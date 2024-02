Vade retro satanas! Image: watson

Voici 7 raisons de fêter la Saint-Valentin, même si vous détestez ça

Vous trouvez cette fête ringarde, commerciale, cucul? Laissez-moi réveiller la petite chose nunuche et romantique qui sommeille en vous avec ces 7 (plus ou moins) bonnes raisons de célébrer la Saint-Valentin avec votre tendre moitié, vos potes ou vous-même.

Le monde se divise principalement en deux catégories: la team premier degré, qui doit impérativement fêter la Saint-Valentin et arroser Instagram de stories dégoulinantes, et la team «va-crever-avec-ta-fête-de-beauf-je-suis-un-bobo-je-méprise-ces-fêtes-commerciales». Mais pas toujours.

Parce que dans la vie, ça n'est pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, ou noir ou blanc. Il y a des nuances de gris. Genre à peu près cinquante. On a écrit des bouquins là-dessus. Bref (j'assume pas cette vanne).

Quel film de merde...

via GIPHY Fifty Shades of Grey, disponible en streaming sur Netflix si jamais. De rien.

Vous l'aurez compris, il y a aussi toutes celles et ceux qui se situent entre les deux, celles et ceux qui, en apparence, détestent cette fête, mais qui sont quand même un peu contents, secrètement, de la faire. Parce que c'est sympa d'être cucul de temps en temps.

Allez, en couple ou non, voici sept bonnes raisons de fêter la Saint-Valentin.

Sapés comme jamais

Quitte à célébrer l'amûûûr entourés d'autres couples dans un restaurant où il y a un menu spécial qui coûte 20% plus cher que d'habitude, autant sortir le grand jeu. Osez, que diable! Sortez cette petite robe achetée sur un coup de tête et que vous n'avez encore jamais portée, enfilez ce costume trop classe pour aller au bureau et trop spécial pour le mariage de votre cousin que vous n'aimez pas. Faites péter le glamour, le chic, l'extravagant, le too much.

On ose bien le pull moche de Noël pour aller au bureau, alors pourquoi pas cette chose à paillettes, ce truc très satiné, ce machin trop décolleté qui vous fait de l'œil? Si ça n'est pas là que vous les portez, vous les réservez pour quelle occasion? La montée des marches à Cannes? Allez, enfilez ça.

Au pire, vous aurez l'air d'un couple de mafieux 👇🏽

C'est un spectacle permanent

Au pire, allez-y pour rigoler. Réservez une table dans un resto pas trop loin de chez vous pour pouvoir rentrer à pied, amusez-vous, commandez une bouteille. Il y aura forcément du show. Une gorgée à chaque fois qu'un couple se sourit bêtement en se prenant la main, une autre quand un serveur blasé explique qu'il n'y a qu'un menu ce soir, une autre quand un couple s'engueule... Bonus: cul-sec si vous assistez à une demande en mariage.

Et rien ne vous empêche d'être le spectacle. Simulez un désaccord, ou mettez-vous carrément d'accord pour que l'un des deux pose un genou à terre afin que tout le monde applaudisse la larme à l'œil. Si ça se trouve, c'est ce jour-là que vous démarrerez votre carrière d'acteur et vous finirez bel et bien par les monter, ces marches à Cannes (oui, j'ai envie de rêver aujourd'hui, merde).

via GIPHY Mater des couples s'embrouiller be like...

Ce soir-là, on mange bien

Attention, ça n'est pas une règle totalement infaillible. Mais disons, comme les restaurants proposent généralement des menus uniques, c'est plus simple (et donc plus improbable de foirer) en cuisine que lorsqu'il faut faire des pâtes carbo sans lactose et sans gluten pour Véronique, cinq cuissons de viande différentes pour Michel, Josiane, Chantal, Pierre et Corinne «qui déteste quand c'est trop saignant», et des pizzas pour l'anniversaire de la table 12 où tout le monde a déjà bien tapé dans les bouteilles à l'apéro. Un menu unique = moins de risque en cuisine, c'est logique.

