Lily Allen reçoit des demandes dégueu sur OnlyFans

Lily Allen reçoit des demandes étranges sur OnlyFans

La chanteuse Lily Allen a révélé le genre de requêtes très spécifiques que certains de ses clients OnlyFans lui demandaient. Et une chose est certaine: les fétichistes des pieds n'ont pas de limite.

On le savait déjà, Lily Allen n'est pas uniquement une chanteuse et maman de deux filles, Ethel Mary et Marnie Rose. Elle est également une active créatrice de contenu sur une plateforme pour adultes un peu olé olé: OnlyFans.

Voilà une activité avec laquelle on ne doit jamais s'ennuyer (on imagine), et qui a permis à l'artiste d'avoir une rentrée d'argent entre deux albums. En effet, Lily a sorti ce 24 octobre son dernier opus West End Girl, qui parle avant tout de sa rupture d'avec son mari et star de Stranger Things, David Harbour. Il lui aura fallu sept longues années pour pondre un nouvel opus depuis No Shame, qui a connu un succès commercial mitigé.

C'est peut-être pour combler ce manque à gagner que l'artiste et comédienne de 40 ans a souhaité tâter sa chance sur OnlyFans. Pour rappel, elle n'y vend pas, comme tout le monde, des photos de fesses ou des décolletés plongeants. Elle s'est spécialisée dans les photos de pieds, sur les conseils de sa pédicure qui les trouvait «mignons».

Pour 10 modestes francs par mois, vous pouvez donc admirer ce bout d'anatomie très particulier de Lily Allen, qui a tout de même obtenu 5 étoiles sur WikiFeet, site qui note les photos de pieds des célébrités. Même s'il n'a l'air de rien, ce side business rapporte gros à la chanteuse, et la mettrait même plus à l'abri que sa carrière branlante dans la chanson, comme elle l'expliquait l'an dernier dans une interview:

«Imaginez que vous soyez une artiste et que vous ayez près de 8 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, mais que vous gagniez plus d'argent si 1000 personnes s'abonnent à des photos de vos pieds...» Lily Allen.

Evidemment, il fallait bien que quelqu'un s'y colle pour creuser un peu le sujet. Notre salut est venu de Mel Ottenberg, journaliste au média Interview Magazine, qui lui a posé la seule question valable, voici quelques jours:

Mel Ottenberg «Que veulent les gens de vous? Des photos de vos pieds?» interview magazine

Lily «Ils veulent des semelles sales, des chaussettes blanches, genre chaussettes d'écolière ou socquettes, certaines propres, d'autres sales. Des chaussettes blanches dans des chaussures Mary Jane. Que je marche dans de la nourriture. Que j'écarte les orteils, parce que c'est ce qui arrive quand on jouit»

Oulà, du calme, Lily! On avait demandé quelques miettes, mais faut pas jeter des miches entières au peuple comme ça, on risque l'indigestion! Et comment ça, on te demande des chaussettes sales et des orteils écartés comme pendant un orgasme?

Mel Ottenberg «Ah oui, c’est logique» une réponse typique de journaliste

Lily «Ils aiment que vous vous touchiez et câliniez les pieds»

Mel Ottenberg «Exactement» une réponse de journaliste qui manque cruellement de sens critique

Lily «Que je les frotte avec de l'huile ou quelque chose comme ça (...) Et il y a une clientèle plus sophistiquée qui aime que je porte des bas nylon et des escarpins»

Pour bien prendre leur pied, certains demandent à la chanteuse certaines couleurs de vernis. Ils ont droit à du blanc ou du rouge vif, mais pas au bleu ni au vert. Allez savoir pourquoi. Du coup, pour quelques dollars, vous pouvez demander à la chanteuse de prendre une photo de ses orteils écartés avec du vernis rouge (si vous ne savez pas quoi faire ce week-end).

La chanteuse a également retenu une leçon étonnante depuis qu'elle déshabille ses petons sur le net: les fétichistes s'intéressent autant aux chaussures qu'aux pieds eux-mêmes.

La journaliste du média Interview a bien tenté d'en savoir plus, notamment si elle recevait régulièrement des requêtes qui la dégoûtaient vraiment. Mais la star a protégé d'un geste son petit jardin secret:

Lily «Oui, mais j'ai tendance à l'ignorer et à passer à autre chose»

Nous aussi, on souhaite en rester là sur le sujet. On a juste demandé un petit truc à l'IA, histoire d'en avoir le coeur net:

Allez! Finis les pieds en éventail, et assez d'internet pour aujourd'hui. C'est l'heure de retourner bosser.

