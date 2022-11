«Andor» – mais où sont les extraterrestres?!

Ce qui frappe dans la série Andor c'est l'absence presque totale des extraterrestres typiques de l'univers Star Wars. Ça peut en décevoir certains, mais il y a une raison.

Nous voici arrivés au neuvième épisode d'Andor, la dernière série dérivée de l'univers Star Wars, qui est aussi le préquel de Rogue One (2016). La série raconte l'histoire d'origine de Cassian Andor (Diego Luna) et l'émergence de la rébellion contre l'Empire Galactique.

--- Attention : les spoilers suivent ! ---

Andor plaît par son réalisme sombre. C'est ce qui fait que la série rappelle un drame social ou un thriller politique. Pour des raisons pratiques, le showrunner Tony Gilroy a utilisé de vrais décors de films et des lieux extérieurs au lieu de s'appuyer sur la technologie de production virtuelle. The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Obi- Wan Kenobi ont tous été tournés sur la scène entièrement numérique StageCraft de Disney appelée The Volume.

Scène virtuelle de The Mandalorian sur The Volume. Andor, en revanche, a été filmé dans le nord froid et humide de l'Angleterre. image: Industrial Light and Magic

Ce réalisme (qui peut ne pas plaire) est une décision artistique qui lie des liens forts à la tradition britannique du drame social et place ainsi les gens et leurs destins au centre de la dramaturgie.

«Le peuple» est le mot-clé ici, car une caractéristique stylistique de l'univers Star Wars manque presque complètement dans Andor: Où sont les extraterrestres?

Un des rares extraterrestres d'Andor: Vetch, un urodèle sur Ferrix. image: keystone

La diversité des espèces a toujours été un élément fondamental de l'ADN de Star Wars. La scène emblématique du bar à Mos Eisley dans l'Episode IV (1977) compte à elle seule plus de 40 extraterrestres de diverses espèces. Certes, les personnages principaux des films Star Wars - de Luke à Anakin en passant par Rey - sont restés humains au fil des ans, mais nombre d'extraterrestres sont devenus de véritables icônes de la pop culture mondiale: Chewbacca, Yoda, Jabba le Hutt, Ahsoka Tano, les Ewoks, les Jawas, etc.

A Mos Eisley Cantina, les extraterrestres sont les bienvenus, mais pour les droïdes... c'est une autre histoire. image: lucasfilm

Mais donc... où sont les extraterrestres dans Andor? Sur la planète Büezer Ferrix, ils sont à peine présents, sur Aldhani et Coruscant ils sont totalement absents. La prison de haute sécurité de Narkina 5 semble également n'abriter que des humains.

C'est fait exprès. D'une part, il s'agit d'une décision artistique: en se concentrant systématiquement sur les personnages principaux de l'espèce humaine, leurs destins deviennent plus compréhensibles pour le spectateur. Andor ne concerne pas les batailles de vaisseaux spatiaux et les combats au sabre laser. Il s'agit de la transformation de Cassian Andor, un innocent apolitique, en un révolutionnaire engagé, et des circonstances qui provoquent ce changement.

Cassian Andor va se transformer petit à petit en résistant. image: keystone

D'autre part, l'absence d'espèces exotiques dans Andor a également un sens dans la période de temps dans laquelle la série se déroule. C'est l'époque de l'Empire Galactique; l'empereur Palpatine règne d'une main de fer. Et, comme cela est inhérent aux systèmes politiques totalitaires, les systèmes de classes hiérarchiques et le racisme structurel font partie de la base du pouvoir. Dans le cas de l'univers Star Wars, le racisme s'étend au spécisme.

L'Empire est défini comme une «aristocratie autoritaire anthropocentrique dirigée par une monarchie absolue» fondée sur «l'anthropocentrisme, la nationalisation, le terrorisme d'État, la xénophobie, l'asservissement et le génocide des non-humains, la projection du pouvoir, les menaces de force meurtrière et, surtout, la peur constante». Le génocide géonosien et le massacre des Wookies sur Kashyyk ne sont que deux exemples de l'oppression constante des espèces extraterrestres par l'Empire.

Ségrégation sur Coruscant: les extraterrestres sont marginalisés. image: lucasfilm

Pendant l'ère de la République Galactique, des représentants de toutes les espèces étaient représentés au Sénat. Et nous savons par les rebelles que les extraterrestres sont représentés jusque dans les rangs supérieurs. Les officiers impériaux, cependant, ont toujours été humains. Il est donc logique que les formes de vie extraterrestre dans Andor soient absentes et ne soient visibles que dans des colonies de classe inférieure comme sur Ferrix, et là seulement de manière marginale.

Mais la rébellion approche...

