus compliquée» Craig Mazin IGN

Peter Hoar le réalisateur du très bel épisode 3 a évoqué l'idée de réaliser une saison pour Ellie et une saison pour Abby, mais il estime également que croiser les récits serait envisageable. Pour le moment, les équipes de la «writer's room» tentent de trouver le parfait équilibre. L'actrice Bella Ramsay, de passage à Los Angeles a participé à une séance de travail et confirme dans à GQ que la série va suivre les pavés posés préalablement par le jeu vidéo:



« C’était vraiment cool de les entendre parler de leurs idées. J’ai regardé une bonne partie du gameplay du deuxième jeu, juste par curiosité. Je pense que la série suivra très probablement l’intrigue des jeux à nouveau. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment besoin de combler les lacunes» Bella Ramsey GQ

vous prendrez bien un peu plus d'infectés?

Si la série reçoit beaucoup d'éloges, elle n'est pas exempte de défauts. Au vu des critiques générales, personne n'aurait craché sur un épisode supplémentaire afin que le rythme soit peut-être un peu moins expédié et les terrifiantes créatures, sont relativement absentes du récit. Craig Mazin et Neil Druckmann ont confié à Variety que la deuxième saison devrait comporter davantage d’infectés que ce que nous avons pu avoir. «Il est tout à fait possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés par la suite. Et peut-être de types différents», indique Craig Mazin.



Un chou-fleur sur la tête et vous avez votre déguisement d'Halloween. Image: Instagram.com/pascalispunk

Qu’avez-vous pensé de cette première saison de The Last of Us?Faites-nous savoir en commentaire si, comme nous, vous attendez cette 2e saison avec impatience!