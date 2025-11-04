Lily Allen reçoit des demandes dégueu sur OnlyFans

Lily Allen reçoit des demandes étranges sur OnlyFans
On le savait déjà, Lily Allen n'est pas uniquement une chanteuse et maman de deux filles, Ethel Mary et Marnie Rose. Elle est également une active créatrice de contenu sur une plateforme pour adultes un peu olé olé: OnlyFans.
On vous l'avait déjà révélé 👇
Voilà une activité avec laquelle on ne doit jamais s'ennuyer (on imagine), et qui a permis à l'artiste d'avoir une rentrée d'argent entre deux albums. En effet, Lily a sorti ce 24 octobre son dernier opus West End Girl, qui parle avant tout de sa rupture d'avec son mari et star de Stranger Things, David Harbour. Il lui aura fallu sept longues années pour pondre un nouvel opus depuis No Shame, qui a connu un succès commercial mitigé.
C'est peut-être pour combler ce manque à gagner que l'artiste et comédienne de 40 ans a souhaité tâter sa chance sur OnlyFans. Pour rappel, elle n'y vend pas, comme tout le monde, des photos de fesses ou des décolletés plongeants. Elle s'est spécialisée dans les photos de pieds, sur les conseils de sa pédicure qui les trouvait «mignons».
Pour 10 modestes francs par mois, vous pouvez donc admirer ce bout d'anatomie très particulier de Lily Allen, qui a tout de même obtenu 5 étoiles sur WikiFeet, site qui note les photos de pieds des célébrités. Même s'il n'a l'air de rien, ce side business rapporte gros à la chanteuse, et la mettrait même plus à l'abri que sa carrière branlante dans la chanson, comme elle l'expliquait l'an dernier dans une interview:
Evidemment, il fallait bien que quelqu'un s'y colle pour creuser un peu le sujet. Notre salut est venu de Mel Ottenberg, journaliste au média Interview Magazine, qui lui a posé la seule question valable, voici quelques jours:
Mel Ottenberg
Lily
Oulà, du calme, Lily! On avait demandé quelques miettes, mais faut pas jeter des miches entières au peuple comme ça, on risque l'indigestion! Et comment ça, on te demande des chaussettes sales et des orteils écartés comme pendant un orgasme?
Mel Ottenberg
Lily
Mel Ottenberg
Lily
Pour bien prendre leur pied, certains demandent à la chanteuse certaines couleurs de vernis. Ils ont droit à du blanc ou du rouge vif, mais pas au bleu ni au vert. Allez savoir pourquoi. Du coup, pour quelques dollars, vous pouvez demander à la chanteuse de prendre une photo de ses orteils écartés avec du vernis rouge (si vous ne savez pas quoi faire ce week-end).
La chanteuse a également retenu une leçon étonnante depuis qu'elle déshabille ses petons sur le net: les fétichistes s'intéressent autant aux chaussures qu'aux pieds eux-mêmes.
La journaliste du média Interview a bien tenté d'en savoir plus, notamment si elle recevait régulièrement des requêtes qui la dégoûtaient vraiment. Mais la star a protégé d'un geste son petit jardin secret:
Lily
Nous aussi, on souhaite en rester là sur le sujet. On a juste demandé un petit truc à l'IA, histoire d'en avoir le coeur net:
Allez! Finis les pieds en éventail, et assez d'internet pour aujourd'hui. C'est l'heure de retourner bosser.