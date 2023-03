Les visages qui ont illuminé la première saison. Image: the white lotus

La saison 3 de «The White Lotus» a désormais un lieu

Le magazine spécialisé Variety annonce que la troisième saison de la série HBO se déroulera en Thaïlande.

La série à succès The White Lotus créée par Mike White prend son baluchon et quitte les terres italiennes pour poser ses valises en Thaïlande, selon des sources citées par Variety.

Après une première saison tournée dans le Four Seasons à Hawaï et une deuxième dans un établissement de la même chaîne, il est possible que la saison 3 se déroule dans l'une des quatre destinations du géant de l'hôtellerie de luxe en Thaïlande (Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui et le Triangle d'Or).

Mike White, grand manitou de la série qui a raflé dix Emmy Awards pour sa première saison, avait expliqué en fin d'année 2022 que cette nouvelle saison pourrait traiter «de la mort, de la religion et de la spiritualité orientale».

Toujours selon Variety, la production de la saison 3 n'a pas encore commencé. Des sources affirment que White a passé du temps en Thaïlande à explorer des sites. Aussi, la saison 3 verra sûrement un tout nouveau casting débarquer. (svp)