Après, si vous allez dans un établissement connu pour être nul, le menu risque d'être nul aussi. Là encore, c'est logique. Misez sur une valeur sûre, un resto que vous appréciez, où, selon toute logique (pardon, j'insiste hein), ce sera encore meilleur que d'habitude.

Besoin d'un coup de pouce? 👇🏽

C'est l'occasion d'être un peu cucul

Vous faites partie de ces gens qui critiquent la Saint-Valentin MAIS qui regardent N'oublie Jamais en chialant? Il y a donc quand même un petit cœur qui bat sous cette montagne de faux-semblants et d'insensibilité feinte. Ça tombe bien, ce jour-là, vous avez le droit de vous libérer et d'être un peu niais.

Et si votre tendre moitié se moque de vous, dites-lui que «ça va, c'est pour faire genre, on rigole, rhooo t'es pas drôle». Et mettez de la sauce piquante dans son verre pour lui arracher une larme. Vous avez le droit d'avoir envie que quelqu'un vous regarde avec l'œil brillant, même si ça n'est pas à cause d'un élan de romantisme et d'émotion.

via GIPHY C'est à cause de ce film qu'on a des attentes démesurées, merde.

Vous pouvez aussi fêter à la maison

Pas envie de vous mélanger à d'autres couples dégoulinants d'amour, de dépenser une fortune au restaurant, de vous casser la tête devant votre dressing? Très bien, alors organisez-vous une soirée en tête-à-tête à la maison. Jouez le jeu, montez le son, baissez les lumières et faites péter une bonne bouteille sur fond de Barry White. C'est cliché, c'est cucul, mais vous êtes entre vous, qui donc pour vous juger? (A part les voisins d'en face, et dans ce cas, tirez les rideaux.)

Que l'ambiance soit pantouflarde, romantique, drôle, philosophique ou sexy, vous pouvez marquer le coup d'une manière qui vous ressemble. On a (presque) tous des vies à mille à l'heure, ce soir-là, on lâche tout et on profite de cuisiner ensemble, de rire ensemble. Juste d'être ensemble. Oh woaw, je m'émeus moi-même.

Les Ecossais font de toute façon pire que vous 👇🏽

Vous êtes célibataire ? Célébrez-vous

Alors non, on ne veut pas entendre de «je suis pas célibataire, je suis célibattant(e)». Respectez-vous. Vous êtes en couple? Marrez-vous. Vous êtes seul(e)? Marrez-vous. Que ce soit ce soir-là ou le reste de l'année. Montez le son, dansez, chantez. Vous préférez une soirée tranquille, avec bain et bougies? Faites. Organisez-vous votre soirée, que ce soit chez vous, seul(e), avec des amis, dans un bar... On a la fâcheuse tendance à croire qu'il nous manque quelque chose quand on est célibataire. BULLSHIT. Aimez-vous, bordel (on dirait une coach de vie Wish, mais vous avez compris où je voulais en venir).

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous lâcher, j'ai cette playlist sous le coude: 78 minutes de pur bonheur vintage, pour danser seul(e) ou à 50 dans sa cuisine.

De toute façon, vous ne pourrez pas y échapper

Même si vous essayez d'esquiver la Saint-Valentin en vous contorsionnant dans tous les sens, à moins de vivre dans une grotte, ça va être compliqué. Les gens dans la rue avec des bouquets de fleurs, les cartes aux textes fleur bleue, les couples main dans la main... Même les promos «spécial Saint-Valentin» dans les supermarchés vous sautent à la tronche avec plus de hargne qu'un type à la gare de Lausanne qui veut vous faire signer une pétition pour sauver les dauphins.

La fête des amoureux, c'est comme quand on est dans des sables mouvants: plus on essaie de lutter, plus on s'enlise. Alors si vraiiiiment vous détestez la Saint-Valentin et que vous avez envie de couler l'amour et les dauphins dans une dalle de béton, dites-vous que ça ne dure que 24 heures. Allez, courage.

via GIPHY De toute façon, l'amour, c'est dégueulasse.

