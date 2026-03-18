Cette nouvelle ne va pas plaire aux fans de Buffy Contre les Vampires. images: instagram

Pourquoi le reboot de «Buffy» a capoté à la dernière minute

Vingt-trois ans après la fin de la série originale, «Buffy contre les vampires» s’apprêtait à reprendre du service. Le projet, en chantier depuis des années, disposait même d’un épisode pilote déjà tourné. Pourtant, entre attentes déçues et coulisses électriques, le retour de la tueuse a fini par voler en éclats. Décryptage.

Jennifer Ullrich / watson.de

Plus de «Divertissement»

Pour toute une génération, les aventures de Buffy Summers sont bien plus qu’une simple série: c’est un pilier de la pop culture.

L’enthousiasme était donc à son comble lorsque le reboot a commencé à prendre forme.

Mais contre toute attente, une triste nouvelle est tombée: le retour de la chasseuse de vampires est officiellement annulé. Alors que Sarah Michelle Gellar s'apprêtait à célébrer un moment clé de sa carrière, une décision prise dans l’ombre a pris tout le monde de court, y compris les initiés.

Le clap de fin avant même le début

C'est au début du mois de mars 2026, lors du festival SXSW où elle présentait son nouveau film Ready or Not 2: Here I Come, que Sarah Michelle Gellar a appris la nouvelle: Hulu ne donnera pas suite au projet. «Personne ne s'y attendait», a-t-elle confié au magazine People.

L’actrice n’a pas caché sa déception, pointant du doigt le timing particulièrement malheureux de cette annonce, survenue en plein week-end de première alors que la réalisatrice Chloé Zhao attendait les résultats des Oscars.

Plus cinglant encore: selon la star, l'échec du projet incomberait en grande partie à un seul cadre de la production. Ce dernier, n'ayant jamais caché son désamour pour la série originale, aurait pesé de tout son poids dans la balance.

Pour un projet porté par une communauté de fans aussi dévoués, la partie était donc, dès le départ, particulièrement délicate.

«New Sunnydale»: ce qu'aurait dû être la suite

Le projet était pourtant déjà à un stade très avancé. Sarah Michelle Gellar et la réalisatrice Chloé Zhao (notamment connue pour Hamnet) travaillaient depuis plusieurs années sur cette nouvelle mouture.

Un pilote avait d'ailleurs été tourné. Le plan consistait à introduire une nouvelle tueuse, Ryan Kiera Armstrong, tout en orchestrant le retour de Buffy Summers pour séduire les fans de la première heure.

Sur le plan scénaristique, la série devait s’inscrire dans la continuité du final de la septième saison. À l'époque, Sunnydale avait été détruite lors du combat ultime, tandis que Buffy et d'autres tueuses survivaient.

La suite, intitulée Buffy: New Sunnydale, partait du principe que Buffy ayant partagé ses pouvoirs, il existait désormais de nombreuses tueuses actives — offrant ainsi un terrain idéal pour une nouvelle héroïne.

Pourtant, Sarah Michelle Gellar avait longtemps rejeté l'idée d'un revival. C'est finalement Chloé Zhao qui a réussi à la convaincre: ce qui ne devait être qu'un simple café s'est transformé en «une aventure de quatre heures», comme l'a révélé l'actrice sur NBC.

Outre Gellar et Armstrong, le casting provisoire comprenait notamment Faly Rakotohavana, Ava Jean, Sarah Brock et Jack Cutmore-Scott. Joss Whedon, le créateur original, n'était cette fois-ci pas impliqué derrière les caméras.

Le pilote n'était-il pas à la hauteur?

Certaines rumeurs laissaient déjà entendre que la production ne se déroulait pas sans heurts. Selon des sources internes, le pilote déjà tourné aurait été jugé «loin d'être parfait». Comme l'a rapporté Deadline, le style de Chloé Zhao n'était peut-être pas idéalement adapté à ce reboot, ce qui aurait précipité l'arrêt du projet.

Quel avenir reste-t-il pour Buffy? La question demeure entière. Les droits appartenant à Disney, le projet ne peut pas être simplement transféré chez un autre diffuseur. Toutefois, l'intérêt pour la marque reste vif selon plusieurs rapports, et un retour sous une autre forme n'est pas totalement exclu.