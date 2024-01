Le Problème à trois corps part du postulat qu'un accident en Chine dans les années 1960 a impacté notre présent et notre futur. Image: Netflix

Les créateurs de Game of Thrones reviennent sur Netflix

La grosse série de science-fiction de ce début d'année 2024 s'appelle Le Problème à trois corps. Adapté d'un succès littéraire chinois, cette série produite par les créateurs de Game Of Thrones pourrait bien être un futur «banger».

Plus de «Divertissement»

Œuvre majeure de la science-fiction contemporaine et écrite par un auteur chinois, Le Problème à trois corps va être adapté pour le petit écran. Produite par Netflix, La version télévisée du premier roman de Liu Cixin publié en 2008 arrivera sur la plateforme le 21 mars 2024.

Très attendu, le récit de l’écrivain chinois fait partie du genre «hard science-fiction», une vision futuriste exigeante qui se manifeste par un intérêt pour les détails scientifiques et techniques. Points d'extra-terrestres et de sabres laser donc, on reste dans les clous de la science contemporaine. C'est un roman extrêmement réputé, lauréat du prix Hugo du meilleur roman en 2015, une prestigieuse récompense littéraire américaine.

La bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Le Problème à 3 corps racontera comment la terrible décision d'une jeune femme dans les années 1960 a des répercussions à travers le temps et l'espace. En sera affecté un groupe de chercheurs dans notre monde contemporain qui, les lois élémentaires se délitant, s'unira pour affronter le pire danger qu'ait connu l'humanité.

Au menu, une vague de meurtres visant des scientifiques, des phénomènes physiques anormaux, un récit choral et énigmatique et surtout des images qui en mettent plein la vue… Netflix a mis les petits plats dans les grands pour proposer une série à la hauteur de la réputation des livres dont la série est issue.

Une série pas à la hauteur, c'est ça… On a vu «Berlin» et c'est presque aussi mauvais que «Emily in Paris»

Des auteurs venus d'une série culte

Pour relever ce défi ambitieux, la plateforme s'est payé les services des créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss. Tout comme ils l'ont fait avec l'auteur George R. R. Martin pour la série culte d'HBO, les showrunners ont également travaillé de concert avec l'auteur chinois Liu Cixin qui leur a donné sa bénédiction quant aux changements nécessaires qu'implique une adaptation.

Une autre série adaptée d'un roman «Double piège» sur Netflix: ce super polar qu'on prête à un pote

Si les deux compères ont délaissé les dragons et la fantasy pour la technologie et les univers parallèles, ils bénéficient toujours d'un budget plus que confortable pour réaliser leur vision.

En effet, dotée d'un budget dépassant 200 millions de dollars réparti sur 8 épisodes, la série s'impose comme la plus coûteuse de Netflix, et pas loin d'être la plus chère de tous les temps, bien que Les Anneaux de pouvoir et ses 465 millions dépensés par Amazon reste indétrônable.

«Les livres ont pris la science-fiction et l’ont fusionnée avec de la science pratique et complexe, un côté romanesque follement imaginatif. C’est difficile à faire, mais cela procure une impression de nouveauté et d’originalité.



On essaie de procéder de la même manière avec cette adaptation. Un grand nombre de personnes qui affirmaient ne pas aimer la fantasy ont adoré "Game of Thrones".



Notre espoir est que ceux qui déclarent aujourd’hui ne pas aimer la science-fiction en viennent à apprécier "Le Problème à trois corps".» David Benioff et D.B. Weiss Tudum

Les créateurs de Game of Thrones ne sont d'ailleurs pas les seules pointures à avoir planché sur la série puisqu'on retrouve également Brad Pitt, Rosamund Pike et Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars: Les Derniers Jedi, en guise de producteurs.

Au casting, on retrouve de nombreux visages connus pour les fans de Game of Thrones, comme Liam Cunningham (Ser Davos), John Bradley (Samuel Tarly) ou Jonathan Pryce (Le Grand Moineau).

Ce bon vieux Ser Davos (Liam Cunningham). Image Netflix

La distribution est également internationale comme Jovan Adepo, Rosalin Chao et Eiza Gonzalez. On peut également noter la présence de Benedict Wong que les fans de Marvel connaissent bien puisqu'il y incarne l'acolyte de Doctor Strange.

Avec ses images aussi mystérieuses que saisissantes et sa promesse d’un divertissement d’envergure, Le Problème à trois corps pourrait bien prétendre au titre de la série de l’année. Vivement le mois de mars pour le savoir.

Les 8 épisodes de la série «Le Problème à trois corps» sortiront sur Netflix le 21 mars 2024