Ne touchez pas aux bougies senteur vagin de Gwyneth Paltrow

Haters, soyez mis en garde. L'actrice défend fermement le produit fétiche de sa marque lifestyle Goop, les bougies senteur «vagin de Gwyneth Paltrow». Et c'est pour la bonne cause.

Si vous n'êtes pas fan des bougies vaginales de Gwyneth Paltrow, gardez-vous de le lui dire! Celle-ci défend griffes et ongles ce produit phare qui fut longtemps disponible pour la vente sur son site internet, et qui a mené sa marque lifestyle à exploser.

Cette dernière, du nom de Goop, a été fondée en 2008. Elle propose divers produits cosmétiques, du sérum boosteur aux crèmes hydratantes. Mais pas que. Gwyneth a eu l'idée, sortie d'on ne sait d'où, de commercialiser des bougies imprégnées de l'odeur de son vagin, joliment nommée:

«This Smells Like My Vagina»

Elle a replongé dans les remugles de ce processus fumant durant une interview au Mindvalley Manifesting Summit 2025 à Los Angeles.

L'actrice, qui est aussi la filleule de Steven Spielberg, a expliqué qu'elle et son équipe faisaient des tests de fragances, quand l'un des échantillons lui a frappé les narines. Il lui semblait que celui-ci avoir une odeur bien... spécifique, se rappelle Gwyneth, en rigolant. Son équipe a alors proposé d'en faire une bougie, à mettre sur son site.

De la blague au drame concret 👇

La bougie a bien entendu fait un tabac, mais a également généré son lot de haters. Malgré les «haaa» et les «hooo» de désapprobation suscités par cette oeuvre faisant référence à sa saline intimité, Gwyneth a tenu à la garder sur son étagère digitale, et pour une bonne raison (autre que les 75 dollars que ça lui rapporte).

«Ce produit est fascinant (...) il fait référence à un aspect de la sexualité féminine. Or, on est socialisés pour avoir honte de cet aspect. J'ai donc aimé cette idée punk-rock: on est belles, on est incroyables, et...»

«Allez vous faire foutre!»

Voilà qui est dit! Gwyneth a donc envoyé un message dans les dents de ses haters, et le monde entier a pris note. Pour les fans des exhalaisons de Gwyneth, sachez que la bougie originale n'est plus disponible à la vente. Par contre, vous trouverez des idées dérivées, comme des bougies «This Smells Like My Orgasm», « Hands off My Vagina», ou encore «This Smells Like My Prenup».

Il y a fort à parier qu'on risque d'entendre encore parler de la star de Shakespeare in Love. Celle-ci, qui dit regretter avoir suivi une diète paléo stricte pendant des années, a confié dans une interview accordée au magazine People ce samedi qu'il est possible qu'elle participe à un projet de son amie, la duchesse de Sussex. Même si elle n'est «pas très douée» pour la pâtisserie, Gwyneth pourrait être au casting de la seconde saison de l'émission With Love, Meghan, diffusé sur Netflix.

On se réjouit déjà.